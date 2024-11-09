В Берлине торжественно отмечают годовщину падения Стены

Торжественные мероприятия по случаю 35-летия падения Берлинской стены в субботу, 9 ноября, прошли в столице Германии с участием президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, молодежи из ряда европейских стран, а также представителей международных движений и организаций, выступающих в защиту различных прав и свобод, - из Ирана, Беларуси, Грузии, Гонконга и с Кубы.

Торжества проходили под девизом "Отстаивайте свободу!" По словам правящего бургомистра Берлина Кая Вегнера (Kai Wegner), 9 ноября 1989 года - это счастливый день, в который "мужественные граждане просто отстранили Стену своим давлением".

На торжественном мероприятии участники вложили розы во фрагменты останков Стены. В Часовне примирения, являющейся частью Мемориала Берлинской стены, прошел молебен. В завершении были зажжены свечи.

9 ноября как "светлая и темная дата"

Директор Фонда Берлинской стены Аксель Клаусмайер (Axel Klausmeier) указал на особую роль польского движения "Солидарность" в развитии движений, защищающих права и свободы в Восточной и Центральной Европе. Со своей стороны директор Европейского центра солидарности в Гданьске Базиль Керский, вспоминая о волне антисемитских погромов, прокатившихся по Германии и Австрии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года ("хрустальная ночь"), назвал 9 ноября "одновременно светлой и темной датой".

По маршруту, по которому пролегала Берлинская стена, на протяжении четырех километров жители столицы Германии установили перед празднованиями ряд щитов и плакатов.

Вечером 9 ноября в Берлине состоится также "Концерт за свободу" с участием 700 музыкантов, который должен стать кульминацией торжеств.