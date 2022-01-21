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Фото: Ronen Zvulun/REUTERS

Конфликт между Ираном и Израилем

Публикации DW о конфликте между Ираном и Израилем и обострении ситуации на Ближнем Востоке.

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Новости

16 апреля 2024 г.

Нетаньяху поручил подготовить список целей для ответа Ирану

16 апреля 2024 г.

США ответили на просьбу Киева о помощи с дронами как Израилю

15 апреля 2024 г.

Берлин призвал Израиль соблюдать международное право

15 апреля 2024 г.

Генсек ООН: Ближнему Востоку нужно "отойти от края пропасти"

15 апреля 2024 г.

В Германии видят угрозу роста антисемитских преступлений

15 апреля 2024 г.

Глава МИД ФРГ призвала расширить санкции в отношении Ирана

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Контекст

Новые иранские беспилотники

Атака Ирана на Израиль: Тегеран демонстрирует мускулы?

Атака Ирана на Израиль: Тегеран демонстрирует мускулы?

Почти все беспилотники и ракеты, выпущенные Ираном по Израилю, были перехвачены, утверждают израильские военные.
Конфликты16 апреля 2024 г.
Истребитель F-15 Jet ВВС Израиля

Почему некоторые арабские страны помогают Израилю

Почему некоторые арабские страны помогают Израилю

Причислять к союзникам Израиля арабские страны, которые помогли ЦАХАЛу отразить атаку Ирана, было бы не совсем верно.
Политика15 апреля 2024 г.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на панихиде по погибшим при авиаударе по иранскому консульству в Дамаске командирам КСИР, 5 апреля 2024 года

Иран и Израиль: угроза эскалации нарастает

Иран и Израиль: угроза эскалации нарастает

В Тегеране обвиняют израильтян в нанесении авиаудара по иранскому консульству в Сирии и грозят "ответными мерами".
Конфликты12 апреля 2024 г.
Здание консульства Ирана в Дамаске было полностью разрушено в результате предполагаемого израильского авиаудара, 1 апреля 2024 года

Удар по консульству Ирана в Сирии. Какими будут последствия?

Удар по консульству Ирана в Сирии. Какими будут последствия?

После предполагаемого авиаудара Израиля по консульству Ирана в Дамаске растет тревога по поводу эскалации конфликта.
Конфликты3 апреля 2024 г.
Израильские солдаты в секторе Газа, 2 нобяря 2023 года

Израиль начинает уличные бои в Газе. Чем они опасны?

Израиль начинает уличные бои в Газе. Чем они опасны?

Наступление израильских войск на ХАМАС в секторе Газа переходит к следующему этаму: боям в городской черте.
Конфликты7 ноября 2023 г.
На пропалестинской демонстрации в Дуйсбурге после нападения ХАМАС на Израиль

Террор ХАМАС. Каковы последствия для палестинцев в Германии

Террор ХАМАС. Каковы последствия для палестинцев в Германии

На фоне атак ХАМАС на Израиль власти ФРГ начинают принимать меры против организаций, поддерживающих террористов.
Конфликты12 октября 2023 г.
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Атаки ХАМАС на Израиль. Есть ли риск войны с участием Ирана?

Какова роль Тегерана в нападении ХАМАС на Израиль и насколько велика опасность крупномасштабной войны с Ираном?
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Лиза Хенель
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Политика21 января 2022 г.