Скандал в ФРГ: Штайнмайеру припомнили "Северный поток - 2"

Такого Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) явно не ожидал. Федеральный президент Германии пригласил писателя Марко Мартина (Marko Martin) в свою столичную резиденцию, дворец Бельвю, выступить на торжественном заседании по случаю 35-летия падения Берлинской стены. А тот взял и публично припомнил бывшему министру иностранных дел ФРГ его попустительство режиму Путина. На что глава государства сильно рассердился, что, в свою очередь, вызвало недвусмысленную реакцию в СМИ.

"Частичная ответственность Германии за агрессию Путина"

Итак, в тот самый момент, когда президенту ФРГ, имеющему в основном репрезентативные функции, в условиях развала правящей коалиции в Берлине предстоит выполнить крайне важную конституционную функцию - распустить парламент и объявить досрочные выборы, Франк-Вальтер Штайнмайер неожиданно для себя оказался в центре скандала. Мало того, что общественности напомнили о его неблаговидной роли в недавних тесных взаимоотношениях Берлина и Москвы. К тому же глава государства, судя по всему, неудачно попытался отчитать писателя за его критику.

Писатель Марко Мартин выступает в одежде, напоминающей цвета Украины, в резиденции президента Германии 7 ноября 2024 года Фото: Metodi Popow/picture alliance

"Мы имеем федерального президента, который отказывается вести эту дискуссию и обсуждать частичную ответственность Германии за агрессию Путина", - подытожил случившееся в интервью информационному агентству dpa Марко Мартин. А писатель считает, что частичная вина за войну в Украине лежит и на Берлине. Об этом он и говорил в своей 15-минутной речи во дворце Бельвю, куда он демонстративно пришел в синем костюме и желтой рубашке, напоминающими цвета украинского флага.

Во время выступления 54-летний Марко Мартин, родившийся и выросший в бывшей ГДР, напомнил нынешнему президенту Германии, что в 2016 году тот, будучи министром иностранных дел ФРГ, назвал маневры НАТО, призванные продемонстрировать решимость западного военного союза защищать демократические страны Восточной Европы, "бряцанием оружием и воинствующими воплями".

"Бряцание оружием и воинствующие вопли? Многоуважаемый господин федеральный президент, говорю это с большим респектом и без какой-либо дешевой полемики, - продолжил Марко Мартин. - Но ведь и проект "Северного потока", за который СДПГ и ХДС так бездарно долго цеплялись вопреки всей обоснованной критике, оказался в том смысле неким "мостом" - это Ваши слова, сказанные еще весной 2022 года, что он дополнительно подтолкнул Путина к его агрессивным действиям".

Владимир Путин сердечно принимает министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Кремле в марте 2016 года Фото: Mikhail Metzel/Tass/dpa/picture alliance

Расчет Путина, которого писатель назвал "массовым убийцей в Кремле", состоял, по мнению Марко Мартина, в том, "что немцы, будучи чемпионами мира в морализаторстве, не захотят срывать выгодную сделку, что бы там в Украине ни происходило".

Напоминание о роли польского движения "Солидарность"

Так что писатель критиковал как консерваторов из партии ХДС, которую в то время возглавляла канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), так и социал-демократов - партию Франка-Вальтера Штайнмайера. Более того, Марко Мартин напомнил, как именно видные представители СДПГ называли в свое время польское профсоюзное движение "Солидарность" опасностью для мира во всем мире.

Но ведь именно это движение приблизило своей исторической забастовкой в 1980 году падение Берлинской стены, 35-летие которого мы теперь празднуем, подчеркнул писатель и по-польски поблагодарил участвовавшую в торжественном мероприятии делегацию из Польши. Так что речь Марко Мартина была, в значительной мере, направлена как против самого Штайнмайера, так и против его социал-демократической партии, которой сейчас предстоит крайне трудная для нее предвыборная кампания и, скорее всего, поражение. Например, писатель отметил, что в СДПГ сейчас вновь начинают более положительно оценивать роль бывшего канцлера и личного друга Путина Герхарда Шредера (Gerhard Schröder).

Президент отчитал писателя. Реакция СМИ

Есть две версии того, что произошло во дворце Бельвю после официальной части во время приема и общения приглашенных. Марко Мартин в интервью информационному порталу t-online утверждал, что президент ФРГ "бросился к нему весь в гневе" и весьма эмоционально осудил его за его выступление.

"Он сразу же вышел на такой уровень разговора: политики, мол, пытаются решить проблемы, а интеллектуалы всячески мешают", - рассказал писатель. По его мнению, президент говорил с ним свысока, с позиции "людей, обладающих высшим знанием", которые считают, что "все эти нормальные смертные абсолютно ничего не понимают, копошатся там внизу, всем недовольны и занимаются морализаторством". В свою очередь, пресс-служба Штайнмайера в ответ на запрос СМИ заявила, что президент во время беседы с писателем "дискутировал о его речи остро, но по-деловому".

У министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера были особенно хорошие отношения с главой российского МИД Сергеем Лавровым Фото: Alexander Shcherbak/TASS/IMAGO

Немецкие СМИ скорее поверили версии писателя - и раскритиковали реакцию президента. По мнению консервативной Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Мартин сокрушался из-за настроя тех, кто не способен учитывать точку зрения восточноевропейских государств, кто не способен понять, что Украина борется и за нашу свободу тоже, как это делали поляки".

Газета считает, что вспышка гнева у президента вызывает сомнения, сделал ли он надлежащие выводы из своих прежних ошибок. Напомним, что еще в апреле 2022 года Штайнмайер публично признал политические ошибки в отношении России. Вывод Frankfurter Allgemeine Zeitung: писатель "всего лишь высказал то, что не только многие думают, но что соответствует действительности и, по меньшей мере, достойно обсуждения".

"Это скандал? Скорее это проявление чувства свободы в темные времена", - так прокомментировал случившееся леволиберальный еженедельник Die Zeit. По его мнению, выступление Марко Мартина стало, несомненно, провокацией, но она оказалась "маленьким звездным часом нашей демократии", поскольку "это была правильная провокация в правильный момент и с правильным адресатом".

"Пока в наши дни, когда так соблазнительно впасть в цинизм, высокоморальные писатели напоминают правителям и высшим представителям нашей свободной и демократической страны, что такое безоговорочная свобода, наше государство остается верным себе", - подчеркнул еженедельник Die Zeit и напомнил, что ведомство федерального президента опубликовало запись мероприятия.

Многие, отметило издание, задавались в эти дни вопросом, "что после аналогичной сцены произошло бы в Кремле и что вскоре может грозить интеллектуалам после подобных возмутительных выступлений в Белом доме" при новом президенте США Дональде Трампе.