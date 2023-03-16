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Российская воздушная атака на Киев с использованием дроновФото: Yasuyoshi Chiba/AFP
КонфликтыИзраиль

СМИ: Израиль готов поставить защиту от БПЛА в Украину

Александр Дельфинов
1 ч. назад

Израильские системы радиоэлектронного подавления БПЛА могут помочь Киеву в борьбе против российских воздушных атак.

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Впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину Израиль одобрил экспортные лицензии на возможные поставки вооружения Украине - это могут быть системы защиты от беспилотников, сообщает в среду, 15 марта, американский новостной портал Axios со ссылкой на израильских и украинских чиновников.

Согласно публикации, такие лицензии получили две израильские компании, производящие системы защиты от беспилотников - это Elbit и Rafael. В них применяются радиоэлектронные технологии, позволяющие сбивать БПЛА в радиусе около 40 километров. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил о выдаче лицензий президенту Украины Владимиру Зеленскому во время своего визита в Киев в середине февраля, пишет издание.

Кроме того, сообщается, что делегация министерства обороны Украины посетила Израиль, чтобы ознакомиться с предлагаемыми системами, но никаких договоров о поставках пока не подписано.

Политика Израиля в связи с войной в Украине

Ранее, 28 января, израильский посол в Германии Рон Просор заявил, что Израиль помогает Украине, "но за кулисами и гораздо больше, чем известно", призвав с пониманием относиться к сдержанной позиции, которую занимает его страна в этом вопросе. Дипломат объяснил это присутствием "россиян в Сирии", а также наличием в России большой еврейской общины.

До последнего времени Израиль категорически отвергал поставки вооружения Украине, хотя израильские власти неоднократно и недвусмысленно осуждали агрессию РФ. 19 января новый министр иностранных дел Эли Коэн заверил Киев в продолжении предоставления гуманитарной помощи.

Российские атаки беспилотниками

До того, в октябре 2022 года, сообщалось, что власти Украины направили Израилю запрос о поставке системы ПВО для защиты от иранских дронов, в использовании которых Киев обвиняет РФ. На вопрос DW о возможности поставок Украине элементов системы ПВО официальный представитель израильского МИДа заявил, что Израиль "не обсуждает подобные темы в публичном пространстве".

После того, как в Израиле прошли внеочередные выборы и к власти вернулся премьер-министр Биньямин Нетаньяху, в начале февраля в эфире CNN  он заявил, что не исключает возможности поставки его страной Украине системы противовоздушной обороны "Железный купол".

По данным ряда западных стран, а также Киева, Иран поставляет России боевые беспилотники, которые та задействует для атак на Украину. Однако Москва и Тегеран подобное сотрудничество отрицают.

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