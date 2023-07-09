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Президент Германии: Отношения с Россией не были "лакейством"

Анатолий Арни
15 мин. назад

Германия до начала войны России против Украины пыталась создать в Европе архитектуру безопасности, включающую РФ, и этот подход не был наивным, указал президент ФРГ.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время интервью телеканалу ZDF
Президент Германии во время интервью телеканалу ZDFФото: Jann Höfer/ZDF/dpa/picture alliance

Представления о том, что отношение Германии к России до войны РФ против Украины было "лакейством" или "наивностью", ошибочны, и "дело обстоит как раз наоборот", заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в интервью телеканалу ZDF, опубликованном в воскресенье, 9 июля.

По его словам, до начала полномасштабного вторжения России в Украину ФРГ, как и многие другие страны, пыталась сотрудничать с Москвой с целью выстроить в Европе общую архитектуру безопасности, и на тот момент эта идея включала в себя Россию. "В итоге это не сработало. И у нас тоже не получилось", - отметил политик, призвав сделать выводы на будущее.

"Это, к сожалению, значит, что в будущем безопасность в Европе не будет общей безопасностью с Россией, и мы будем защищать себя уже друг от друга - с огромными расходами на оборонные бюджеты", - заявил президент ФРГ.

Штайнмайер призвал не препятствовать поставке кассетных боеприпасов Киеву

В этом же интервью президент Германии прокомментировал решение США поставить кассетные боеприпасы Украине. Штайнмайер указал, что считает правильным существующий в ФРГ запрет кассетных боеприпасов, и отметил, что в 2008 году подписал в Осло Конвенцию по кассетным боеприпасам как глава германского министерства иностранных дел. Однако, по мнению политика, "в нынешней ситуации" Берлин не должен препятствовать Вашингтону.

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