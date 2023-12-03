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Израиль расширил военные действия на весь сектор Газа

Жан Рофе
3 декабря 2023 г.

Израильские войска начали наземную операцию в южной части сектора Газа. По словам начальника Генштаба ЦАХАЛ, бои будут вестись с той же мощью, что и в северной части анклава.

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Израильский военнослужащий в секторе Газа, 1 декабря 2023 года
Израильский военнослужащий в секторе ГазаФото: Israel Defense Forces/REUTERS

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила свою наземную операцию на территорию всего сектора Газа. Об этом вечером в воскресенье, 3 декабря, заявил журналистам пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари. 

Ранее местные СМИ сообщили со ссылкой на вооруженные силы страны о начале наземной операции на юге сектора Газа. По данным корреспондента армейской радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорона Кадоша, к северу от города Хан-Юнис уже развернуты бронетанковые войска, которые наносят удары по объектам террористической организации ХАМАС. Ожидается, что в скором времени в этот район будут переброшены дополнительные силы.

Начало наземной операции в южной части сектора подтвердил начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви. "Вчера и сегодня мы уничтожили бригадных командиров, ротных командиров и многих боевиков (ХАМАС. - Ред.). А вчера утром мы начали тот же процесс на юге сектора Газа. Он будет вестись с не меньшей мощью (чем на севере. - Ред.) и принесет не меньшие результаты", - приводит его слова газета The Times of Israel.

После того как переговоры о продлении режима прекращения огня между ХАМАС и Израилем зашли в тупик, стороны возобновили боевые действия. Минувшей ночью поступали сообщения о массированных бомбардировках в окрестностях Хан-Юниса. Утром ЦАХАЛ призвал его жителей немедленно покинуть несколько районов города.

Израильские военные сообщили, что с начала наземной операции в секторе Газа было ликвидировано порядка 500 из более 800 шахт туннелей, обнаруженных, в частности, возле и внутри школ, детских садов и мечетей. Согласно сообщению ЦАХАЛ, израильские ВВС в координации с наземными частями поразили в общей сложности около 10 000 целей: среди них группы террористов, склады вооружения, шахты туннелей и командные пункты.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке​​​​​​​ началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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