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Из Сектора Газа выпустили десятки ракет по Израилю

Сергей Куприков
7 октября 2023 г.

Обстрелу со стороны сектора Газа подвергся юг и центр Израиля. Один человек погиб, несколько получили ранения.

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Жители Ашкелона на юге Израиля стоят на улице после ракетных ударов ХАМАСа
Обстрел Ашкелона на юге Израиля 7 октября 2023 годаФото: Amir Cohen/REUTERS

Десятки ракет были выпущены по Израилю рано утром в субботу, 7 октября, со стороны сектора Газа. Под прицелом оказался юг и центр страны, включая Тель-Авив. В ряде городов объявлялась воздушная тревога активирована система ПВО. Сообщается о разрушениях жилых зданий. По первоначальным данным, в результате обстрелов одна жительница Израиля погибла, ранены несколько человек.

По информации пресс-службы Армии Израиля, неопределенное число террористов с огнестрельным оружием проникло из сектора Газа в приграничные районы страны. Жителей просят оставаться в своих домах.

В регионах Израиля введено чрезвычайное положение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшие часы проведет оперативное совещание с руководством системы безопасности, сообщили в его канцелярии. Минобороны объявило о массовом призыве резервистов и введении режима чрезвычайного положения в радиусе 80 км от сектора Газа.

В субботу в Израиле отмечают по еврейскому календарю праздник Симхат-Тора. Накануне на период праздника были закрыты пограничные переходы на Западном берегу реки Иордан и на границе с Газой.

ХАМАС заявил о начале военной операции

Командующий военным крылом палестинской исламистской организации ХАМАС Мохаммед Дейф заявил после обстрелов о  начале военной операции против Израиля. ХАМАС полон решимости положить конец израильским "преступлениям", заявил он.

В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что группировка ХАМАС "заплатит очень высокую цену" за свое нападение.

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Израиль: противостояние обостряется

 

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Жители Ашкелона на юге Израиля стоят на улице после ракетных ударов ХАМАСа

Из Сектора Газа выпустили десятки ракет по Израилю

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