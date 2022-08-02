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Франк-Вальтер Штайнмайер - президент Федеративной Республики Германия.
Франк-Вальтер Штайнмайер, немецкий политик, социал-демократ, с 1999 по 2005 год возглавлял ведомство федерального канцлера при Герхарде Шрёдере, после чего вошел в состав правительства при Ангеле Меркель. Штайнмайер занимал пост министра иностранных дел с 2005 по 2009 год, а затем с 2013 по 2017 год. С марта 2017 года он вступил в должность президента ФРГ, приостановив членство в Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Накануне дня победы было сделано много предположений о том, что Владимир Путин объявит в своей речи 9 мая. Но большинство из них не оправдались. Ни о "победе" в Донбассе, ни об официальной "войне", ни о всеобщей мобилизации президент РФ говорить не стал. Как это объясняют западные и российские эксперты и ждать ли завершения войны России в Украине?