Главари террористов ХАМАС. Кто они?

Одной из целей израильских военных является уничтожение главы ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Но он - не единственный лидер этой террористической организации. О верхушке ХАМАС - DW.

После недели перемирия Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. Их целью является уничтожение движения ХАМАС и его лидеров. Кто из главарей ХАМАС несет ответственность за нападение группировки на Израиль 7 октября, в результате которого более 1200 израильтян были убиты и около 240 взяты в заложники?

Яхья Синвар - "мясник из Хан Юниса"

Его считают харизматичным и очень умным, но при этом жестоким и беспринципным. 61-летний Яхья Синвар в Газе железной рукой управляет движением ХАМАС, признанным террористической организацией в ЕС, США, Израиле и большинстве стран Запада. Синвар родился в 1962 году в лагере беженцев Хан Юнис, что на юге сектора Газа. В 80-х годах стал одним из основателей ХАМАС.

Синвар принимал участие в создании военизированного крыла ХАМАС - "бригад аль-Кассам", которые совершили в Израиле множество атак с использованием террористов-смертников. Кроме того, известно, что он с такой жестокостью расправлялся с теми из палестинцев, кого подозревали в сотрудничестве с израильтянами, что его даже прозвали "мясником из Хан Юниса".

В 1988 году Яхья Синвар был осужден судом Израиля на четыре пожизненных срока за убийства нескольких человек, подозреваемых ХАМАС в коллаборационизме, а также двух израильских солдат. В тюрьме Синвар выучил иврит и изучал мышление и психологию "врага", читая книги известных израильских деятелей. Из-за абсцесса головного мозга его жизнь находилась в опасности, но израильские врачи сделали ему операцию и таким образом спасли жизнь.

Женщина готовит еду в лагере беженцев Хан Юнис, 20 октября 2023 года Фото: Middle East Images/ABACA/picture alliance

После 22 лет тюремного заключения в 2011 году Синвар вместе с еще более чем 1000 палестинскими заключенными вышел на свободу - их всех обменяли на израильского солдата Гилада Шалита. Синвар вновь вернулся в Газу и отвечал за связи между военным и политическим крылом ХАМАС. В 2017 году он стал главой этой террористической организации в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинял Синвара в том, что в борьбе против Израиля тот готов жертвовать палестинскими мирными жителями. По его словам, Синвар не интересуется судьбой своего народа и ведет себя "как маленький Гитлер в своем бункере". Но с некотрых пор Яхья Синвар, похоже, больше не в своем бункере - согласно израильским СМИ, он покинул север сектора Газа, где идут бои, и находится на юге анклава, вблизи места своего рождения.

Мохаммед Дейф - "кошка с девятью жизнями"

С 2002 года Мохаммед Дейф руководит в секторе Газа "бригадами аль-Кассама", военизированным крылом ХАМАС. Израиль возлагает на него вину за множество атак террористов-смертников и гибель десятков израильских солдат и мирных жителей. Дейф также один из тех, кто отвечает за сеть туннелей ХАМАС в секторе Газа. Как считается, он по большей части планировал нападение ХАМАС на Израиль 7 октября и руководил им.

Мохаммед Дейф Фото: HO/AFP

Мохаммед Дейф в списке террористов из ХАМАС, кого хотят устранить израильские военные. С 1995 года Дейфа разыскивают спецслужбы Израиля. В 2000 году он какое-то время находился в израильской тюрьме, но вышел на свободу во время второй палестинской интифады. С тех пор о нем почти ничего неизвестно.

Дейф пережил семь покушений и был тяжело ранен - потерял один глаз, ногу и часть руки. Многие члены его семьи погибли во время попыток израилських спецслужб устранить его. Мохаммед Дейф никогда не выступает публично, его единственное фото было сделано в 2000 году. Известно, что он никогда не ночует в одном месте дважды подряд, скрываясь от израильских спецслужб.

Марван Исса - "серый кардинал"

Еще один лидер террористов ХАМАС - Марван Исса. Он, как и Синвар, родился в лагере беженцев в секторе Газа. В юности примкнул к движению "Братья-мусульмане", из палестинских членов которого впоследствии и было сформировано ХАМАС. В Израиле был приговорен к пяти годам заключения во время первой палестинской интифады.

Слева направо: глава ПНА Махмуд Аббас, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер ХАМАС Исмаил Хания, 26 июля 2023 года, Анкара Фото: Mustafa Kamaci/Anadolu Agency via REUTERS

В Палестинской национальной автономии (ПНА) Исса также находился за решеткой с 1997 года, но с началом второй интифады в 2000 году оказался на свободе. Сейчас является заместителем командира "бригад аль-Кассама" Мохаммеда Дейфа и его правой рукой.

Марван Исса пережил несколько покушений и сейчас считается одним из самых разыскиваемых израильскими спецслужбами лидеров боевиков ХАМАС. В Израиле утверждают, что Исса играл важную роль в планировании и проведении атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Халед Машаль и Исмаил Хания - лидеры ХАМАС, находящиеся в Катаре

Полное уничтожение ХАМАС может быть сложной задачей для Израиля, поскольку два главных лидера этой террористической организации находятся не в Газе, а в Катаре. Один из них - Исмаил Хания. Он родился в 1963 году в лагере беженцев в секторе Газа, посещал там школу, действовавшую под управлением ООН (для детей в лагерях беженцев. - Ред.).

Хания закончил Исламский университете в Газе по специальности "литература", где впервые познакомился с радикальными исламистами. В 1989 году был арестован и выслан в Южный Ливан. После возвращения в Газу был назначен деканом философского факультета Исламского университета.

Исмаил Хания (фото из архива) Фото: Hatem Moussa/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

В 1997 году Хания возгдавил бюро шейха Ахмада Ясина, одного из основателей и духовного лидера ХАМАС, также отвечал за связи движения с ПНА. После того как в марте 2004 года израильские военные убили Ясина, а в следующем месяце - его преемника Рантиси, ХАМАС решил держать в секрете имя своего нового лидера в Газе. Однако палестинские источники утверждали, что Хания вошел в тройку рукводителей.

После победы ХАМАС в 2006 году на выборах в Палестинский законодательный совет (парламент ПНА. - Ред.) лидер ПНА Махмуд Аббас назначил Ханию премьер-министром автономии. Но уже через год отправил его в отставку после того, как ХАМАС в результате волны насилия вытеснил ФАТХ Аббаса из сектора Газа.

Хания не смирился с отставкой, из-за чего Палестинская национальная автономия сегодня практически разделена на две части. На Западном берегу реки Иордан правит Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), а в секторе Газа - ХАМАС, председателем политбюро которого в 2017 году стал Хания.

Халед Машаал и Сергей Лавров, Доха, март 2015 года Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/dpa/picture alliance

Его предшественником на этом посту был Халед Машаль. Машаль родился в 1956 году на Западном берегу реки Иордан и изучал физику в Университете Кувейта. Во время учебы в университете у Машаля сформировались радикальные взгляды. Позже он жил в Сирии и Иордании, где стал одним из основателей ХАМАС, а в 1996-м - председателем политбюро движения. Снова и снова призывал к террору против Израиля.

В 1997 году Халед Машаль пережил покушение, организованное израильской спецлужбой "Моссад". Когда в 2012 году Машаль прибыл через Египет в Газу на празднование 25-летия со дня основания ХАМАС, он впервые за 45 лет посетил палестинские территории. Сейчас Машаль возглавляет международное бюро ХАМАС.

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