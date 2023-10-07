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Большинство арабских стран обвинили Израиль в атаке ХАМАС

Даниил Сотников
7 октября 2023 г.

Страны Ближнего Востока либо прямо поддержали ХАМАС за его атаку, либо возложили ответственность за эскалацию на сам Израиль. В то же время Саудовская Аравия призвала к прекращению эскалации.

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Ответные обстрелы Израилем сектора Газа
Ответные обстрелы Израилем сектора ГазаФото: MOHAMMED SALEM/REUTERS

В то время как западные государства выразили безусловную поддержку Израиля после массированных воздушных ударов из сектора Газа, несколько арабских стран поддержали нападение ХАМАС на Израиль, а некоторые из них возложили ответственность за эскалацию на сам Израиль. С такими заявлениями в субботу, 7 октября, выступили, в том числе власти Ирана, Сирии, Ирака и Кувейта.

Представитель МИД Ирана Нассер Канани высказал поздравления в адрес ХАМАС в связи с атакой на Израиль. "Сегодняшняя операция открыла новую страницу в области сопротивления и вооруженных операций против оккупантов на оккупированных территориях", - заявил он.

"Мы приветствуем палестинских бойцов. Мы будем стоять рядом с палестинскими бойцами до освобождения Палестины и Иерусалима", - заявил Рахим Сафави, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Нападение на Израиль он назвал "операцией, которой можно гордиться".

Ряд арабских стран обвинили Израиль

С безусловной поддержкой ударов по Израилю выступила и Сирия. МИД страны назвало атаку ХАМАС "почетным достижением", выразив "поддержку палестинскому народу" и "силам, борющимся с сионистским терроризмом".

Как отмечает агентство AFP, несколько стран региона, в том числе Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Катар и Оман в своих заявлениях подчеркнули, что нападение ХАМАС стало "результатом продолжающейся оккупации и лишения палестинского народа его законных прав".

Эр-Рияд призвал к прекращению эскалации

В то же время заявление Саудовской Аравии было несколько более сдержанным - в нем звучал призыв к "немедленному прекращению эскалации между двумя сторонами, защите гражданского населения и самоконтролю".

"Королевство напоминает о своих неоднократных предупреждениях об опасности взрывной ситуации в результате продолжающейся оккупации и лишения палестинского народа его законных прав", - говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии, которая в последнее время начала при посредничестве США некоторое сближение с Израилем.

Западные страны выразили безусловную поддержку Израиля

Многие европейские лидеры, в том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон, а также представители Великобритании, Италии, Испании, Нидерландов и других стран Европы в самых резких выражениях осудили действия исламистов, выразили солидарность с народом Израиля и подчеркнули его право защищать себя.

Евросоюз стоит на стороне Израиля в ситуации с атаками ХАМАС, осуждает действия палестинцев, заявил 7 октября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Президент США Джо Байден выступил со специальным видеообращением, в котором пообещал Израилю всю необходимую поддержку

Россия не выражала поддержку Израилю, заявив, что контактирует со всеми сторонами. В МИД РФ призвали участников конфликта к "сдержанности". В отличие от Евросоюза, США и Израиля Россия не считает ХАМАС террористической организацией и поддерживает отношения с группировкой.

Атака ХАМАС на Израиль

Террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль утром 7 октября. Участники движения заявили, что в ходе операции выпустили по городам Израиля пять тысяч ракет, а  десятки боевиков проникли в израильские поселения на границе с сектором Газа - по воздуху или протаранив ограждения на границе.

Власти Израиля утверждают, что по территории страны ударило больше двух тысяч ракет.  По данным властей Израиля, к вечеру число погибших в результате атаки достигло 250 человек, еще 1452 человека были госпитализированы.

Кроме того, в течение дня в интернете публиковалось множество видео с пленными мирными жителями Израиля, которых боевики ХАМАС либо убивали, либо избивали, брали в плен и уводили в сектор Газа.

Нетаньяху призвал мирных жителей покинуть сектор Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к согражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а не просто военной операции. К вечеру Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по сектору Газа, а Нетаньяху в своем обращении пообещал, что власти страны сровняют с землей все места, где могут скрываться вооруженные сторонники группировки ХАМАС, и призвал жителей сектора Газа покидать этот район.

"Все места, где базируется ХАМАС в этом городе зла, все места, где прячется ХАМАС и откуда он действует, мы превратим в руины. Я говорю жителям Газы: уезжайте оттуда прямо сейчас, потому что мы скоро начнем там везде применять силу", - сказал Нетаньяху.

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