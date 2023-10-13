Как ХАМАС позаимствовал тактики и технологии войны в Украине

Во время дерзкого нападения 7 октября на Израиль боевики ХАМАС использовали ряд тактик и технологий, заимствованных прямо с фронта в Украине. DW собрала то, что об этом известно.

Спустя несколько дней, минувших после кровавого нападения ХАМАС на пограничные города Израиля 7 октября, выясняются новые детали событий, многие из которых произошли впервые.

Так, впервые переоборудованные коммерческие дроны-квадрокоптеры, в основном производства китайских компаний DJI и Autel, были использованы за пределами фронта в Украине с ударной целью: уже в самом начале вторжения ХАМАС нанес Армии обороны Израиля стратегический ущерб, "ослепив" сброшенными с дронов снарядами обзорные вышки по всему периметру пограничного защитного забора - проекта стоимостью в миллиард долларов США, оборудованного по последнему слову техники сенсорными камерами. До сих пор его считали "неприступным".

"Они застали нас неготовыми", - признавали впоследствии израильские военные. Боевики также активно использовали электронную навигацию.

Распознали потенциал

Чтобы лучше понять то, что произошло на выходных на Ближнем Востоке, следует вначале перенестись в другой театр военных действий - на фронт в Украине, где практически с самого начала российского вторжения в феврале 2022 года широкое применение получили коммерческие коптеры с кумулятивными снарядами.

В настоящее время они используются как ВСУ, так и российской армией. При этом со временем "подгонять" коммерческие дроны под нужды фронта научились и некоторые народные умельцы. На фронте их используют как против живой силы, так и против бронированной техники. Эта тактика, отмечают обозреватели, оказалась весьма успешной. Настолько, что была перенята ХАМАС, но недооценивалась израильтянами вплоть до момента нападения боевиков.

"То, как ХАМАС использовал свои дроны, - это нечто новое. Ранее мы подобного не наблюдали, - сказал в комментарии журналу Der Spiegel профессор Карло Масала (Carlo Masala) из Университета бундесвера в Мюнхене. - Эти боевики очень близко воспроизвели увиденное на войне в Украине", - утверждает эксперт.

Другие видеоролики, опубликованные отделом пропаганды ХАМАС, демонстрируют сброс снарядов с дронов на экипаж израильского танка и даже подбитие самого танка Merkava-4 стоимостью примерно 3,5 миллиона долларов США, считающегося одним из самых надежных в мире.

Лиран Антеби Фото: Shaked Zusmann Sofer

Директор программ высоких технологий и нацбезопасности тель-авивского Института исследований национальной безопасности (INSS) Лиран Антеби уже более десяти лет изучает применение дрон-технологий в конфликтах, в частности в ходе войны России против Украины. Но даже ее "удивило неожиданное и сложное применение дронов ХАМАС", сказала ученая в комментарии DW и добавила, что "это доказывает то, что даже будучи технологически достаточно примитивным средством, когда доходит до сложного применения, оно может быть намного более смертоносным, нежели до сих пор готовы были признать".

Откуда у ХАМАС дроны?

Наличие дронов у ХАМАС - не новость. Перед смертоносным налетом 7 октября боевики, очевидно, усовершенствовали и пополнили свой арсенал в том числе и коммерческими моделями. "Они дешевы, доступны на рынке, их можно запускать с любого места за несколько секунд по точному маршруту и практически без какого-либо предыдущего опыта. Но количество и масштабы использования беспилотников на Ближнем Востоке не приближаются к тем, что в Украине", - цитирует израильская деловая газета Globes эксперта по беспилотным технологиям Яира Ансбахера.

Лиран Антеби напоминает, что переоборудовать под ударные цели такие дроны начали именно на Ближнем Востоке, где ранее боевики "Исламского государства" использовали примитивные аппараты против США. "Впоследствии мы видели это в Украине, а теперь и у нас", - говорит Антеби.

Боевики ХАМАС на мероприятии, посвященном убитому главе программы беспилотников Мохамеду Зуари, январь 2017 Фото: Abed Rahim Khatib/APA Images/ZUMA Press/picture alliance

В боевом крыле ХАМАС подтвердили применение 35 дронов во время терактов 7 октября. Однако там заявили, что речь идет о дронах собственного производства Zouari - названых в честь главы программы беспилотников ХАМАС, тунисского инженера Мухаммада Зуари, убитого Израилем в 2016 году.

Обозреватели же уверены, что вся программа вооружений ХАМАС существует лишь благодаря внешним вливаниям и помощи, хотя имеющиеся на сегодня разведывательные данные западных спецслужб не могут подтвердить прямое постороннее участие, в частности Ирана, в подготовке терактов 7 октября.

Так, телеканал CNN со ссылкой на разведку США сообщил , что в Тегеране были удивлены нападением ХАМАС. Тем не менее спецслужбы продолжают анализировать информацию и не спешат с окончательными выводами, пишет CNN.

