Украина официально запросила у Израиля системы ПВО

На 238-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 19 октября (время московское).

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Глава Николаевской областной военной администрации подтвердил сообщения о взрыве в Николаеве. Согласно его данным, в результате взрыва уничтожен один из городских памятников.

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Украинские СМИ сообщают о сильном взрыве в Николаеве, а также о стрельбе и взрывах на левом берегу Днепра в Киеве. В Николаеве и области объявлена воздушная тревога.

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С флагштоков в центре оккупированного Мариуполя исчезли флаги России. "На площади Свободы внезапно исчезли все российские тряпки с флагштока. Или не внезапно. Странным образом россияне не заметили такую досаду. А если бы смотрели вверх, была бы другая история, возможно. Мариупольское сопротивление передает привет", - написал в Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Из-за российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру 20 октября по всей Украине с 7.00 до 22.00 ограничат подачу электроэнергии, предупредил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он подчеркнул, что это сообщение касается жителей всех областей страны. В свою очередь национальная энергетическая компания "Укрэнерго" пояснила, что отключения будут поочередные, продолжительность очереди - но не более 4 часов - определят областные операторы распределительных сетей. Укрэнерго призвала жителей Украины позаботиться о том, чтобы до 7.00 следующего дня они имели при себе заряженные телефоны, портативные аккумуляторы (повербанки), запас воды, фонарики и батарейки к ним.



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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) отменил запланированный на 20 октября визит в Киев, сообщила немецкая газета Bild. Ведомство федерального президента обосновало отмену поездки соображениями безопасности. По сведениям Bild, отказаться от визита в Киев, подготовка которого заняла несколько недель, Штайнмайеру рекомендовали германские МИД, МВД и службы безопасности. Между тем неназванный украинский чиновник заявил газете: "В то время как федеральный президент отменяет свой визит, имеется много международных дипломатов и гостей, желающих присутствовать в (украинской. - Ред.) столице именно сейчас".

Украина официально запросила у Израиля системы ПВО

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Украина официально запросила у Израиля системы противовоздушной обороны, которые позволили бы ей противостоять используемым Россией иранским ударным беспилотникам и - в будущем - баллистическим ракетам. Об этом сообщил американский новостной интернет-портал Axios, опубликовав копию соответствующего письма украинского посольства в Израиле правительству этой страны. В документе в числе запрашиваемого Киевом вооружения названы системы Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling и Arrow Interceptor.



В письме подчеркивается, что Россия прибегла к новому методу атак против городов и гражданской инфраструктуры Украины, используя дроны иранского производства, а также упоминаются сообщения СМИ о поставках Москве ракет Fateh и Zolfagar из Ирана. "В этом контексте и с целью обеспечить защиту своего гражданского населения Украина делает официальный запрос Израилю с целью инициировать сотрудничество в сфере противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в послании.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна по-прежнему исключает поставки оружия Киеву. Ганц подчеркнул, что Израиль оказывает Украине только медицинскую и гуманитарную помощь и будет ограничиваться этим и впредь.

++19.05++

В Мариуполе оккупационные власти демонтировали памятник жертвам Голодомора. Как сообщает Мариупольский горсовет, они назвали мемориал, установленный у Драмтеатра в 2004 году, символом "дезинформации на государственном уровне". "Коллаборационные власти заявили, что гранит переделают в стройматериалы, - говорится в сообщении. - Разрушение памятника – очередное издевательство над памятью миллионов жертв страшной трагедии и попытка переписать историю. Российские оккупанты делают все, чтобы уничтожить историческую память мариупольцев и Украины".

Страны ЕС согласовали санкции против Ирана

++18.35++

Страны ЕС согласовали санкции против Ирана за поддержку России в войне в Украине. Они направлены против пяти физических лиц и трех организаций, ответственных за строительство и доставку иранских беспилотников в Россию, подтвердили агентству dpa несколько дипломатов в Брюсселе. Скорее всего, в отношении них будут введены запреты на въезд и заморожены активы.

Некоторые из фигурантов санкционного списка уже подпадают под ограничительные меры по другим причинам. Санкции еще должны были быть официально подтверждены в письменном виде в столицах стран Евросоюза - ожидается, что это будет сделано в течение первой половины дня 20 октября. Вступят в силу санкции после опубликования в Официальном журнале ЕС.

++18.20++

Совет Федерации РФ утвердил указ президента Путина о введении военного положения на территории аннексированных Москвой регионов Украины.

++18.10++

Владимир Зеленский поручил создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры украинских городов, поселков и сел. Как сообщает пресс-служба президента, такую задачу Зеленский поставил в ходе стратегического совещания по обеспечению безопасности на объектах энергетической инфраструктуры, в котором участвовали премьер-министр Денис Шмыгаль, министры: энергетики Герман Галущенко, внутренних дел - Денис Монастырский, развития громад и территорий - Алексей Чернышев, а также представители ГСЧС, руководители энергетических предприятий, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

++17.50++

В Винницкой области задержаны 4 местных жителей, которые снимали на видео последствия обстрелов и атак дронов и пересылали их. Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины, один из задержанных снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе, на котором видно масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, и переслал запись коллегам, остальные трое также поделились с друзьями.

