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Рука с флажком СДПГ
Фото: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images

СДПГ

Социал-демократическая партия Германии - старейшая демократическая партия в мире.

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Новости

22 марта 2024 г.

Хайке Хойбах стала первым глухим депутатом бундестага

19 марта 2024 г.

Глава фракции СДПГ вновь призвал заморозить войну в Украине

18 марта 2024 г.

В СДПГ опровергают, что глава фракции - за заморозку войны

15 марта 2024 г.

Главу фракции СДПГ раскритиковали за слова о заморозке войны

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Контекст

Олаф Шольц в Гамбурге, 2013 год

Олаф Шольц - партбилет, портфель, карьера

Олаф Шольц - партбилет, портфель, карьера

Олаф Шольц гребет, бегает, пьет пиво и занимается политикой - в фотогалерее DW.
Культура27 марта 2024 г.26 фото
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский смотрят с балкона ведомства федерального канцлера на столицу Германии. Фото из архива, май 2023 года

СМИ: в Германии растет желание заморозить войну в Украине

СМИ: в Германии растет желание заморозить войну в Украине

Немецкие социал-демократы пытаются набрать предвыборные очки с помощью пацифистских лозунгов, считают комментаторы.
Политика20 марта 2024 г.
Акция в Берлине против поставок оружия Украине

Депутат бундестага: Украина может положиться на Германию

Депутат бундестага: Украина может положиться на Германию

Нильс Шмид из фракции СДПГ уверен, что решение о переговорах с Россией должен принимать Киев.
Политика20 марта 2024 г.
Катарина Гюнтер-Вюнш и Кай Вегнер

Берлин утонул в служебном романе известных политиков

Берлин утонул в служебном романе известных политиков

Теперь официально: видных берлинских политиков связывают не только служебные связи.
Культура8 января 2024 г.
Министр финансов Кристиан Линднер, вице-канцлер Роберт Хабек и канцлер Олаф Шольц (слева направо)

Испытания для Шольца и правительства ФРГ: устоит ли коалиция

Испытания для Шольца и правительства ФРГ: устоит ли коалиция

Правящая "светофорная" коалиция в Германии оказалась на грани распада. Удастся ли ей сохраниться на фоне кризисов?
Политика4 января 2024 г.
Президент Германии Штайнмайер и новое правительство во главе с канцлером Шольцем, 8 декабря 2021 года

Правительство Германии: кто есть кто. Фотогалерея

Правительство Германии: кто есть кто. Фотогалерея

Правительство ФРГ, сформированное СДПГ, "зелеными" и либералами, у власти с декабря 2021 года. Вот кто в его составе.
Политика11 декабря 2023 г.18 фото
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