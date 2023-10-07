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Президент ФРГ: Израиль должен защищать себя от террора

Александра Иванова
7 октября 2023 г.

Штайнмайер созвонился с президентом Израиля Герцогом. МИД ФРГ настойчиво рекомендует немцам отказаться от поездок в Израиль.

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Последствия ракетного удара со стороны сектора Газа по израильскому городу Ашкелон
Последствия ракетного удара со стороны сектора Газа по израильскому городу АшкелонФото: AHMAD GHARABLI/AFP

"Израиль должен защищать себя от брутального террора. Я выражаю свою полную солидарность с нашими израильскими друзьями, подвергшимися нападению", - такое заявление сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в соцсети X в субботу, 7 октября, в связи с массированной атакой на Израиль боевиков радикального исламистского движения ХАМАС, которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию. Указывается, что в телефонной беседе с президентом Израиля Ицхаком Герцогом Штайнмайер назвал масштабы атаки палестинских исламистов на Израиль "шокирующими".

МИД ФРГ призывает отказаться от поездок в Израиль

Между тем министерство иностранных дел Германии на фоне обострения палестино-израильского конфликта призвало граждан ФРГ, находящихся сейчас в Израиле, избегать областей, расположенных вблизи границы с сектором Газа. Кроме того, немцев попросили зарегистрироваться в электронной системе учета находящихся за границей сограждан, предназначенной для быстрого информирования зарубежных представительств ФРГ в случае кризиса или стихийного бедствия. От поездок в Израиль немцам настоятельно рекомендовали воздержаться.

В свою очередь немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила об отмене рейсов в Израиль.

Охрана еврейских учреждений в Германии

Со своей стороны министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) подчеркнула, что охрана еврейских и израильских учреждений в Германии имеет "самый высокий приоритет". В Берлине соответствующие меры были усилены.

Тем временем председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) призвала проверить, на что уходит финансовая помощь сектору Газа. "Подлое нападение ХАМАС на невинных мирных жителей непременно должно быть использовано как основание, чтобы самым тщательным образом проверить целевое использование всех средств финансовой помощи, выделяемой Германией, ЕС и ООН сектору Газа", - заявила член Свободной демократической партии в интервью изданиям медиагруппы Funke. "Любое использование в антиизраильских или антисемитских целях должно быть исключено", - добавила она.

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Президент ФРГ: Израиль должен защищать себя от террора

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