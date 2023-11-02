"Бригады аль-Кассам": что известно о военном крыле ХАМАС

То, как заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Аури недавно описал террористическую атаку своей организации на Израиль 7 октября, диаметрально противоречит всем подтвержденным свидетельствам и показаниям очевидцев. "Военный план "Бригад Изеддин аль-Кассам" заключался в том, чтобы атаковать подразделение оккупационной армии в Газе и сражаться только с оккупационными солдатами", - заявил функционер ХАМАС. При этом террор он попытался представить как самооборону и упреждающий удар. "У нас была информация, что израильские оккупационные войска планируют напасть на нас сразу после еврейских праздников", - оправдался аль-Аури.

Израильская газета The Jerusalem Post цитирует заявления аль-Аури из интервью, которое он дал на прошлой неделе катарскому новостному каналу "Аль-Джазира". Всего, по его словам, на израильскую территорию проникли 1200 боевиков "Бригад аль-Кассам". Это одно из немногих утверждений, которое может оказаться правдой.

Потому что аль-Аури не объясняет, как израильские вооруженные силы могли настолько пренебречь охраной границы с сектором Газа, что сотни боевиков сумели проникнуть туда незадолго до якобы запланированного нападения на нее. Другие объяснения также, скорее всего, убедят в лучшем случае разве что его сторонников: по утверждению аль-Аури, "Бригады аль-Кассам" сами не убивали израильских мирных жителей. Они были убиты "гражданскими лицами" из Газы после начала атаки.

Глава "Бригад аль-Кассам" Мухаммад Дейф Фото: HO/AFP

Таким образом аль-Аури пытается отвлечь внимание от ответственности "Бригад аль-Кассам", одним из основателей которых он сам и является. "Бригады" - военное подразделение движения ХАМАС, которое признано террористической организацией в Евросоюзе, США, Германии, Израиле и других странах. Командующему "Бригад аль-Кассам" Мухаммеду Дейфу до сих пор неоднократно удавалось скрываться от израильских сил безопасности.

Боевики имени сирийского проповедника

"Бригады аль-Кассам", похитившие 7 октября, по меньшей мере, 240 израильских граждан и удерживающие их в заложниках, были основаны в 1992 году. По данным издаваемой ЦРУ "Всемирной книги фактов" за 2023 год, "Бригады" насчитывают от 20 до 25 тыс. бойцов.

Название восходит к имени сирийского проповедника Иззедина аль-Кассама (1882-1935), который в свое время боролся против британских колониальных властей в Палестине. Аль-Кассам проповедовал насильственное сопротивление против "новых крестоносцев" и призывал к джихаду. В то же время он уже тогда хотел изгнать из региона местных евреев. Члены созданных им в то время ячеек боевиков в 1930-е годы убили несколько евреев. Сам аль-Кассам впоследствии погиб в перестрелке с полицией.

Нападения из-под земли и с моря

Согласно статье, опубликованной в 2021 году на сайте Long War Journal , занимающемся вопросами борьбы с терроризмом, "Бригады аль-Кассам" реализуют множество "проектов", каждый из которых - террор против Израиля. На протяжении многих лет они строили те тоннели, в которых, предположительно, в настоящее время вновь закрепился ХАМАС и против которых сегодня ведется наземная операция Израиля. Некоторые из этих подземных сооружений используются и для целенаправленных атак. В 2006 году "Бригады аль-Кассама" похитили израильского капрала Гилада Шалита через один из таких тоннелей на израильской территории.

В то же время боевики "Бригад аль-Кассам" несколько раз атаковали Израиль с моря. Например, в 2014 году, когда высадились в районе города Ашкелон на юге Израиля. Впоследствии террористы были уничтожены в бою с израильской армией. Учитывая, что сектор Газа находится в блокаде уже почти 15 лет, общий военный потенциал и ресурсы, которыми располагают "Бригады аль-Кассам", все же поражают воображение, говорится в статье Long War Journal.

