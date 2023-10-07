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Армия обороны Израиля наносит ответные удары по сектору Газа

Сергей Куприков
7 октября 2023 г.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о "состоянии боевой готовности". В стране проходит массовый сбор резервистов.

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Ракетный обстрел Израиля из сектора Газа 7 октября 2023 года
Ракетный обстрел Израиля из сектора Газа 7 октябряФото: Mahmud Hams/AFP via Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром в субботу 7 октября, объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Он распорядился ввести "особое положение в области безопасности" в центральной части Израиля и на юге страны. "ХАМАС допустил серьезную ошибку этим утром и начал войну против Государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником", - заявил министр по итогам совещания по оценке ситуации с руководством силовых ведомств.

На территорию Израиля проникли группы боевиков

По данным медиков, в результате ракетных обстрелов из сектора Газа по меньшей мере 16 израильтян были ранены, двое находятся в критическом состоянии, одна женщина погибла.

ЦАХАЛ сообщил о проникновении на территорию Израиля групп боевиков из сектора Газа. По словам очевидцев, речь идет о десятках вооруженных людей, передвигавшихся на автомобилях. В некоторых населенных пунктах шли уличные бои. Позже несколько групп нападавших вернулись в анклав.

ХАМАС объявил о начале операции "Наводнение Аль-Акса"

Командующий военным крылом палестинской исламистской организации ХАМАС Мухаммед ад-Дейф назвал удары "днем великой революции". "Мы объявляем о начале операции "Наводнение Аль-Акса" и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5 тыс. ракет и снарядов. С сегодняшнего дня координация мер безопасности с оккупантами прекращается. Наш народ вновь обретает революцию и возвращается к проекту создания государства. Каждый, у кого есть винтовка, сегодня должен ее вынуть, ибо время пришло", - говорится на сайте военного крыла.

Палестинские группировки на Западном берегу реки Иордан объявили также состояние общей боевой готовности. Они  призвали к немедленному нападению из всех точек "на оккупационные силы и их поселенцев".

Заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури призвал арабские и исламские страны присоединиться к операции "Наводнение Аль-Акса".

Накануне по европейскому календарю была 50-я годовщина Войны Судного дня (Октябрьской войны), когда Израиль также неожиданно подвергся атаке со стороны Египта и Сирии.

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Ракетный обстрел Израиля из сектора Газа 7 октября 2023 года

Армия обороны Израиля наносит ответные удары по сектору Газа

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