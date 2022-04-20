 Экс-глава МИД ФРГ признал ошибки относительно ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 20.04.2022

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Германия

Экс-глава МИД ФРГ признал ошибки относительно "Северного потока - 2"

Было ошибкой - не прислушаться к восточным европейцам, когда они возражали против "Северного потока-2", отметил Зигмар Габриэль.

Бывший министр иностранных дел и экс-министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль

Бывший министр иностранных дел и экс-министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) признал личные просчеты в связи с германо-российским проектом  "Северный поток - 2". Было ошибкой "не прислушаться к восточным европейцам, когда они возражали против "Северного потока-2", отметил Габриэль в опубликованном в среду, 20 апреля, интервью газете Die Welt. Но также неправильно "возлагать на СДПГ и ее политику разрядки единоличную ответственность за сильную энергетическую зависимость Германии от российского природного газа", сказал он.

Против поисков "козла отпущения"

Многие, и не только немцы, исходили из того, что за счет тесных торговых отношений с Россией можно интегрировать ее в европейские институты, пояснил Габриэль. Однако "восточные европейцы всегда называли это иллюзией - и они были правы", признал политик. Но обвинять только социал-демократов в зависимости Германии от российских энергоносителей - это "не что иное, как искать "козла отпущения", указал он.

Ответственность за нынешнюю ситуацию Габриэль возложил и на консервативный блок ХДС/ХСС. По его словам, помимо полной децентрализации энергоснабжения, христианские демократы допустили ошибку в том, что  политику в отношении России,  начиная с 2005 года, по сути, вершила возглавлявшая эту партию канцлер. В любом случае, считает Габриэль, в сложившейся обстановке виноваты отнюдь не только социал-демократы.

Решение продолжать расширять энергетические отношения с Россией даже после аннексии ею Крыма Зигмар Габриэль объяснил тогдашними надеждами на дипломатическое решение конфликта на востоке Украины. Как отметил бывший глава МИД ФРГ, "вероятно, следует признать, что переговоры о прекращении огня в 2014 году были бы очень сложными, если бы одновременно был остановлен "Северный поток - 2".

ФРГ приостановила сертификацию газопровода

Напомним, 22 февраля канцлер Германии  Олаф Шольц  (Olaf Scholz) заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" приостанавливается из-за признания Россией "ДНР" и "ЛНР". А 23 февраля президент США Джо Байден распорядился ввести санкции в отношении компании Nord Steam 2 AG и ее руководства.

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    Автор: Андрей Гурков


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