Поддержка со стороны Ирана

На протяжении многих лет "Бригады аль-Кассам" поддерживаются Ираном. Сам ХАМАС неоднократно открыто признавал эту поддержку. "Исламская Республика Иран внесла большой вклад в передачу знаний и ноу-хау, с одной стороны, и транспортировку ракет, с другой", - заявил представитель ХАМАС в Тегеране Халид аль-Каддуми в интервью ближневосточному журналу "Аль-Монитор" в мае 2021 года.

Антиизраильская акция в Иране Фото: Vahid Salemi/AP/picture alliance

По словам Михаэля Мильштейна, бывшего сотрудника израильской военной разведки, а ныне научного сотрудника Центра Моше Даяна при Тель-Авивском университете, за последние десять лет поддержка ХАМАС со стороны Тегерана значительно возросла. Иран, например, проводит военную подготовку боевиков " Бригад аль-Кассама". "Они готовят снайперов, учат их делать мины-ловушки, быть парашютистами или парапланеристами - словом, всему тому, что было использовано при нападении на Израиль 7 октября", - сказал Мильштейн в интервью DW.

Финансирование под покровом тайны

Как финансируются "Бригады аль-Кассам", до сих пор окончательно не выяснено во всех деталях. Но и здесь Иран играет заметную роль, считает Михаил Мильштейн. "Речь идет об огромных суммах, которые Иран выделяет, особенно военному крылу ХАМАС. Только за последние два-три года эта сумма составила около 100 млн долларов", - указал он.

В августе 2020 года министерство юстиции Израиля сообщило, что ему удалось пресечь перечисление пожертвований ХАМАС в биткойнах. Согласно этому сообщению, "Бригады аль-Кассам" призывали к соответствующим пожертвованиям на своих страницах в социальных сетях в начале 2019 года.

Годом ранее министерство финансов США уже опубликовало список лиц, ответственных за перевод "десятков миллионов долларов" между "Корпусом стражей исламской революции" (КСИР) и "Бригадами аль-Кассама". По данным ведомства, главную роль в этом сыграл банк, связанный с ливанской группировкой "Хезболлах".

Контрабандное оружие

Количество и виды вооружений, использованных в ходе атаки 7 октября - ракеты, снаряды, беспилотники и стрелковое оружие, - а также продолжающиеся с тех пор обстрелы Израиля свидетельствуют об огромном арсенале, имеющемся в распоряжении ХАМАС и его военного крыла. Достоверные цифры неизвестны.

Большая часть оружия, очевидно, ввозится в сектор Газа контрабандой. По мнению израильского эксперта по безопасности Мильштейна, наиболее важными являются иранские поставки через Сирию и через Ливан, где в транспортировке оружия участвует "Хезболлах".

ХАМАС использует построенную систему тоннелей как для нападений на Израиль, так и для транспортировки оружия Фото: Ashraf Amra/AA/picture alliance

Этот маршрут подтвердил в декабре 2020 года и Зиад ан-Нахала, лидер также поддерживаемой Ираном палестинской группировки "Исламский джихад". Иерусалимский институт стратегии и безопасности (JISS) приводит на своем сайте цитату из интервью, которое ан-Нахала дал дружественному Ирану каналу "Аль-Маядин" в 2020 году: "Все обычные вооружения поступали в Газу через... "Хезболлах" и Сирию. Вся ось сопротивления (так руководство Тегерана называет сеть антиизраильских игроков) была задействована в их транспортировке". В Сирии также существуют тренировочные лагеря, где боевики ХАМАС проходят специальную подготовку по изготовлению ракет, цитирует далее JISS интервью с ан-Нахалой.

Согласно докладу Центра стратегических исследований имени Бегина-Садата (BESA) от 2021 года, тактика "Бригад аль-Кассама" по использованию мирных жителей Газы в качестве "живого щита" против израильских атак на собственных боевиков и арсеналы оружия, неоднократно осуждавшаяся Израилем и международным сообществом, также может быть вызвана соответствующим иранским влиянием - в частности, инструкцией КСИР. Цель этой тактики - создать у международного сообщества впечатление, что противник действует непропорционально и наносит масштабные удары по гражданскому населению, убивая множество мирных жителей.

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