СМИ: Нападение ХАМАС означает провал спецслужб Израиля

Беспрецедентное нападение на Израиль со стороны палестинской группировки ХАМАС может стать одним из крупнейших провалов израильской разведки со времен войны Судного дня 1973 года, считают сразу несколько крупных западных СМИ.

Bloomberg: Спецслужбы Израиля и США должны были бы обнаружить атаку

Агентство Bloomberg в статье, опубликованной в воскресенье, 8 октября, отмечает, что атака боевиков ХАМАС включала в себя десятки операций на суше и на море, а также ракетные обстрелы. Это сложный план, который предполагает такие планирование и координацию, что разведывательные службы Израиля или США должны были бы его заметить

"Меня шокирует, что они смогли это сделать, и Израиль или Соединенные Штаты не обратили на это внимания, - цитирует агентство Мартина Индика, бывшего посла США в Израиле и члена Совета по международным отношениям, - неподготовленность, отсутствие войск вдоль границы, отсутствие забора вдоль границы, за который они заплатили миллионы шекелей".

В публикации отмечается, что атака произошла через 50 лет после начала Войны Судного дня, когда Израиль не смог предотвратить неожиданное нападение Египта и Сирии. Тогда провал разведки стал предметом многочисленных расследований.

По словам сотрудника Конгресса США, пожелавшего остаться неназванным, Конгресс должен задать жесткие вопросы, учитывая, что израильские и американские спецслужбы должны были бы обнаружить атаку такого масштаба. Провал еще более впечатляет тем, пишет издание, что израильские службы безопасности выделяют значительные ресурсы на мониторинг палестинского общества, в том числе ХАМАС, через информаторов, а также на технологии наблюдения.

The Guardian: Этот провал разведки навсегда войдет в историю

Неожиданное нападение боевиков ХАМАС в 50-ю годовщину Войны Судного дня навсегда войдет в историю как провал израильской разведки. Такое мнение высказал британский журналист Питер Бомонт в колонке для The Guardian .

Он отметил, что всего за несколько часов десятки боевиков из сектора Газа прорвались через пограничные заграждения в южные районы Израиля. При этом израильские военные оказались совершенно не готовы к этому.

"Израильская система наблюдения является самой передовой в мире, и, несмотря на все подготовки спецслужб, атака ХАМАС была пропущена", - пишет он. Журналист назвал удивительной эту ситуацию, учитывая, что наблюдение Израиля за палестинским обществом является очень интенсивным и агрессивным, мониторинг деятельности ХАМАС является одной из самых важных задач для силовых ведомств.

The Wall Street Journal: Трудно представить такой провал системы безопасности в Израиле

"Трудно представить провал системы безопасности такого масштаба в новейшей истории Израиля", - заявил в интервью The Wall Street Journal вице-президент Института Ближнего Востока Брайан Катулис. Он также выразил удивление, что никто из союзников Израиля не заметил подготовку ХАМАС к атаке: "Очевидно, что это была хорошо спланированная операция, которая не возникла в одночасье, и удивительно, что она не была обнаружена Израилем или его партнерами по безопасности".

Газета приводит высказывание контр-адмирала в отставке Марка Монтгомери, который заявил: "Я уверен, что у нас не было никаких разведданных", отметив, что даже США были застигнуты врасплох.

Старший вице-президент по исследованиям американского Фонда защиты демократий Джонатан Шанцер в интервью WSJ назвал это нападение поразительным военным и разведывательным провалом израильских спецслужб.

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