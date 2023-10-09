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Иран отрицает причастность к атаке ХАМАС на Израиль

Даниил Сотников
9 октября 2023 г.

Тегеран подчеркивает, что поддерживает Палестину и атаку ХАМАС, но не участвовал в подготовке нападения, как об этом пишут СМИ.

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Президент Ирана Сейид Эбрахим Раиси
Президент Ирана Сейид Эбрахим Раиси Фото: Iranian Presidency/dpa/picture alliance

Иранская делегация в ООН опровергает причастность Тегерана к планированию или осуществлению атаки группировки ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает агентство Reuters в понедельник, 9 октября.

"Мы решительно поддерживаем Палестину, но мы не причастны к палестинскому ответу, поскольку это решение принимает только сама Палестина", - заявили в представительстве Ирана в международной организации в Нью-Йорке. Атаку ХАМАС там назвали "решительными действиями Палестины" и "законной защитой" от семидесяти лет оккупации и преступлений "сионистского режима". Представители Ирана подчеркнули, что успех операции ХАМАС был обусловлен элементом внезапности, и это сделало ее "крупнейшим провалом" израильских силовых структур.

Источник, близкий к ХАМАС, рассказал Reuters, что террористическая организация вела "многолетнюю кампанию", чтобы обмануть Израиль и заставить его думать, что группировка не стремится к вооруженному конфликту.

WSJ узнала о помощи Ирана при планировании атаки ХАМАС

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на ХАМАС и ливанскую военизированную организацию "Хезболлах", что иранские службы безопасности помогли палестинским боевикам спланировать атаку на Израиль. По утверждению представителей группировок, в Иране "дали зеленый свет" для атаки на встрече в Бейруте 2 октября.

По данным WSJ, офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции с августа работали с ХАМАС над планом нападения. Детали операции уточнялись в ходе нескольких встреч в ливанской столице, на которых присутствовали представители ХАМАС и "Хезболлах".

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не видели свидетельств причастности Тегерана к атаке на Израиль. "Мы еще не видели доказательств того, чтобы Иран руководил или стоял за этой конкретной атакой, но, безусловно, существуют давние отношения", - сказал Блинкен.

Тегеран накануне выступил с одобрением атаки ХАМАС, заявив, что действия боевиков "открыли новую страницу в области сопротивления и вооруженных операций против оккупантов на оккупированных территориях".

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