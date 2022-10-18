Германия передала Украине еще 5 БРЭМ и зимнее обмундирование

На 238-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 19 октября (время московское).

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Германия доставила в Украину еще 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Bergepanzer 2 и 7 понтонных систем, следует из перечня военной поддержки Киева на сайте правительства ФРГ. Кроме того, украинская сторона получила от ФРГ еще 100 палаток и 183 генератора, а также 116 тысяч зимних курток, 80 тысяч пар зимних брюк, 240 тысяч зимних шапок для военнослужащих и 167 тысяч патронов для стрелкового оружия.

В дальнейшем Германия намерена отправить в Украину 5 инженерных танков Dachs, 35 полноприводных тяжеловозов и 4000 спальных мешков. Берлин не называет сроки поставкок.

Хроника событий 18 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 октября 00.00 - 13.59 >>>

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