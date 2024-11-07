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Президент Германии в принципе готов к роспуску бундестага

Екатерина Венкина
7 ноября 2024 г.

Президент ФРГ в принципе готов к роспуску бундестага для проведения в марте досрочных выборов. Штайнмайер выступил в президентском дворце Бельвю в Берлине.

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (фото из архива)
Франк-Вальтер Штайнмайер (фото из архива)Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в принципе готов к голосованию в бундестаге по вопросу о доверии правительству канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) для проведения в марте досрочных выборов. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщило агентство Reuters. Штайнмайер выступил в президентском дворце Бельвю в Берлине.

Как федеральный президент он должен будет принять решение о роспуске бундестага. По словам Штайнмайера, он заинтересован в том, чтобы в Германии было стабильное правительство.

Президент призвал к здравому смыслу и ответственности в связи с развалом правившей в ФРГ "светофорной коалиции", состоявшей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза-90"/"зеленых", передало агентство KNA.

"Нужно правительство, способное действовать"

"Нашей стране нужно стабильное большинство и правительство, способное действовать. Это будет моим критерием проверки", - привело его слова агентство AFP. 

"Я ожидаю, что все ответственные лица будут соответствовать масштабам вызовов", - заявил Штайнмайер.

Сейчас "не время для тактических (уловок. - Ред.) и перепалок", а для "разума и ответственности", указал он. Многие в стране с тревогой наблюдают за политической динамикой, указал глава государства. 

"Конец коалиции - это не конец света"

Штайнмайер назвал распад коалиции​​​​​​​ "политическим кризисом, который мы должны и будем преодолевать". В то же время он добавил: "Конец коалиции - это не конец света".

Шольц 15 января вынесет на голосование в бундестаге вопрос о доверии его правительству. По словам канцлера, он един во мнении с вице-канцлером Робертом Хабеком (Robert Habeck) в том, что Германии необходима быстрая ясность в вопросе будущего политического курса. За несколько недель до Рождества Шольц намерен вынести на голосование в бундестаге все законопроекты, требующие быстрого принятия, в частности, по экстренной поддержке промышленности, а также меры по стабилизации пенсий. До этого Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner), который является председателем СвДП.

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