Суд частично удовлетворил иск зятя Мишустина против Навального

Люблинский районный суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному штраф в размере 350 тысяч рублей по иску Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он признал распространенные Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) данные порочащими честь и достоинство бизнесмена Удодова, сообщает в пятницу, 18 декабря, издание "МБХ медиа" со ссылкой на представителя суда.

Рассмотрение иска было возобновлено в ноябре после перерыва, связанного с отравлением Навального и нахождением его в коме. Истец потребовал от политика компенсацию в размере 500 тысяч рублей после выхода в январе и феврале расследований ФБК о засекреченной недвижимости Мишустина и квартирах его семьи в Нью-Йорке.

"Интерфакс" сообщил о разводе Удодова и сестры Мишустина

В тот же день "Интерфакс" сообщил о разводе Удодова и Натальи Стениной. "18 декабря органы ЗАГС Москвы рассмотрели поданное месяц назад заявление и зарегистрировали расторжение брака между бизнесменом Удодовым и Стениной, сестрой премьера Мишустина", - цитирует агентство заявление информированного источника в Москве. Кроме того, факт развода "Интерфаксу" подтвердил сам Удодов. Он указал, что развод и раздел имущества произошли по взаимному согласию.

Журналистское расследование о налоговых махинациях Удодова

Между тем это сообщение появилось спустя два дня после выхода расследования "Открытых медиа", в котором утверждается, что Удодов был причастен к одной из крупнейших налоговых махинаций в России. Зять Мишустина, до назначения премьером возглавлявшего Федеральную налоговую службу (ФНС), проходил свидетелем по делу Сергея Данилочкина о незаконном возмещении НДС. Оснований для привлечения его к ответственности не нашлось. По версии следствия, в 2009-2010 годах через аудиторскую фирму Данилочкина "Волтер Волс" были поданы декларации от имени 11 подставных фирм, и таким образом было похищено из бюджета 5,2 миллиарда рублей.

В Германии в отношении Удодова, которому принадлежит половина активов логистической фирмой VG Cargo, с 2013 года ведется расследование об отмывании средств. В 2012 году Удодов перевел по сложной схеме 3 млн евро с личного счета в Швейцарии офшору с Британских Виргинских островов, а офшор в свою очередь пополнил на 3 млн евро счет VG Cargo. Немцы не увидели экономической обоснованности транзакций и сочли, что операции могут попыткой отмывания криминальных денег, утверждают "Открытые медиа". По данным издания, немцы назвали аферу Данилочкина с НДС "предикатным преступлением", то есть предшествующим отмыванию.

Кроме того, "Открытые медиа" нашли связь Удодова с делом Магнитского. По их данным, Удодов является бенефициаром офшорной компании Gellasia Limited, которая летом 2008 года получила 30 тысяч долларов от офшора Rodney Universal Ltd. Эта компания по делу Магнитского известна как место, в котором собирались похищенные из российского бюджета средства.

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