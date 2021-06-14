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Тематическая страница DW "Христианско-демократический союз (ХДС)".
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Контекст
Вероятно, это ошибка: Мерц о выплатах украинским беженцам
Вероятно, это ошибка: Мерц о выплатах украинским беженцам
Глава оппозиционного ХДС раскритиковал выплаты украинским беженцам в Германии. Он считает, что им нужно идти работать.
Конфликты
09.01.2024
9 января 2024 г.
Берлин утонул в служебном романе известных политиков
Берлин утонул в служебном романе известных политиков
Теперь официально: видных берлинских политиков связывают не только служебные связи.
Культура
08.01.2024
8 января 2024 г.
Умер Вольфганг Шойбле - целая институция в политике ФРГ
Умер Вольфганг Шойбле - целая институция в политике ФРГ
Скончался экс-председатель бундестага Вольфганг Шойбле. ФРГ лишилась одной из самых авторитетных политических фигур.
Политика
27.12.2023
27 декабря 2023 г.
Позиции Шольца зашатались, но его коалиция пока держится
Позиции Шольца зашатались, но его коалиция пока держится
В Германии бюджетный кризис перерастает в правительственный, но не вся оппозиция призывает канцлера ФРГ к отставке.
Политика
28.11.2023
28 ноября 2023 г.
Бундестаг и мигранты: ХДС и АдГ требуют более жестких мер
Бундестаг и мигранты: ХДС и АдГ требуют более жестких мер
Парламентская оппозиция камня на камне не оставила от недавно согласованных мер по ограничению притока мигрантов в ФРГ.
Миграция
08.11.2023
8 ноября 2023 г.
Грозит ли Германии смена правительства
Грозит ли Германии смена правительства
Консервативная оппозиция в ФРГ предлагает сменить правительство. Пойдет ли на это канцлер Олаф Шольц?
Политика
23.10.2023
23 октября 2023 г.
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24 июля 2023 г.
10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам в 2023 году
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С 2005 года ХДС/ХСС формирует правительство в коалиции с другими партиями.
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DW - с политическим портретом вероятного нового лидера ХДС и вероятного претендента в следующие канцлеры Германии.
Политика
21.01.2022
21 января 2022 г.
У земельных побед СДПГ - женское лицо
Социал-демократы победили на выборах в бундестаг и еще в двух федеральных землях. Влияние женщин в СДПГ растет.
Политика
27.09.2021
27 сентября 2021 г.
Кандидат в канцлеры ФРГ: Я за новые санкции против Лукашенко
Премьер Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет изложил DW видение оптимальной политики ЕС в отношении РФ и Беларуси.
Политика
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