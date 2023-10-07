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Лидеры Европы заявили о безоговорочной поддержке Израиля

Сергей Куприков | Александра Иванова
7 октября 2023 г.

Главы стран и правительств Европы, лидеры Евросоюза выразили солидарность с Израилем, заявив о его праве на защиту от террора.

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Израильские военнослужащие
Израильские военнослужащиеФото: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил солидарность с Израилем после массированных воздушных ударов из сектора Газа и атак исламистов палестинской группировки ХАМАС.

"Сегодня из Израиля до нас доходят ужасающие новости. Ракетный обстрел из Газы и эскалация насилия глубоко потрясли нас. Германия осуждает эти нападения ХАМАС и поддерживает Израиль", - написал он в субботу, 7октября, в своем профиле в соцсети X (ранее Twitter).

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) также осудила начатую палестинскими радикалами операцию на территории Израиля. "Решительно осуждаю террористические атаки из сектора Газа против Израиля. Насилие против невинных людей должно быть немедленно прекращено. Мы полностью солидарны с Израилем", - написала она в социальной сети X. По ее словам, Израиль "имеет право в соответствии с международным правом защищать себя от террора".

Атаки ХАМАС решительно осудили в Европе

Европейские лидеры также резко осуждают массированное нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль. Франция выразила "полную солидарность с Израилем и жертвами" и подчеркнула "свое абсолютное неприятие терроризма и свою приверженность безопасности Израиля". Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "решительно осуждает" нападения. Аналогичные заявления прозвучали из Великобритании, Италии, Испании, Нидерландов и других стран Европы. В них говорится также о праве Израиля на защиту.

Президент Украины Владимир Зеленский также резко осудил атаки ХАМАС на Израиль, выразив соболезнования семьям жертв и пострадавшим. "Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены", - написал украинский лидер в Telegram.

"Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть прояснены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побудил к нападению и помог его организации", - подчеркнул Зеленский. "Право Израиля на защиту не подлежит сомнению", - указал он.

Евросоюз стоит на стороне Израиля

Евросоюз стоит на стороне Израиля в ситуации с атаками ХАМАС, осуждает действия палестинцев, заявил в субботу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "ЕС выражает солидарность с Израилем в это тяжелое время", - написал он в соцсети X. "Мы безоговорочно осуждаем атаки ХАМАС. Это ужасающее насилие надо немедленно прекратить. Терроризм и жестокость ничего не решают", - добавил он.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) указала, что она "безоговорочно" осуждает "террористическое нападение ХАМАС на Израиль", добавляя, что это был "терроризм в его самой презренной форме". "Израиль имеет право защищаться от такого одиозного нападения", - добавила она.

Президент Европейского совета Шарль Мишель также осудил "неизбирательные нападения, предпринятые сегодня утром против Израиля и его народа, сеющие террор и насилие против невинных граждан". "Мои мысли со всеми жертвами. ЕС солидарен с израильским народом в этот ужасный момент", - указала глава Евросовета.

В результате неожиданной атаки ХАМАС в Израиле погибло не менее 22 человек, 545 получили ранения, 35 захвачены в качестве заложников. Правящая в секторе Газа исламистская группировка ХАМАС, которую ЕС, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, объявила о начале военной операции против Израиля. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию, а премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, обращаясь к согражданам, заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

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