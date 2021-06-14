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ХДС

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Тематическая страница DW "Христианско-демократический союз (ХДС)".

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Контекст

Председатель ХДС Фридрих Мерц

Вероятно, это ошибка: Мерц о выплатах украинским беженцам

Вероятно, это ошибка: Мерц о выплатах украинским беженцам

Глава оппозиционного ХДС раскритиковал выплаты украинским беженцам в Германии. Он считает, что им нужно идти работать.
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Катарина Гюнтер-Вюнш и Кай Вегнер

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Умер Вольфганг Шойбле - целая институция в политике ФРГ

Умер Вольфганг Шойбле - целая институция в политике ФРГ

Скончался экс-председатель бундестага Вольфганг Шойбле. ФРГ лишилась одной из самых авторитетных политических фигур.
Политика27 декабря 2023 г.
Берлин, 28.11.2023. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выслушивает в бундестаге жесткую критику лидера оппозиции Фририха Мерца

Позиции Шольца зашатались, но его коалиция пока держится

Позиции Шольца зашатались, но его коалиция пока держится

В Германии бюджетный кризис перерастает в правительственный, но не вся оппозиция призывает канцлера ФРГ к отставке.
Политика28 ноября 2023 г.
Один из терминалов бывшего аэропорта Темпельхоф в Берлине переоборудован в общежитие для мигрантов

Бундестаг и мигранты: ХДС и АдГ требуют более жестких мер

Бундестаг и мигранты: ХДС и АдГ требуют более жестких мер

Парламентская оппозиция камня на камне не оставила от недавно согласованных мер по ограничению притока мигрантов в ФРГ.
Миграция8 ноября 2023 г.
Канцлер Германии Олаф Шольц

Грозит ли Германии смена правительства

Грозит ли Германии смена правительства

Консервативная оппозиция в ФРГ предлагает сменить правительство. Пойдет ли на это канцлер Олаф Шольц?
Политика23 октября 2023 г.
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