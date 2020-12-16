Суд частично удовлетворил иск зятя Мишустина против Навального

Люблинский районный суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному штраф в размере 350 тысяч рублей по иску Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он признал распространенные Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) данные порочащими честь и достоинство бизнесмена Удодова, сообщает в пятницу, 18 декабря, издание "МБХ медиа" со ссылкой на представителя суда.
Рассмотрение иска было возобновлено в ноябре после перерыва, связанного с отравлением Навального и нахождением его в коме. Истец потребовал от политика компенсацию в размере 500 тысяч рублей после выхода в январе и феврале расследований ФБК о засекреченной недвижимости Мишустина и квартирах его семьи в Нью-Йорке.
"Интерфакс" сообщил о разводе Удодова и сестры Мишустина
В тот же день "Интерфакс" сообщил о разводе Удодова и Натальи Стениной. "18 декабря органы ЗАГС Москвы рассмотрели поданное месяц назад заявление и зарегистрировали расторжение брака между бизнесменом Удодовым и Стениной, сестрой премьера Мишустина", - цитирует агентство заявление информированного источника в Москве. Кроме того, факт развода "Интерфаксу" подтвердил сам Удодов. Он указал, что развод и раздел имущества произошли по взаимному согласию.
Журналистское расследование о налоговых махинациях Удодова
Между тем это сообщение появилось спустя два дня после выхода расследования "Открытых медиа", в котором утверждается, что Удодов был причастен к одной из крупнейших налоговых махинаций в России. Зять Мишустина, до назначения премьером возглавлявшего Федеральную налоговую службу (ФНС), проходил свидетелем по делу Сергея Данилочкина о незаконном возмещении НДС. Оснований для привлечения его к ответственности не нашлось. По версии следствия, в 2009-2010 годах через аудиторскую фирму Данилочкина "Волтер Волс" были поданы декларации от имени 11 подставных фирм, и таким образом было похищено из бюджета 5,2 миллиарда рублей.
В Германии в отношении Удодова, которому принадлежит половина активов логистической фирмой VG Cargo, с 2013 года ведется расследование об отмывании средств. В 2012 году Удодов перевел по сложной схеме 3 млн евро с личного счета в Швейцарии офшору с Британских Виргинских островов, а офшор в свою очередь пополнил на 3 млн евро счет VG Cargo. Немцы не увидели экономической обоснованности транзакций и сочли, что операции могут попыткой отмывания криминальных денег, утверждают "Открытые медиа". По данным издания, немцы назвали аферу Данилочкина с НДС "предикатным преступлением", то есть предшествующим отмыванию.
Кроме того, "Открытые медиа" нашли связь Удодова с делом Магнитского. По их данным, Удодов является бенефициаром офшорной компании Gellasia Limited, которая летом 2008 года получила 30 тысяч долларов от офшора Rodney Universal Ltd. Эта компания по делу Магнитского известна как место, в котором собирались похищенные из российского бюджета средства.
Смотрите также:
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией
Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Богатая мама московского лидера единороссов
В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Кто правит в Карачаево-Черкессии
21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Как живут цари госкорпораций
Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Глава Пенсионного фонда. Миллиардер
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова
Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Квартира мамы чиновника
Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер
Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
"Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг
Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы
Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Картель "повара Путина"
Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
"Он вам не Димон"
Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
"Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма
Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".
Автор: Марина Барановская