ЕС планирует санкции против Ирана из-за войны в Украине

Перед началом заседания Совета ЕС его участники заявили о необходимости решительного ответа на предполагаемое использование иранских дронов для российских атак против Украины.

Министры иностранных дел ряда стран ЕС призвали расширить санкции против Ирана, если подтвердится его причастность к ведущимся Россией военным действиям против Украины, в частности использование иранских дронов-камикадзе для нанесения ударов по украинским объектам. Любое использование иранских дронов в российских атаках по территории Украины означает дальнейшую эскалацию военного конфликта, заявил в Люксембурге в понедельник, 17 октября, глава МИД Австрии Александер Шелленберг.

Иранские поставки вооружений России фактически означает активную поддержку Тегераном войны в Украине, которую развязала РФ, добавил он перед началом заседания Совета ЕС.

Европейские министры призвали к конкретным шагам в отношении Ирана

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод призвал ЕС решительным образом отреагировать на новые авиаудары по Киеву, которые были нанесены утром того же дня на здания близ центрального железнодорожного вокзала в часы пик. "То, что мы сейчас видим - иранские дроны, по всей видимости, используются для нанесения атаки в центре Киева, это зверство", - заявил он. По словам Кофода, ЕС должен предпринять "конкретные шаги" в ответ на действия Тегерана.

Новые санкции против Ирана не ограничатся внесением в черный список некоторых лиц в случае подтверждения причастности этой страны к атакам в Украине, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

В заседании будет участвовать Дмитрий Кулеба

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что в Брюсселе намерены искать конкретные доказательства причастности Тегерана к российским обстрелам Украины. Он также сообщил, что в заседании Совета ЕС примет участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кроме того, Евросоюз намеревается принять санкции в связи с жестким подавлением массовых выступлений, начавшихся в Иране в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов.

Власти Украины заявляют о серии российских обстрелов с использованием произведенных в Иране беспилотников Shahed-136, продолжающейся в последние недели. Последняя из этих атак был совершена утром 17 октября в Киеве, в результате пострадали несколько жилых домов, погибли, по меньшей мере, три человека. Иран отрицает поставки своих дронов России, в то время как Кремль не комментирует эту информацию.

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