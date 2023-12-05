WSJ: ЦАХАЛ готовится затопить тоннели ХАМАС

Израильские военные рассматривают возможность затопления тоннелей, используемых радикальным исламским движением ХАМАС в секторе Газа. Для этих целей они установили насосную систему, мощности которой позволяют затопить подземные проходы и вытеснить из них боевиков ХАМАС, сообщает в понедельник, 4 ноября, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей властей США.

В середине ноября Армия обороны Израиля завершила установку по меньшей мере пяти насосов примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аш-Шати. По данным газеты, при подаче тысяч кубометров воды в час подземная сеть может быть полностью затоплена в течение нескольких недель. В материале не уточняется, рассматривает ли Израиль возможность использования насосов до того, как будут освобождены все заложники.

Систему тоннелей применяют в военных целях

Согласно сообщению агентства Reuters, представитель Армии обороны Израиля отказался комментировать подробности плана по затоплению тоннелей, но заявил: "ЦАХАЛ работает над тем, чтобы уничтожить террористический потенциал ХАМАС различными способами и при помощи различных военных и технологических средств".

ХАМАС уже много лет использует разветвленную систему подземных ходов в военных целях. Во время атаки на Израиль его боевики, как в ЦАХАЛ утверждали ранее, использовали эту систему для проникновения на израильскую территорию. Израильская армия также обнаружила в ноябре тоннель под больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа. По данным Reuters, ХАМАС отрицает, что его система тоннелей проходит под гражданскими объектами, но подтверждает, что в этих проходах до сих пор находятся похищенные заложники.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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