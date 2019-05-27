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Европейская комиссия - орган исполнительной власти Евросоюза.
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Новости
20 ч. назад
20 ч. назад
196-й день войны России против Украины: главные события
21 ч. назад
21 ч. назад
В ЕС представили меры преодоления энергетического кризиса
06.09.2022
6 сентября 2022 г.
ЕК поддержала отмену упрощенного визового режима с Россией
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Контекст
Контрнаступление ширится. Шикарная яхта Путина. DW Шоу
Контрнаступление ширится. Шикарная яхта Путина. DW Шоу
Яхту Путина построили в Германии. Прорыв ВСУ на изюмском направлении. Как Еврокомиссия борется с энергокризисом.
Политика
2 ч. назад
2 ч. назад
60:24 мин.
Политики всего мира скорбят о Михаиле Горбачеве
Политики всего мира скорбят о Михаиле Горбачеве
На весть о кончине экс-президента СССР помимо российских политиков отозвались в ЕС, ФРГ, Великобритании, Франции, США.
Политика
31.08.2022
31 августа 2022 г.
План готов: что будет делать ЕС в случае перебоев с газом
План готов: что будет делать ЕС в случае перебоев с газом
Странам ЕС надо экономить газ и делиться им друг с другом. Основные положения чрезвычайного плана Еврокомиссии - у DW.
Экономика и бизнес
20.07.2022
20 июля 2022 г.
Статус кандидата в члены ЕС для Украины: на каких условиях
Статус кандидата в члены ЕС для Украины: на каких условиях
Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами на вступление в ЕС, но при этом предложила условия.
Политика
17.06.2022
17 июня 2022 г.
Киев - на ступень ближе к украинской звезде на флаге ЕС
Киев - на ступень ближе к украинской звезде на флаге ЕС
Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС. Но впереди еще долгий путь.
Политика
17.06.2022
17 июня 2022 г.
Заявка Украины на вступление в ЕС: Еврокомиссия не опоздает?
Заявка Украины на вступление в ЕС: Еврокомиссия не опоздает?
Еврокомиссия примет заключение по заявке Украины на вступление в ЕС лишь за несколько дней до решающего саммита.
Политика
10.06.2022
10 июня 2022 г.
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Кто такая новая глава Европарламента Роберта Метсола
Мальтийского политика, с одной стороны, хвалят за умение наводить мосты, с другой - критикуют за отношение к абортам.
Политика
20.01.2022
20 января 2022 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Нельзя торопиться со вступлением Украины в ЕС
Барбара Везель
Комментарий
Политика
24.05.2022
24 мая 2022 г.
Нельзя восстанавливать Украину за счет роста общих долгов ЕС
Николас Буссе
Комментарий
Политика
19.05.2022
19 мая 2022 г.
Из-за "Северного потока - 2" Германия себя изолировала
Райнхард Фезер
Гостевой комментарий
Политика
02.02.2021
2 февраля 2021 г.
Амбициозные планы Еврокомиссии во время кризиса
Бернд Ригерт
Комментарий
Политика
16.09.2020
16 сентября 2020 г.
Новые главы Минобороны ФРГ и Еврокомиссии - успех Меркель
Розалия Романец
Комментарий
Политика
17.07.2019
17 июля 2019 г.
Выборы в Европарламент не стали революцией
Бернд Ригерт
Комментарий
Политика
27.05.2019
27 мая 2019 г.
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