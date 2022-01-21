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Фото: Ronen Zvulun/REUTERS
Конфликт между Ираном и Израилем
Публикации DW о конфликте между Ираном и Израилем и обострении ситуации на Ближнем Востоке.
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Новости
16.04.2024
16 апреля 2024 г.
Нетаньяху поручил подготовить список целей для ответа Ирану
16.04.2024
16 апреля 2024 г.
США ответили на просьбу Киева о помощи с дронами как Израилю
15.04.2024
15 апреля 2024 г.
Берлин призвал Израиль соблюдать международное право
15.04.2024
15 апреля 2024 г.
Генсек ООН: Ближнему Востоку нужно "отойти от края пропасти"
15.04.2024
15 апреля 2024 г.
В Германии видят угрозу роста антисемитских преступлений
15.04.2024
15 апреля 2024 г.
Глава МИД ФРГ призвала расширить санкции в отношении Ирана
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Контекст
Атака Ирана на Израиль: Тегеран демонстрирует мускулы?
Атака Ирана на Израиль: Тегеран демонстрирует мускулы?
Почти все беспилотники и ракеты, выпущенные Ираном по Израилю, были перехвачены, утверждают израильские военные.
Конфликты
16.04.2024
16 апреля 2024 г.
Почему некоторые арабские страны помогают Израилю
Почему некоторые арабские страны помогают Израилю
Причислять к союзникам Израиля арабские страны, которые помогли ЦАХАЛу отразить атаку Ирана, было бы не совсем верно.
Политика
15.04.2024
15 апреля 2024 г.
Иран и Израиль: угроза эскалации нарастает
Иран и Израиль: угроза эскалации нарастает
В Тегеране обвиняют израильтян в нанесении авиаудара по иранскому консульству в Сирии и грозят "ответными мерами".
Конфликты
12.04.2024
12 апреля 2024 г.
Удар по консульству Ирана в Сирии. Какими будут последствия?
Удар по консульству Ирана в Сирии. Какими будут последствия?
После предполагаемого авиаудара Израиля по консульству Ирана в Дамаске растет тревога по поводу эскалации конфликта.
Конфликты
03.04.2024
3 апреля 2024 г.
Израиль начинает уличные бои в Газе. Чем они опасны?
Израиль начинает уличные бои в Газе. Чем они опасны?
Наступление израильских войск на ХАМАС в секторе Газа переходит к следующему этаму: боям в городской черте.
Конфликты
07.11.2023
7 ноября 2023 г.
Террор ХАМАС. Каковы последствия для палестинцев в Германии
Террор ХАМАС. Каковы последствия для палестинцев в Германии
На фоне атак ХАМАС на Израиль власти ФРГ начинают принимать меры против организаций, поддерживающих террористов.
Конфликты
12.10.2023
12 октября 2023 г.
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Культура
12.10.2023
12 октября 2023 г.
Атаки ХАМАС на Израиль. Есть ли риск войны с участием Ирана?
Какова роль Тегерана в нападении ХАМАС на Израиль и насколько велика опасность крупномасштабной войны с Ираном?
Конфликты
10.10.2023
10 октября 2023 г.
Четкий сигнал о недопустимости отрицания Холокоста
Резолюция ООН о недопустимости отрицания Холокоста обращена, скорее, в будущее, нежели в прошлое, считает Лиза Хенель.
Лиза Хенель
Комментарий
Политика
21.01.2022
21 января 2022 г.