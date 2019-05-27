  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси

Европейская комиссия

Публикации по теме

Европейская комиссия - орган исполнительной власти Евросоюза.

Пропустить раздел Новости

Новости

20 ч. назад

196-й день войны России против Украины: главные события

21 ч. назад

В ЕС представили меры преодоления энергетического кризиса

6 сентября 2022 г.

ЕК поддержала отмену упрощенного визового режима с Россией

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр DW Новости Шоу подкаст

Контрнаступление ширится. Шикарная яхта Путина. DW Шоу

Контрнаступление ширится. Шикарная яхта Путина. DW Шоу

Яхту Путина построили в Германии. Прорыв ВСУ на изюмском направлении. Как Еврокомиссия борется с энергокризисом.
Политика
2 ч. назад
60:24 мин.
Михаил Горбачев выступает в бундестаге ФРГ

Политики всего мира скорбят о Михаиле Горбачеве

Политики всего мира скорбят о Михаиле Горбачеве

На весть о кончине экс-президента СССР помимо российских политиков отозвались в ЕС, ФРГ, Великобритании, Франции, США.
Политика
31 августа 2022 г.
Газопровод "Северный поток -1" в Германии

План готов: что будет делать ЕС в случае перебоев с газом

План готов: что будет делать ЕС в случае перебоев с газом

Странам ЕС надо экономить газ и делиться им друг с другом. Основные положения чрезвычайного плана Еврокомиссии - у DW.
Экономика и бизнес
20 июля 2022 г.
Флаги ЕС и Украины

Статус кандидата в члены ЕС для Украины: на каких условиях

Статус кандидата в члены ЕС для Украины: на каких условиях

Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами на вступление в ЕС, но при этом предложила условия.
Политика
17 июня 2022 г.
Карикатура: Флаг Европейского Союза в приближении: с одной из звезд спускается веревочная лестница, на которой написано: "Ласкаво просимо", что на украинском означает: "Добро пожаловать".

Киев - на ступень ближе к украинской звезде на флаге ЕС

Киев - на ступень ближе к украинской звезде на флаге ЕС

Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС. Но впереди еще долгий путь.
Политика
17 июня 2022 г.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Заявка Украины на вступление в ЕС: Еврокомиссия не опоздает?

Заявка Украины на вступление в ЕС: Еврокомиссия не опоздает?

Еврокомиссия примет заключение по заявке Украины на вступление в ЕС лишь за несколько дней до решающего саммита.
Политика
10 июня 2022 г.
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

Новый председатель Европарламента Роберта Метсола

Кто такая новая глава Европарламента Роберта Метсола

Мальтийского политика, с одной стороны, хвалят за умение наводить мосты, с другой - критикуют за отношение к абортам.
Политика
20 января 2022 г.
Пропустить раздел Мнения

Мнения

Барбара Везель

Нельзя торопиться со вступлением Украины в ЕС

Барбара Везель
Комментарий
Политика
24 мая 2022 г.
Николас Буссе

Нельзя восстанавливать Украину за счет роста общих долгов ЕС

Николас Буссе
Комментарий
Политика
19 мая 2022 г.
Райнхард Фезер

Из-за "Северного потока - 2" Германия себя изолировала

Райнхард Фезер
Гостевой комментарий
Политика
2 февраля 2021 г.
Бернд Ригерт

Амбициозные планы Еврокомиссии во время кризиса

Бернд Ригерт
Комментарий
Политика
16 сентября 2020 г.
Розалия Романец

Новые главы Минобороны ФРГ и Еврокомиссии - успех Меркель

Розалия Романец
Комментарий
Политика
17 июля 2019 г.
Бернд Ригерт

Выборы в Европарламент не стали революцией

Бернд Ригерт
Комментарий
Политика
27 мая 2019 г.