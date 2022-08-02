Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер - президент Федеративной Республики Германия.

Франк-Вальтер Штайнмайер, немецкий политик, социал-демократ, с 1999 по 2005 год возглавлял ведомство федерального канцлера при Герхарде Шрёдере, после чего вошел в состав правительства при Ангеле Меркель. Штайнмайер занимал пост министра иностранных дел с 2005 по 2009 год, а затем с 2013 по 2017 год. С марта 2017 года он вступил в должность президента ФРГ, приостановив членство в Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Экс-посол Украины Мельник хочет лично извиниться перед канцлером за колбасу

Экс-посол Украины Мельник хочет лично извиниться перед канцлером за "колбасу" 02.08.2022

Бывший посол Украины Андрей Мельник, запомнившийся рядом резких заявлений в адрес руководства ФРГ, надеется, что канцлер Олаф Шольц примет его перед отъездом из Берлина.
Год после наводнения: в Германии вспоминали погибших

Год после наводнения: в Германии вспоминали погибших 15.07.2022

В Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии прошли памятные мероприятия в первую годовщину наводнения на западе Германии. В них приняли участие президент и канцлер страны.
Чем запомнился Андрей Мельник за 7 лет пребывания послом Украины в ФРГ

Чем запомнился Андрей Мельник за 7 лет пребывания послом Украины в ФРГ 09.07.2022

Редко дипломаты так активны в СМИ и известны, как бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Впрочем, зачастую ему в вину ставят резкость выражений. Подробнее о нем - у DW.

Spiegel: Президент ФРГ потребовал от Зеленского объяснений из-за отмены визита в Киев

Spiegel: Президент ФРГ потребовал от Зеленского объяснений из-за отмены визита в Киев 09.07.2022

По сведениям издания, Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал от Владимира Зеленского объяснить, почему был отменен его визит в Киев в апреле.
Президент Германии заявил о начале новой эры после войны в Украине

Президент Германии заявил о начале "новой эры" после войны в Украине 03.07.2022

Федеральный президент предупредил, что после войны вернуться к обычной политике и бизнесу никому не удастся, а страны должны теперь снижать свою зависимость от авторитарных режимов.
Штайнмайер и Зеленский обсудили возможный визит президента ФРГ в Киев

Штайнмайер и Зеленский обсудили возможный визит президента ФРГ в Киев 30.06.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 июня.
Инициатива трех морей: Украину пригласили в объединение внутри Евросоюза

"Инициатива трех морей": Украину пригласили в объединение внутри Евросоюза 20.06.2022

В Риге начался саммит объединения "Инициатива трех морей", в котором принимает участие и президент ФРГ Штайнмайер. Новым участником объединения скоро станет Украина. Подробности - у DW.
Штайнмайер раскритиковал documenta за отсутствие художников из Израиля

Штайнмайер раскритиковал documenta за отсутствие художников из Израиля 18.06.2022

Критика израильской политики разрешена, но там, где критика Израиля переходит в сомнение в его праве на существование, черта оказывается перейдена, заявил президент ФРГ на открытии выставки documenta в Касселе.
Чего ждут в Украине от визита Шольца, Макрона и Драги

Чего ждут в Украине от визита Шольца, Макрона и Драги 15.06.2022

От визита канцлера ФРГ, президента Франции и премьер-министра Италии в Киеве ждут наращивания поставок западных вооружений и поддержки Берлина, Парижа и Рима желания Украины стать кандидатом в члены Евросоюза.
Президент ФРГ призвал ввести обязательную альтернативную службу для молодежи

Президент ФРГ призвал ввести обязательную альтернативную службу для молодежи 12.06.2022

Франк-Вальтер Штайнмайер считает целесообразным ввести обязательную службу в социальной сфере или в бундесвере. В то же время он против возврата к воинской повинности в ФРГ.
Bild: Канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Киев

Bild: Канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Киев 12.06.2022

Глава правительства ФРГ намерен совершить визит в Украину вместе с лидерами Франции и Италии, но Париж информацию не подтверждает.
Штайнмайер раскритиковал Шрёдера за работу в российских компаниях

Штайнмайер раскритиковал Шрёдера за работу в российских компаниях 12.06.2022

Сотрудничество экс-канцлера Герхарда Шрёдера с "Роснефтью" и "Газпромом" вызвало в Европе "много вопросов" не только к нему лично, но и к Германии, заявил президент ФРГ.
Спикер Верховной рады Стефанчук в Берлине: съездил не зря?

Спикер Верховной рады Стефанчук в Берлине: съездил не зря? 03.06.2022

Свой первый зарубежный визит после начала войны России против Украины председатель украинского парламента Руслан Стефанчук нанес в Германию. Встреча с канцлером, однако, могла и не состояться.
Прекратите страдания в Украине: президент ФРГ обратился к Путину

"Прекратите страдания в Украине": президент ФРГ обратился к Путину 26.05.2022

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Владимира Путина немедленно вывести войска РФ из Украины и пойти на прямые переговоры с Владимиром Зеленским.

Что задумал Путин и почему не объявил 9 мая о новых планах. DW Новости (09.05.2022) 09.05.2022

Накануне дня победы было сделано много предположений о том, что Владимир Путин объявит в своей речи 9 мая. Но большинство из них не оправдались. Ни о "победе" в Донбассе, ни об официальной "войне", ни о всеобщей мобилизации президент РФ говорить не стал. Как это объясняют западные и российские эксперты и ждать ли завершения войны России в Украине?

Председатель бундестага Бас почтила в Киеве память жертв Второй мировой войны

Председатель бундестага Бас почтила в Киеве память жертв Второй мировой войны 08.05.2022

Глава германского парламента Бербель Бас стала первым высокопоставленным представителем ФРГ, посетившим украинскую столицу после отказа Киева принять Франка-Вальтера Штайнмайера.
Показать еще