Опрошенные газетой The Washington Post бывшие и действующие чиновники и эксперты в области безопасности полагают, что атака ХАМАС явно "носила характерные черты поддержки Ирана" и Тегеран, вероятно, активно участвовал в тренировках, материально-техническом обеспечении и финансировании.

По данным "Странового отчета о терроризме" Госдепартамента США за 2020 год, Иран ежегодно переводит палестинским радикальным группировкам около 100 миллионов долларов США. В самом ХАМАС этого никогда не отрицали, лишь называли несколько более скромную сумму иранской помощи.

WP также напоминает, что некоторые боевики ХАМАС ранее набирались опыта передовой военной тактики в соседних странах региона. "Все они - "Исламский джихад", ХАМАС и другие полупрокси - проходят обучение в Сирии. Понятно, что к этому приобщены россияне как инструкторы, как люди, имеющие уникальный опыт", - сказал в интервью DW директор киевского Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, по мнению которого, Израиль и Украина - это "разные фронты одной войны".

Ось Газа-Тегеран-Москва

То, как давно, тесно и на многих уровнях переплетены сотрудничество и интересы ХАМАС, "Хезболлах", Ирана и России, которую Тегеран снабжает, среди прочего, ударными дронами и иной военной техникой для захватнической войны РФ против Украины, анализирует в своей статье в Focus-Online профессор Йоахим Краузе (Joachim Krause) из Института безопасности при Университете Киля на севере Германии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи в Дохе в 2015 году с тогдашним председателем политбюро ХАМАС Халедом Машалем Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/dpa/picture alliance

"Поэтому можно предположить, что Москва и Тегеран действуют здесь бок о бок и что это скоординированное террористическое нападение было подготовлено много месяцев назад и ожидало удобного случая", - пишет Краузе.

С началом обострения в Газе российские пропагандистские СМИ заявляли о том, что к ХАМАС попало оружие, якобы проданное Украиной. В Киеве это назвали дезинформацией, указав, что сама РФ могла передать ХАМАС трофейное оружие с фронта в Украине с целью дискредитации Киева. Скандал не получил продолжения. А вот брошенное боевиками российское оружие на месте терактов обнаружил журналист-международник Надав Эяль.

Газета Haaretz пишет, что штурмовое подразделение ХАМАС "Нухба" "до зубов" вооружено полученным от Ирана оружием российского производства - от автоматов Калашникова до ПЗРК "Стрела". "Результат российско-иранско-хамасовской связи, прямой и опосредованной, мы увидели на улицах и в домах, на ранее пасторальных полянах городов и поселков в приграничных с Газой районах, ставших руинами", - пишет обозреватель газеты.

След ЧВК "Вагнер"?

Между тем, в Центре национального сопротивления (ЦНС) при Минобороны Украины 9 октября заявили, что выбывшие из Беларуси в страны Африки боевики ЧВК "Вагнер" были вовлечены в подготовку и передачу боевого опыта террористам ХАМАС. "Ключевыми направлениями стали обучение штурму и применению малых беспилотных аппаратов для сброса взрывного материала. Среди союзников ХАМАС только россияне имеют опыт применения дронов с механизмами сброса", - отмечают в ЦНС.

Впоследствии такую же оценку в интервью "Украинской правде" дал глава главного управления разведки Кирилл Буданов. "Все могли видеть видео в соцсетях - абсолютно естественную для нашего региона и неестественную для Ближнего Востока тактику, когда использовались дроны против бронетехники. Это ноу-хау все-таки нашей войны. Никто иной, кроме как люди, прошедшие наш театр военных действий, не могли такого делать. Поскольку там не было нас, значит, это были русские", - сказал он.

Фрэнк Ледвидж Фото: DW

В Израиле эту информацию пока никак не комментируют на официальном уровне, страна сейчас занята войной, армия готовится к наземной фазе операции "Железные мечи".

Бывший офицер британской военной разведки с опытом службы в "горячих точках" Фрэнк Ледвидж в комментарии DW отметил, что ожидает того, что это будет весьма высокотехнологичная война "с мощным применением дронов, тоннелей, артиллерийского огня и авиаударов".

Какие последствия?

На фоне заимствования ХАМАС опыта с фронта в Украине аналитики предостерегают теперь от еще более масштабного применения дешевых дронов другими террористическими группировками по всему миру.

Во многих странах уже инвестируют в антидроновые разработки радиоэлектронной борьбы и физической защиты от дронов самых разных моделей, размеров и конфигураций - от крупных ударных до относительно примитивных коммерческих.

В Украине также уделяют этому большое внимание. Весной текущего года было представлено антидроновое ружье, успешно приземляющее упомянутые уже дроны DJI. В Германии несколько лет назад разработали винтовку HP 47 для схожих целей. Израильские компании Xtend и D-Fend Solutions также имеют собственные наработки, в том числе и по дистанционному перехвату контроля над дронами разных моделей.

Эксперт по вопросам безопасности Лиран Антеби рекомендует уже сейчас обратить внимание и на доступные широким массам технологии искусственного интеллекта. Ими уже в скором будущем могут начать активно пользоваться и употреблять их во зло террористические группировки в мире, предупреждает она.

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