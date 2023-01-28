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Посол Израиля в Германии Рон Просор
Посол Израиля в Германии Рон ПросорФото: DW
ПолитикаИзраиль

Посол Израиля в ФРГ: Мы помогаем Киеву больше, чем известно

Евгений Жуков
58 мин. назад

По словам израильского посла в Германии, его страна негласно оказывает помощь Украине в войне с Россией. На официальном уровне Израиль решительно отвергает поставки оружия Киеву.

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Израиль поддерживает Украину в войне против России в большем масштабе, нежели известно общественности. Об этом заявил в интервью изданиям Funke Mediengruppe, публикуемом в субботу, 28 января, израильский посол в Германии Рон Просор. Израиль помогает Украине, "но за кулисами и гораздо больше, чем известно", отметил дипломат.

Он призвал с пониманием относиться к сдержанной позиции, которую занимает его страна в этом вопросе. "У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно пресекает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них - иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине", - указал Просор.

Вторым обстоятельством, в силу которого Израиль вынужден действовать тихо, он назвал наличие в России большой еврейской общины.

Израильские власти неоднократно и недвусмысленно осуждали агрессивную войну России в Украине, а 19 января новый министр иностранных дел Эли Коэн заверил Киев в продолжении предоставления гуманитарной помощи. В целом, однако, Израиль по-прежнему занимает довольно сдержанную позицию и категорически отвергает поставки оружия Украине, отмечает агентство dpa.

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