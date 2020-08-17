Женское лицо протестов: героини польской "Солидарности"

Живые цепи с цветами на улицах белорусских городов после президентских выборов, "три грации", выступившие единым оппозиционным фронтом в Беларуси, - пример того, как женщины пытаются влиять на ход событий. В недавней истории таких примеров было немного. Один из них - польская "Солидарность" 40 лет назад.

Как рабочие выступили в защиту Анны

Барбара Лабуда охотно рассказывает о женщинах "Солидарности" - польского профсоюзного движения, которое в других странах ассоциируется прежде всего с именем Леха Валенсы, его основателя и лидера. Барбара была активисткой демократической оппозиции в коммунистической Польше, участницей "Солидарности", а после мирной революции - депутатом польского парламента. Даже в самой Польше молодое поколение мало знает об участии женщин в массовых забастовках, прошедших в Гданьске и других польских городах в августе 1980-го. Именно тогда было основано независимое профсоюзное объединение "Солидарность" и зашатался коммунистический строй.

За пределами страны известно лишь имя Анны Валентынович. Культовый немецкий режиссер Фолькер Шлёндорф (Volker Schlöndorff) увековечил ее в своем фильме 2007 года "Стачка - героиня Гданьска". Она была ключевой фигурой забастовки 14 августа 1980 года. Валентынович отдала Гданьской судоверфи имени Ленина 30 лет своей жизни. Работала сначала сварщиком, потом машинистом подъемного крана. Была ударницей, активисткой женского движения, не раз отстаивала права рабочих и активно участвовала в профсоюзной деятельности, за что и была уволена за пять месяцев до выхода на пенсию. Это вызвало протесты рабочих, которые в результате и привели к созданию неподконтрольного государству профсоюза.

Анна Валентынович, 1980 год

Коллеги по верфи требовали отменить рост цен и гарантировать продовольственное обеспечение, а также восстановить на работе Валентынович и уволенного еще раньше электрика Леха Валенсу. К протестам подключились другие предприятия. После того, как администрация согласилась повысить зарплаты, Лех Валенса объявил о прекращении забастовки. Но вмешались женщины - работницы и жены забастовщиков настояли на продолжении протестов, пока не будут выполнены требования на других предприятиях.

"Иначе они нас раздавят, как букашек", - кричала Хенрика Кшивонос, прибежавшая к воротам верфи, чтобы сообщить о том , что в трех городах не ходят трамваи. Сама водитель трамвая из Гданська, она инициировала забастовки солидарности транспортных предприятий во всем регионе. 19-летняя продавщица в киоске Ева Оссовска, 28-летняя медсестра Алина Пенковска и 41-летний инженер судостроения Йоанна Дуда-Гвязда остановили рабочих, когда те собирались покинуть верфь. На следующий день в списке требований протестующих стояло: обеспечить иммунитетом всех участников протестов, освободить политзаключенных и разрешить свободные профсоюзы. Так родилась "Солидарность".

Героини "Солидарности"

Политик Хенрика Кшивонос стояла у истоков "Солидарности"

Забастовка продлилась еще две недели и распространилась по всей стране. Солидарность с протестующими стала общенациональным делом. 31 августа 1980 года представители рабочего движения и правительства подписали пакет документов, получивший название "Гданьские соглашения". Так в социалистической Польше появился первый независимый профсоюз, в который в последующие годы вошли почти 10 миллионов человек. Это послужило сигналом для граждан других стран Восточной Европы - ГДР, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии и СССР, а также заложило основу пути к свободе и единой Европе.

Но по какой-то причине в истории "Солидарности" почти нет места женщинам. К забытым героиням массового движения протеста относится и Ева Оссовка. Когда руководство верфи отключило производственное радио, она забралась на фабричный автомобиль под окнами дирекции и стала требовать включить его снова. Но сегодня о ней даже нет статьи в лексиконе "Солидарности". "Я была восхищена ее историей и решила разыскать ее", - рассказывает Марта Дзидо, автор фильма и книги о женщинах "Солидарности". После долгих поисков она встретила Еву Оссовскую в Италии, куда та уехала в 1990-е в поисках лучшей жизни.

Сентябрь 1980 года: Ева Оссовска слева от Леха Валенсы

Есть и другие забытые героини. Женщины составляли чуть больше половины от общего числа участников независимого профсоюзного движения. Но в руководстве "Солидарности" их почти не было. Пока мужчины были под арестом, женщины действовали в подполье - однако лишь немногие из них попали в списки кандидатов от "Солидарности" на выборах 1989 года.

Политика - мужское дело?

Женщины издавали нелегальный профсоюзный журнал "Мазовше". Сотни женщин подверглись задержаниям, арестам, брутальным допросам и унижениям после введения военного положения в декабре 1981 года. В частности, Ева Кубасевич, организовавшая забастовку в морской академии в Гдыне, получила 10 лет содержания под стражей - самое строгое наказание в тот период. "Слишком мало говорилось и об обычных женщинах, женах и матерях, оставшихся дома и не знавших, что произойдет на следующий день, - говорит Божена Рибицька-Гживачевска, первый секретарь Леха Валенсы. - А также о тех, кто каждый день приносил к верфи еду, без которой мужчины долго не продержались бы".

"Чтобы женская роль в тех событиях стала очевидной, понадобился взгляд извне", - подчеркивает Малгожата Фиделис, историк из Чикагского университета. Лишь позже польские феминистки заметили, что в традиционных рассказах о протестах "Солидарности" не хватает женщин. Многие активистки профсоюзного движения были выходцами из интеллектуальной среды и до сих пор они активны в общественной жизни. Но о простых рабочих-женщинах мало известно, исследований почти нет, отмечает ученая из Чикаго.

Малгожата Фиделис

И после победы "Солидарности" на выборах мало что изменилось. Женщинам с политическими амбициями быстро указали их место. "Неправда, что женщины не хотели идти в политику. Наоборот, но им приходилось проявлять чрезмерную пробивную способность", - говорит бывшая активистка "Солидарности" Барбара Лабуда. В 1989 году она уговорила коллег допустить хотя бы одну женщину к "круглому столу", за которым совещались оппозиция и правительство. "Я им сказала, надо допустить любую из нас, даже если это будет чисто символически", - вспоминает Лабуда. В итоге в переговорах участвовало 56 мужчин и только две женщины. "Солидарность" способствовала политической эмансипации общества, но не эмансипации в отношении женщин и церкви, - критикует Лабуда, ссылаясь и на сегодняшние реалии в Польше.

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