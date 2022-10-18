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Беспилотный летательный аппарат Shahed-136 в небе над Киевом
Shahed-136 в небе над Киевом (фото из архива)Фото: Roman Petushkov/REUTERS
ТехнологииИран

Reuters: Иран пообещал поставить РФ больше дронов

Екатерина Венкина
13 мин. назад

По данным агентства Reuters, договоренности о предоставлении Ираном России БПЛА и баллистических ракет малой дальности были достигнуты 6 октября в Москве.

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Иран пообещал поставить России ракеты класса "земля - земля", а также дополнительную партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом во вторник, 18 октября, передало агентство Reuters со ссылкой на двух иранских чиновников и двух иранских дипломатов.

Российская сторона "запросила больше беспилотников и иранские баллистические ракеты с повышенной точностью, особенно - из семейств Fateh и Zolfaghar", - отметил один из дипломатов.

Западный чиновник, осведомленный о сделке, подтвердил, что между Тегераном и Москвой существует соглашение о поставках баллистических ракет малой дальности класса "земля - земля", включая дорожно-мобильную одноступенчатую твердотопливную Zolfaghar.

Fateh - иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля - земля". Обе способны поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

Reuters: Сделка согласована 6 октября

По данным агентства, сделка была согласована 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два представителя командования Корпуса стражей исламской революции (элитных частей Вооруженных сил Ирана. - Ред.) и Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики посетили Москву для переговоров о поставках вооружений.

Один из типов беспилотников, которые Иран согласился предоставить, - Shahed-136, дрон-"камикадзе" класса "воздух-земля", который может быть оснащен боевой частью массой порядка 50 килограммов.

Тегеран отвергает обвинения в нарушении резолюции Совбеза ООН

При этом иранский дипломат отрицает, что Тегеран нарушает Shahed 136резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН от 2015 года, поставляя беспилотники России.

"Где они (вооружения. - Ред.) используются - не вопрос к продавцу. Мы не принимаем ничью сторону в украинском кризисе - в отличие от Запада. Мы хотим положить конец кризису дипломатическими средствами", - утверждает собеседник агентства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, использовала ли Россия иранские беспилотники в своей кампании в Украине, заявил, что Кремль не располагает подобными сведениями.

"Мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать Минобороны", - сказал Песков.

В российском оборонном ведомстве информацию пока не комментируют.

Зеленский сообщил об уничтожении десятков "шахедов"

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 17 октября подчеркнул, что за 12 часов, с 9 вечера 16 октября (совпадает с мск), удалось уничтожить 37 "шахедов" иранского производства (иранские беспилотные летательные аппараты Shahed. - Ред.) и несколько крылатых ракет.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь на брифинге заявила, что существуют "всесторонние доказательства" применения Россией иранского оружия против военных и гражданских целей в Украине. США продолжат "энергично" имплементировать санкции против российско-иранской торговли вооружениями, указали в Белом доме.

Технологии, используемые при производстве иранских беспилотников, могут попасть под санкции США, предупредили в американском внешнеполитическом ведомстве. "Углубление альянса между Россией и Ираном - это то, что во всем мире, и особенно в регионе, должно восприниматься как серьезная угроза", - в свою очередь подчеркнул представитель Госдепа.

Атака в центре Киева

Утром 17 октября центр Киева подвергся атаке российских беспилотников. В Шевченковском районе произошли пять взрывов, всего город атаковали 28 дронов, большинство из них были сбиты из автоматического оружия и средствами ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Они (российские военные. - Ред.) нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами", - заявил на фоне атак российских беспилотных летательных аппаратов советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Первая партия БПЛА была 300, вторая партия намного-намного больше. Всего 2400 штук", - уточнил он. По словам Арестовича, Россия 2-3 месяца может атаковать Украину нынешними темпами с применением беспилотников.

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