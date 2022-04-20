Экс-глава МИД ФРГ признал ошибки относительно "Северного потока - 2"

Бывший министр иностранных дел и экс-министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) признал личные просчеты в связи с германо-российским проектом "Северный поток - 2". Было ошибкой "не прислушаться к восточным европейцам, когда они возражали против "Северного потока-2", отметил Габриэль в опубликованном в среду, 20 апреля, интервью газете Die Welt. Но также неправильно "возлагать на СДПГ и ее политику разрядки единоличную ответственность за сильную энергетическую зависимость Германии от российского природного газа", сказал он.

Против поисков "козла отпущения"

Многие, и не только немцы, исходили из того, что за счет тесных торговых отношений с Россией можно интегрировать ее в европейские институты, пояснил Габриэль. Однако "восточные европейцы всегда называли это иллюзией - и они были правы", признал политик. Но обвинять только социал-демократов в зависимости Германии от российских энергоносителей - это "не что иное, как искать "козла отпущения", указал он.

Ответственность за нынешнюю ситуацию Габриэль возложил и на консервативный блок ХДС/ХСС. По его словам, помимо полной децентрализации энергоснабжения, христианские демократы допустили ошибку в том, что политику в отношении России, начиная с 2005 года, по сути, вершила возглавлявшая эту партию канцлер. В любом случае, считает Габриэль, в сложившейся обстановке виноваты отнюдь не только социал-демократы.

Решение продолжать расширять энергетические отношения с Россией даже после аннексии ею Крыма Зигмар Габриэль объяснил тогдашними надеждами на дипломатическое решение конфликта на востоке Украины. Как отметил бывший глава МИД ФРГ, "вероятно, следует признать, что переговоры о прекращении огня в 2014 году были бы очень сложными, если бы одновременно был остановлен "Северный поток - 2".

ФРГ приостановила сертификацию газопровода

Напомним, 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" приостанавливается из-за признания Россией "ДНР" и "ЛНР". А 23 февраля президент США Джо Байден распорядился ввести санкции в отношении компании Nord Steam 2 AG и ее руководства.

Смотрите также:

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды "Северный поток - 2" ждет сертификации Приемный терминал "Северного потока - 2" в немецком Любмине полностью готов с осени 2021 года. Однако "Газпрому" еще нужно доказать соответствие газопровода антимонопольным законам ЕС, иначе нельзя будет эксплуатировать обе его нитки. В ФРГ и Евросоюзе на сертификацию отводятся многие месяцы. Принятие решения станет для рынка газа событием года, но произойдет оно не раньше второй половины лета.

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды Заполнит ли "Газпром" свои ПХГ? Евросоюз вошел в 2022 год с минимальными за многие годы запасами голубого топлива и рекордными ценами на него. Особенно низким уровень закачки оказался в газохранилищах российской госкомпании "Газпром" в Германии, Австрии и Нидерландах. В крупнейшем немецком ПХГ Rehden (на фото) он упал осенью ниже 5%. Интрига года состоит в том, повторится ли прошлогодняя ситуация - и как к этому отнесутся в ЕС.

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды ФРГ нужны новые газовые электростанции Весьма символичная для сегодняшней Германии картина: город Хамм, на заднем плане - закрывшаяся угольная электростанция, на переднем - действующая газовая. Правительство ФРГ намерено срочно развернуть по всей стране строительство ТЭС на газе, чтобы они подстраховывали возобновляемую энергетику в условиях отказа от атома и угля. Так что у поставщиков газа - хорошие перспективы на главном рынке ЕС.

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды Норвегия увеличила добычу и поставки Норвегия снабжает ФРГ газом уже свыше 40 лет, и больше всех от взлета цен на газ в Европе выиграла норвежская госкомпания Equinor. Она максимально увеличила поставки на спотовый рынок ЕС. В том числе с крупнейшей в мире газовой платформы Troll A. Добычу и транспортную инфраструктуру на этом гигантском нефтегазовом месторождении в Северном море как раз расширили и модернизировали к осени 2021 года.

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды Танкеры с СПГ взяли курс на Европу Дороговизна газа на европейском рынке привела к переориентации глобальных потоков сжиженного природного газа. Для целого ряда производителей, в том числе американских, стало выгоднее поставлять его в Европу, а не в Азию, где цены долго были значительно выше. На снимке очередной танкер заходит в порт нидерландского Роттердама. Увеличение доли СПГ на рынке ЕС - один из основных трендов 2022 года.

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды Польша переключается на Baltic Pipe К концу 2022 года у Польши истекает долгосрочный контракт с "Газпромом", и она не собирается его продлевать, поскольку те же самые 10 млрд кубометров в год планирует впредь получать по газопроводу Baltic Pipe. Он сооружается при поддержке ЕС для поставок через Данию газа из Норвегии. Самая сложная часть проекта - прокладка труб по дну Балтийского моря - завершилась в конце 2021 года.

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды Турция готовится добывать свой газ Реджеп Тайип Эрдоган пожелал удачи буровому судну Fatih, и его геологоразведочные работы в Черном море в 2020 и 2021 годах увенчались успехом. Турция сообщила об обнаружении крупных месторождений газа, а ее президент обещал начало их эксплуатации уже в 2023 году. Насколько реалистичны планы быстро снизить зависимость от поставок из России и Азербайджана, станет ясно в течение нынешнего года.

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды Болгария ждет газ из Азербайджана Из-за пандемии и коммерческих просчетов затянулся проект ICGB: интерконнектор, соединяющий Болгарию с Грецией и газопроводом TAP, хотели ввести в строй еще в конце 2020 года. Теперь в Софии надеются, что он заработает к началу нового отопительного сезона, чтобы можно было, наконец, получать в полном объеме законтрактованный у Азербайджана газ и меньше зависеть от "Турецкого потока" "Газпрома".

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды Судьба EastMed под большим вопросом В январе 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля решили строить подводный газопровод EastMed для доставки в ЕС газа из морских месторождений Восточного Средиземноморья. В январе 2022 года США перестали поддерживать этот проект, да и в ЕС, где тоже хотят форсировать развитие "зеленой" энергетики, засомневались в его целесообразности. Дальнейшая судьба проекта - еще одна газовая интрига года. Автор: Андрей Гурков

