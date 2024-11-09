  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Выборы в США - 2024Война в УкраинеСитуация в Беларуси
Права человекаГермания

В Берлине торжественно отмечают годовщину падения Стены

Александра Иванова
9 ноября 2024 г.

В торжественных мероприятиях по случаю 35-летия падения Берлинской стены принял участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

https://p.dw.com/p/4mpLZ
Световое шоу у Бранденбургских ворот по случаю 35-летия падения Берлинской стены, 8 ноября 2024 года
Световое шоу у Бранденбургских ворот по случаю празднования 35-летия падения Берлинской стены, 8 ноября 2024 годаФото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Торжественные мероприятия по случаю 35-летия падения Берлинской стены в субботу, 9 ноября, прошли в столице Германии с участием президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, молодежи из ряда европейских стран, а также представителей международных движений и организаций, выступающих в защиту различных прав и свобод, - из Ирана, Беларуси, Грузии, Гонконга и с Кубы.

Торжества проходили под девизом "Отстаивайте свободу!" По словам правящего бургомистра Берлина Кая Вегнера (Kai Wegner), 9 ноября 1989 года - это счастливый день, в который "мужественные граждане просто отстранили Стену своим давлением".

На торжественном мероприятии участники вложили розы во фрагменты останков Стены. В Часовне примирения, являющейся частью Мемориала Берлинской стены, прошел молебен. В завершении были зажжены свечи.

9 ноября как "светлая и темная дата"

Директор Фонда Берлинской стены Аксель Клаусмайер (Axel Klausmeier) указал на особую роль польского движения "Солидарность"  в развитии движений, защищающих права и свободы в Восточной и Центральной Европе. Со своей стороны директор Европейского центра солидарности в Гданьске Базиль Керский, вспоминая о волне антисемитских погромов, прокатившихся по Германии и Австрии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года ("хрустальная ночь"), назвал 9 ноября "одновременно светлой и темной датой".

По маршруту, по которому пролегала Берлинская стена, на протяжении четырех километров жители столицы Германии установили перед празднованиями ряд щитов и плакатов.

Вечером 9 ноября в Берлине состоится также "Концерт за свободу" с участием 700 музыкантов, который должен стать кульминацией торжеств.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Бранденбургские ворота

Берлин до и после воссоединения Германии

Берлин до и после воссоединения Германии

Как изменился Берлин за 30 лет, прошедшие со времени воссоединения Германии, когда столица тоже стала единой и исчезла разделявшая ее Стена? Сравните сами.
Культура1 октября 2020 г.9 фото
external

Политзаключенным из Беларуси посвятили выставку в Музее стены в Берлине

Политзаключенным из Беларуси посвятили выставку в Музее стены в Берлине

Часть экспозиции одного из самых популярных музеев Берлина посвятили белорусским протестам и политзаключенным. Вещи из женских колоний выставили в Музее стены возле бывшего пропускного пункта "Чекпойнт-Чарли".
Общество19 апреля 2024 г.02:14 мин.
Берлин, 9 ноября 1989 года

9 ноября - особый день в истории Германии

9 ноября - особый день в истории Германии

9 ноября 1918 года кайзер Вильгельм II отрекся от престола. Спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.
История9 ноября 2024 г.
Показать еще