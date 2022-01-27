Как "Северный поток - 2" разрушил карьеру звезды социал-демократов ФРГ

Нет, она еще не подала в отставку, хотя этого прямо или косвенно требуют уже не только оппозиционные политики, но и лидеры партии "Союз-90/"зеленые", входящей в Германии в правящую коалицию. Ей, возможно, даже удастся усидеть в кресле премьер-министра федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, который она занимает второй срок подряд после блестящей победы на региональных выборах в сентябре 2021 года. Тот триумф сделал ее подлинной звездой в своей партии.

Мануэла Швезиг - еще один символ ошибочной политики в отношении РФ

Однако 47-летней Мануэле Швезиг (Manuela Schwesig) уже не стать ни председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ), ни тем более канцлером ФРГ, хотя еще недавно считалось, что в перспективе она вполне могла бы претендовать на обе эти должности. Отмыть пятно, связанное с лоббированием интересов российского государственного концерна "Газпром" и настойчивой поддержкой газопровода "Северный поток - 2" (его приемный терминал как раз находится в Мекленбурге - Передней Померании), ей уже не удастся.

Мануэла Швезиг и Герхард Шрёдер в августе 2021 года перед конференцией по водородной экономике

Тем более, что сейчас из-за новых расследований в СМИ это пятно все больше разрастается. В результате Мануэла Швезиг стала в глазах немецкой общественности, наряду со своим партийно-газпромовским покровителем Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder) и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), еще одной крупной политической фигурой из рядов социал-демократов, олицетворяющей многолетнюю ошибочную политику Германии в отношении России.

Фейковый экологический фонд для завершения "Северного потока - 2"

При этом в данный момент внимание концентрируется на созданном в январе 2021 года в Шверине, столице Мекленбурга-Передней Померании, региональном фонде под названием "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV").

Берлин, январь 2021. Экоактивисты протестуют против "Северного потока - 2" перед штаб-квартирой СДПГ

Уже тогда сразу же стало ясно, что благозвучное название - всего лишь ширма, а подлинная цель фонда, сразу же названного критиками "фейковым", состоит в содействии завершению строительства "Северного потока - 2" и защите от санкций США фирм, которые являются поставщиками проекта или оказывают ему сервисные услуги. СМИ сообщали, что стартовый капитал в размере 20 млн евро внес при создании фонда именно "Газпром", точнее - его стопроцентная швейцарская дочерняя компания Nord Stream 2 AG, оператор будущего газопровода.

Но этой фирмы уже больше нет, после начавшейся 24 февраля 2022 года российской агрессии против Украины европейские участники проекта списали "Северный поток - 2", труба законсервирована, в правительстве Мекленбурга - Передней Померании признали ошибки в отношении РФ и приступили к ликвидации фонда. Казалось бы, тема на этом закрыта.

Однако немецкие журналисты решили копнуть глубже, и 10 апреля в консервативной газете Welt am Sonntag появилась статья под заголовком "Шверин как филиал Nord Stream 2 AG" и подзаголовком "Как Мануэла Швезиг позволила спорному фонду газпромовской дочки использовать себя". Эта публикация, в основе которой - полученные редакцией 960 страниц связанных с фондом документов и переписки, сосредотачивает внимание на характере взаимоотношений между спонсором и земельным правительством.

Журналистское расследование газеты Welt am Sonntag

Швезиг поручила в свое время обеспечить создание фонда двум доверенным лицам из своего ближайшего политического окружения, сегодня они занимают посты министра финансов и министра внутренних дел Мекленбурга - Передней Померании. Welt am Sonntag пришла к выводу, что эти политики "фактически получали указания" от сотрудников Nord Stream 2 AG.

Газета цитирует одно из писем, в котором газпромовская дочка дает им такое руководство к действию: "Нам следует попытаться с лукавой улыбкой позиционировать фонд как "умный ответ" на замашки сторонников жесткой линии в США". "Именно так, с ярко выраженным антиамериканским подтекстом, премьер-министр Швезиг и продвигала идею", - констатирует издание. Более того, сама Мануэла Швезиг прямо попросила прислать ей методичку с ответами на вопросы СМИ.

Порт Мукран, где хранились трубы для "Северного потока - 2", это тоже Мекленбург - Передняя Померания

Журналисты обнаружили также секретную методичку с конкретными рекомендациями, как обходить санкции. В ней, в частности, предлагается фиктивное трудоустройство в фонде опытных сотрудников Nord Stream 2 AG, которые формально занимались бы защитой климата, а на самом деле работали бы над завершением газопровода.

К тому же найдено упоминание просьбы представителя швейцарской фирмы разрешить ему подслушать доверительную беседу земельного правительства с журналистами. И хотя в Шверине теперь заверяют, что просьбу о "прослушке", конечно же, отвергли, сам факт подобного обращения дочерней фирмы российского госконцерна к немецким региональным властям говорит о многом.

"Имидж бывшей марионетки Путина"

После публикации Welt am Sonntag темой влияния России на политику в Мекленбурге - Передней Померании активно занялись и другие немецкие СМИ. А 19 апреля, в первый рабочий день после длинных пасхальных выходных, два лидера партии "зеленых" в интервью консервативной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung потребовали расследовать на федеральном уровне "переплетения между земельным правительством в Шверине и российским государственным концерном "Газпром", как выразился новый сопредседатель партии Омид Нурипур (Omid Nouripour). А его однопартиец, глава комитета по делам ЕС в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) заявил, что парламентское расследование "абсолютно необходимо".

Мануэла Швезиг с работником газпромовской компании Nord Stream 2 AG в октябре 2020 в Любмине

На региональном уровне такое расследование в любом случае будет - специальная комиссия земельного парламента в Шверине приступит к работе уже в мае. Приведет ли все это в конце концов к отставке Мануэлы Швезиг, пока не ясно. Но совершенно очевидно, что политическая карьера восходившей звезды немецких социал-демократов разрушена. "Осенью после триумфальной победы на выборах она считалась в СДПГ сильной женщиной, - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, - теперь Швезиг придется смириться с имиджем бывшей марионетки Путина".

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