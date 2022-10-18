  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Немецкая бронированная ремонтно-эвакуационная машина (фото из архива)
Немецкая бронированная ремонтно-эвакуационная машина (фото из архива)Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Германия передала Украине еще 5 БРЭМ и зимнее обмундирование

Екатерина Венкина
11 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 октября.

https://p.dw.com/p/4IN1a

На 238-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 19 октября (время московское).

++00.05++

Германия доставила в Украину еще 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Bergepanzer 2 и 7 понтонных систем, следует из перечня военной поддержки Киева на сайте правительства ФРГ. Кроме того, украинская сторона получила от ФРГ еще 100 палаток и 183 генератора, а также 116 тысяч зимних курток, 80 тысяч пар зимних брюк, 240 тысяч зимних шапок для военнослужащих и 167 тысяч патронов для стрелкового оружия.

В дальнейшем Германия намерена отправить в Украину 5 инженерных танков Dachs, 35 полноприводных тяжеловозов и 4000 спальных мешков. Берлин не называет сроки поставкок.

Хроника событий 18 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 октября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

"Мир в Украине, но не любой ценой"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Поезд Киев-Краматорск: кто возвращается в разрушенный войной Донбасс

Поезд Киев-Краматорск: кто возвращается в разрушенный войной Донбасс

Война продолжается, но некоторые украинцы все же возвращаются в свои дома на востоке страны. Журналист DW проехал по маршруту Киев-Краматорск и пообщался с теми, кто возвращается домой, несмотря ни на что.
Политика
17 октября 2022 г.
02:30 мин.
external

Как в Молдове принимают уклонистов из России

Как в Молдове принимают уклонистов из России

Сотни граждан Молдовы бежали из России в страхе оказаться мобилизованными. Молдова с самого начала войны осуждала действия Кремля и поддерживала Украину. Приезжают в республику и россияне. Только за первые две недели после объявления так называемой "частичной" мобилизации, их число составило почти четыре тысячи.
Политика
16 октября 2022 г.
05:24 мин.

Сайт правительства ФРГ

Перечень военной поддержки Украины
www.bundesregierung.de
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Беспилотный летательный аппарат Shahed-136 в небе над Киевом

Reuters: Иран пообещал поставить РФ больше дронов

Технологии
12 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Доброволец оказывает медицинскую помощь раненой женщине

Жертвы ракетных ударов по Киеву - не фейк. Фактчекинг DW

Жертвы ракетных ударов по Киеву - не фейк. Фактчекинг DW

Конфликты
7 ч. назад
Карикатура на тему возможного полного запрет а "пропаганды ЛГБТ" в России. За столом сидят Свинка Пеппа и "депутат "Единой России" Александр Хинштейн". Свинке в лицо светит настольная лампа, как на допросе. "В глаза смотреть!" - говорит ей "Хинштейн".

Свинка Пеппа и другие: где власти РФ ищут пропаганду ЛГБТ?

Свинка Пеппа и другие: где власти РФ ищут пропаганду ЛГБТ?

Многообразие
8 ч. назад
Алесь Беляцкий

В каких условиях сидит в СИЗО нобелевский лауреат Беляцкий

В каких условиях сидит в СИЗО нобелевский лауреат Беляцкий

Общество
10 ч. назад
Священник ПЦУ Евген Орда

Священник, прошедший российский плен: Мордовали восемь дней

Священник, прошедший российский плен: Мордовали восемь дней

Общество
11 ч. назад
Мобилизация в Омской области, 26 сентября 2022 года

Сестра мобилизованного: "Папа корит себя, что открыл дверь"

Сестра мобилизованного: "Папа корит себя, что открыл дверь"

Политика
20 ч. назад
Атомная электростанция Isar 2 в Баварии (ФРГ)

Германия отложила отказ от АЭС. Они будут работать всю зиму

Германия отложила отказ от АЭС. Они будут работать всю зиму

Экономика и бизнес
6 ч. назад
На главную страницу