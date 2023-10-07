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США резко осудили атаки ХАМАС на Израиль

Александра Иванова
7 октября 2023 г.

"Терроризм никогда не может быть оправдан", - говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности США.

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Цели в секторе Газа, пораженные ЦАХАЛ после нападения ХАМАС на Израиль
Цели в секторе Газа, пораженные ЦАХАЛ после нападения ХАМАС на ИзраильФото: Mohammed Salem/REUTERS

Вашингтон резко осудил нападение радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль. "Соединенные Штаты безоговорочно осуждают неспровоцированные атаки террористов ХАМАС на израильское гражданское население. Терроризм никогда не может быть оправдан",  - говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, обнародованном на сайте Белого дома в субботу, 7 октября.

"Мы твердо поддерживаем правительство и народ Израиля и выражаем соболезнования израильтянам, погибшим в результате этих нападений", - подчеркивается далее в документе.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан обсудил атаки ХАМАС с советником по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби и Вашингтон "продолжает поддерживать тесный контакт со своими израильскими партнерами".

Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, Пентагон будет работать над тем, чтобы "гарантировать, что у Израиля будет все, что ему необходимо, чтобы защитить себя".

Реакция ООН на нападение ХАМАС на Израиль

Специальный посланник ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке Тор Веннесланд осудил "чудовищные нападения" на Израиль и призвал к сдержанности. В своем заявлении он призвал "всех отступить от края пропасти" и обеспечить защиту гражданского населения.

Между тем Мальта направила обращение в Совет Безопасности ООН с просьбой провести встречу за закрытыми дверями для обсуждения ситуации вокруг Израиля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По данным собеседников Reuters, эта встреча может состояться уже 8 октября.

Реакции в Европе на вторжение ХАМАС в Израиль

Ряд европейских политических лидеров также выступили с заявлениями, осуждающими нападение на Израиль со стороны исламистов ХАМАС.

Евросоюз стоит на стороне Израиля в ситуации с атаками ХАМАС, осуждает действия палестинцев, заявил 7 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "ЕС выражает солидарность с Израилем в это тяжелое время", - написал он в соцсети X. "Мы безоговорочно осуждаем атаки ХАМАС. Это ужасающее насилие надо немедленно прекратить. Терроризм и жестокость ничего не решают", - добавил дипломат.

Президент Европейского совета Шарль Мишель также осудил "неизбирательные нападения, предпринятые сегодня утром против Израиля и его народа, сеющие террор и насилие против невинных граждан".

"Сегодня из Израиля до нас доходят ужасающие новости. Ракетный обстрел из Газы и эскалация насилия глубоко потрясли нас. Германия осуждает эти нападения ХАМАС и поддерживает Израиль", - указал 7 октября в соцсети X канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "решительно осуждает" нападения. Аналогичные заявления прозвучали из Великобритании, Италии, Испании, Нидерландов и других стран Европы. В них говорится также о праве Израиля на защиту.

Президент Украины Владимир Зеленский также резко осудил атаки ХАМАС на Израиль, выразив соболезнования семьям жертв и пострадавшим.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль

После проникновения утром 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа в приграничные районы Израиля на фоне массированного ракетного обстрела из этого региона премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обращаясь к согражданам, заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию.

К полудню 7 октября (по европейскому времени) из израильских СМИ было известно о как минимум 40 погибших со стороны Израиля. Почти 740 израильтян к тому моменту были ранены, около 35 человек захвачены в заложники. В свою очередь палестинская сторона заявила о 198 погибших и 1610 раненых при израильских авиаударах.

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