В Украине 20 октября ограничат подачу электроэнергии

Участившиеся атаки России на энергосистему Украины привели к дефициту мощности, объяснили в "Укрэнерго". Отключения электричества не превысят 4 часов.

Во всей Украине 20 октября ограничат подачу электроэнергии. Причина таких мер - дефицит мощности в системе, объяснила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в среду, 19 октября. "Это вынужденный шаг. С 10 октября украинская энергосистема подвергалась атакам российских сил больше, чем за 8 месяцев войны", - заявили в компании.

Ограничения будут действовать с 07.00 до 22.00 по местному времени. Отключения пройдут поочередно. Их продолжительность определяется региональными операторами распределительных сетей и составит не более 4 часов, добавили в "Укрэнерго".

Зарядить телефоны, подготовить одеяла

Национальный оператор призвал жителей Украины зарядить телефоны и портативные аккумуляторы, а также подготовить запас воды, фонарики и батарейки к ним, теплые носки и одеяла. При этом "Укрэнерго" допускает, что с наступлением холодов придется чаще обращаться к согражданам с призывом свести к минимуму пользование электроэнергией.

Кроме того, с 20 октября в городах будет ограничено использование уличного освещения, указал заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко .

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