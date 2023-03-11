You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Ситуация в Беларуси
Реклама
Фото: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images
СДПГ
Социал-демократическая партия Германии - старейшая демократическая партия в мире.
Пропустить раздел Новости
Новости
22.03.2024
22 марта 2024 г.
Хайке Хойбах стала первым глухим депутатом бундестага
19.03.2024
19 марта 2024 г.
Глава фракции СДПГ вновь призвал заморозить войну в Украине
18.03.2024
18 марта 2024 г.
В СДПГ опровергают, что глава фракции - за заморозку войны
15.03.2024
15 марта 2024 г.
Главу фракции СДПГ раскритиковали за слова о заморозке войны
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Олаф Шольц - партбилет, портфель, карьера
Олаф Шольц - партбилет, портфель, карьера
Олаф Шольц гребет, бегает, пьет пиво и занимается политикой - в фотогалерее DW.
Культура
27.03.2024
27 марта 2024 г.
26 фото
СМИ: в Германии растет желание заморозить войну в Украине
СМИ: в Германии растет желание заморозить войну в Украине
Немецкие социал-демократы пытаются набрать предвыборные очки с помощью пацифистских лозунгов, считают комментаторы.
Политика
20.03.2024
20 марта 2024 г.
Депутат бундестага: Украина может положиться на Германию
Депутат бундестага: Украина может положиться на Германию
Нильс Шмид из фракции СДПГ уверен, что решение о переговорах с Россией должен принимать Киев.
Политика
20.03.2024
20 марта 2024 г.
Берлин утонул в служебном романе известных политиков
Берлин утонул в служебном романе известных политиков
Теперь официально: видных берлинских политиков связывают не только служебные связи.
Культура
08.01.2024
8 января 2024 г.
Испытания для Шольца и правительства ФРГ: устоит ли коалиция
Испытания для Шольца и правительства ФРГ: устоит ли коалиция
Правящая "светофорная" коалиция в Германии оказалась на грани распада. Удастся ли ей сохраниться на фоне кризисов?
Политика
04.01.2024
4 января 2024 г.
Правительство Германии: кто есть кто. Фотогалерея
Правительство Германии: кто есть кто. Фотогалерея
Правительство ФРГ, сформированное СДПГ, "зелеными" и либералами, у власти с декабря 2021 года. Вот кто в его составе.
Политика
11.12.2023
11 декабря 2023 г.
18 фото
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
Герхард Шрёдер и его партия СДПГ: любовь и ненависть
Бывший канцлер ФРГ удостоился в Германии почетной грамоты за многолетний партийный стаж. Церемония была не бесспорной.
Политика
27.10.2023
27 октября 2023 г.
Грозит ли Германии смена правительства
Консервативная оппозиция в ФРГ предлагает сменить правительство. Пойдет ли на это канцлер Олаф Шольц?
Политика
23.10.2023
23 октября 2023 г.
160 лет СДПГ: у социал-демократов есть повод для радости?
Немецкие социал-демократы теряют поддержку избирателей, а дела в коалиции с "зелеными" и СвДП идут не лучшим образом.
Политика
23.05.2023
23 мая 2023 г.
СДПГ: Признаем свои ошибки и строим новую восточную политику
СДПГ разрабатывает новую концепцию внешней политики. Больше всего изменятся в ней отношения ФРГ с Восточной Европой.
Политика
01.05.2023
1 мая 2023 г.
Депутат бундестага: Красных линий в оружии для Украины нет
Депутат бундестага Михаэль Рот - о поставках западного оружия Киеву и о безграничном терпении россиян. Интервью DW.
Конфликты
31.03.2023
31 марта 2023 г.
Итог визита в Киев главы фракции СДПГ бундестага
В Киеве побывали с визитом лидеры правящей в Германии СДПГ Рольф Мютцених и Ларс Клингбайль.
Политика
11.03.2023
11 марта 2023 г.
03:39 мин.