"Уже через полчаса видео появилось у российских пропагандистов, а через час произошел повторный ракетный обстрел, который привел к еще большим разрушениям и ранениям людей", - указывает пресс-служба СБУ.

Спецслужба напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. СБУ фиксирует случаи распространения таких видео в Интернете, осуществляет комплекс поисково-процессуальных действий по установке и привлечению фигурантов к ответственности, говорится в пресс-релизе СБУ.

Греция начала передавать Украине БМП-1

++17.30++

В рамках кругового обмена военной техникой между Грецией, Германией и Украиной Афины приступили к передаче Украине БМП-1. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом по итогам переговоров в Киеве. "Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в наше войско и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны", – отметил Кулеба.

В середине сентября Греция и Германия согласовали схему кругового обмена, согласно которой греческая сторона должна передать Киеву 40 боевых машин пехоты советского производства БМП-1, а Берлин Афинам - БМП Marder.

++17.05++

В результате российского ракетного удара по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области вспыхнул пожар. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. По ее словам, жертв нет, дорога возле Бурштынской ТЭС перекрыта, организован объезд по соседним селам. Позднее Онищук заявила , что пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован.

++16.35++



По состоянию на 15.00 среды, 19 октября, силы и средства ПВО Украины сбили 12 вражеских воздушных целей, сообщило в соцсети Facebook воздушное командование "Центр". В частности, две крылатые ракеты и восемь беспилотных летательных аппаратов уничтожены противовоздушной обороной, находящейся в подчинении самого "Центра", еще две крылатые ракеты сбиты силами ПВО сухопутных войск.

Киев сдержанно отреагировал на введение Путиным "военного положения"

++16.20++

Введение "военного положения" на аннексированных Россией территориях ничего не меняет ни для Украины, ни для ее вооруженных сил, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. По его словам, эту меру "следует рассматривать лишь как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой". Для Украины это не меняет ничего: мы продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", - написал Подоляк в микроблоге Twitter.

++16.00++

По словам главы Запорожской администрации Александра Старуха, артиллерийские и ракетные удары в Запорожской области не утихают уже девять часов подряд. Погибли три жителя Орехова, известно о восьми раненых. Из-за российских обстрелов подстанции в Энергодаре население города и окрестных сел осталось без электроэнергии.

++15.35++

Отдельным указом Путина вводится особый режим на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также аннексированных Крыма и Севастополя. В этих регионах предполагается, в частности: усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; особый режим работы транспортных, коммуникационных, энергетических объектов, а также представляющих повышенную опасность; эвакуацию жителей; особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения; ограничение движения транспорта и его досмотр.

Путин ввел военное положение на аннексированных территориях

++15.00++

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР", а также в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей. "Главы" регионов наделяются дополнительными полномочиями "для обеспечения безопасности". Военное положение вводится с 00.00 20 октября. В тексте документа указывается, что он "незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации".

Выступая по видеосвязи на совещании Совета безопасности РФ, Путин заявил, что режим военного положения действовал на названных территориях еще до их "вступления в состав России". "Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах РФ", - сказал Путин. Четыре региона Украины были в начале октября аннексированы российскими властями на основании незаконных "референдумов".

Согласно пункту 3 указа о военном положении на аннексированных территориях, "при необходимости в Российской Федерации могут применяться иные меры", предусмотренные законом "О военном положении" от 30 января 2002 года. В частности, эти мерами могут являться: ограничение въезда, выезда и свободы передвижения, досмотр, ограничение выбора места жительства; комендантский час; военная цензура в сфере коммуникаций; усиление секретности в государственных и местных органах; запрет митингов и забастовок; запрет общественных, международных или иностранных организаций, подрывающих безопасность страны; принудительные работы для нужд обороны, по восстановлению разрушенных объектов; изъятие частного имущества с последующей компенсацией и другие.

++14.50++

Взрывы слышны в Чернигове, передает "Суспільне Чернігів". Несколько ранее Оперативное командование "Север" сообщило, что вблизи села Кипти в Черниговской области сбиты две российских ракеты.

++14.40++

В Киеве прогремели не менее трех взрывов, сообщают местные СМИ и Telegram-каналы. Взрывы слышны в разных районах городах, в частности в Троещины на левом берегу Днепра, а также в пригородах столицы Украины.

++14.30++

Российская армия нанесла ракетный удар по Винницкой области. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, призвав местных жителей оставаться в укрытиях.

Украина направила на фронт почти 180 БПЛА от "Армии дронов"

++14.10++

Украинские военные отправили на передовую еще 179 беспилотников, приобретенных в рамках инициатив по сбору средств "Армия дронов" и United24. По данным министерства цифровой трансформации Украины, 146 дронов Mavic 3 и 33 единицы Matrice RTK 300 будут распределены по всей линии фронта - на Херсонском, Донецком, Харьковском, Луганском, Запорожском направлениях, а также в приграничных областях на севере страны.

Хроника событий 19 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 октября 14.00 - 23.59 >>>

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