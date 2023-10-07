НАТО резко осудила нападение ХАМАС на Израиль

"Терроризм - это фундаментальная угроза свободным обществам, и у Израиля есть право защищать себя",- говорится в заявлении НАТО по ситуации на Ближнем Востоке.

НАТО резко осуждает "террористические атаки" радикального исламистского движения ХАМАС против Израиля, являющегося партнером Североатлантического альянса. Такое заявление обнародовал официальный представитель НАТО Дилан Уайт в соцсети X в субботу, 7 октября.

"Наши мысли сейчас с жертвами и всеми пострадавшими. Терроризм - это фундаментальная угроза свободным обществам, и у Израиля есть право защищать себя", - говорится в сообщении.

Реакция Японии на атаки ХАМАС против Израиля

Аналогичное заявление опубликовал в тот же день на своем сайте МИД Японии . В документе указано, что Токио "самым резким образом осуждает" атаки ХАМАС на территорию Израиля и призывает все стороны конфликта "к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить дальнейший ущерб".

"Я хотела бы выразить соболезнования семьям жертв и глубокое сочувствие - пострадавшим", - отметила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.

Ранее с осуждением атак ХАМАС на Израиль выступили многие европейские лидеры, а также власти США. В ООН призвали всех участников конфликта проявлять сдержанность и стараться обеспечить максимальную защиту гражданским лицам.

Поддержка ХАМАС в Иране

Между тем старший советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Яхья Рахим Сафави, выступая на мероприятии в поддержку палестинских детей, 7 октября заявил, что одобряет действия исламистских боевиков ХАМАС, назвав их "гордой операцией".

В МИД Кувейта выразили "глубокую озабоченность" происходящим в секторе Газа, обвинив Израиль в "продолжающемся насилии".

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль

После проникновения утром 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа в приграничные районы Израиля на фоне массированного ракетного обстрела из этого региона премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к согражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию.

На момент публикации из израильских СМИ было известно о как минимум 100 погибших со стороны Израиля. Почти 900 израильтян к тому моменту были ранены, около 35 человек захвачены в заложники. В свою очередь палестинская сторона заявила о 198 погибших и 1610 раненых при израильских авиаударах.

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