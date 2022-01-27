 Как ″Северный поток - 2″ разрушил карьеру звезды социал-демократов ФРГ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 19.04.2022

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Германия

Как "Северный поток - 2" разрушил карьеру звезды социал-демократов ФРГ

В ФРГ разгорается скандал вокруг фонда, который Мануэла Швезиг, премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании и протеже Герхарда Шрёдера, создавала по методичке "Газпрома".

Мануэла Швезиг во время посещения приемного терминала Северного потока - 2 в Любмине в октябре 2020 года

Мануэла Швезиг во время посещения приемного терминала "Северного потока - 2" в Любмине в октябре 2020 года

Нет, она еще не подала в отставку, хотя этого прямо или косвенно требуют уже не только оппозиционные политики, но и лидеры партии "Союз-90/"зеленые", входящей в Германии в правящую коалицию. Ей, возможно, даже удастся усидеть в кресле премьер-министра федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, который она занимает второй срок подряд после блестящей победы на региональных выборах в сентябре 2021 года. Тот триумф сделал ее подлинной звездой в своей партии.

Мануэла Швезиг - еще один символ ошибочной политики в отношении РФ

Однако 47-летней Мануэле Швезиг (Manuela Schwesig) уже не стать ни председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ), ни тем более канцлером ФРГ, хотя еще недавно считалось, что в перспективе она вполне могла бы претендовать на обе эти должности. Отмыть пятно, связанное с лоббированием интересов российского государственного концерна "Газпром" и настойчивой поддержкой газопровода "Северный поток - 2" (его приемный терминал как раз находится в Мекленбурге - Передней Померании), ей уже не удастся.

Мануэла Швезиг и Герхард Шрёдер в августе 2021 года перед конференцией по водородной экономике в Ростоке

Мануэла Швезиг и Герхард Шрёдер в августе 2021 года перед конференцией по водородной экономике

Тем более, что сейчас из-за новых расследований в СМИ это пятно все больше разрастается. В результате Мануэла Швезиг стала в глазах немецкой общественности, наряду со своим партийно-газпромовским покровителем Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder) и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), еще одной крупной политической фигурой из рядов социал-демократов, олицетворяющей многолетнюю ошибочную политику Германии в отношении России.

Фейковый экологический фонд для завершения "Северного потока - 2"

При этом в данный момент внимание концентрируется на созданном в январе 2021 года в Шверине, столице Мекленбурга-Передней Померании, региональном фонде под названием "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV").

Январь 2021. Демонстрация экоактивистов против Северного потока - 2 перед штаб-квартирой СДПГ в Берлине

Берлин, январь 2021. Экоактивисты протестуют против "Северного потока - 2" перед штаб-квартирой СДПГ

Уже тогда сразу же стало ясно, что благозвучное название - всего лишь ширма, а подлинная цель фонда, сразу же названного критиками "фейковым", состоит в содействии завершению строительства "Северного потока - 2" и защите от санкций США фирм, которые являются поставщиками проекта или оказывают ему сервисные услуги. СМИ сообщали, что стартовый капитал в размере 20 млн евро внес при создании фонда именно "Газпром", точнее - его стопроцентная швейцарская дочерняя компания Nord Stream 2 AG, оператор будущего газопровода.

Но этой фирмы уже больше нет, после начавшейся 24 февраля 2022 года российской агрессии против Украины европейские участники проекта списали "Северный поток - 2", труба законсервирована, в правительстве Мекленбурга - Передней Померании признали ошибки в отношении РФ и приступили к ликвидации фонда. Казалось бы, тема на этом закрыта.

Однако немецкие журналисты решили копнуть глубже, и 10 апреля в консервативной газете Welt am Sonntag появилась статья под заголовком "Шверин как филиал Nord Stream 2 AG" и подзаголовком "Как Мануэла Швезиг позволила спорному фонду газпромовской дочки использовать себя". Эта публикация, в основе которой - полученные редакцией 960 страниц связанных с фондом документов и переписки, сосредотачивает внимание на характере взаимоотношений между спонсором и земельным правительством.

Журналистское расследование газеты Welt am Sonntag

Швезиг поручила в свое время обеспечить создание фонда двум доверенным лицам из своего ближайшего политического окружения, сегодня они занимают посты министра финансов и министра внутренних дел Мекленбурга - Передней Померании. Welt am Sonntag пришла к выводу, что эти политики "фактически получали указания" от сотрудников Nord Stream 2 AG.

Газета цитирует одно из писем, в котором газпромовская дочка дает им такое руководство к действию: "Нам следует попытаться с лукавой улыбкой позиционировать фонд как "умный ответ" на замашки сторонников жесткой линии в США". "Именно так, с ярко выраженным антиамериканским подтекстом, премьер-министр Швезиг и продвигала идею", - констатирует издание. Более того, сама Мануэла Швезиг прямо попросила прислать ей методичку с ответами на вопросы СМИ.

Порт Мукран, ставший логистическим центром сооружения Северного потока - 2, находится в Мекленбурге - Передней Померании

Порт Мукран, где хранились трубы для "Северного потока - 2", это тоже Мекленбург - Передняя Померания

Журналисты обнаружили также секретную методичку с конкретными рекомендациями, как обходить санкции. В ней, в частности, предлагается фиктивное трудоустройство в фонде опытных сотрудников Nord Stream 2 AG, которые формально занимались бы защитой климата, а на самом деле работали бы над завершением газопровода.

К тому же найдено упоминание просьбы представителя швейцарской фирмы разрешить ему подслушать доверительную беседу земельного правительства с журналистами. И хотя в Шверине теперь заверяют, что просьбу о "прослушке", конечно же, отвергли, сам факт подобного обращения дочерней фирмы российского госконцерна к немецким региональным властям говорит о многом.

"Имидж бывшей марионетки Путина"

После публикации Welt am Sonntag темой влияния России на политику в Мекленбурге - Передней Померании активно занялись и другие немецкие СМИ. А 19 апреля, в первый рабочий день после длинных пасхальных выходных, два лидера партии "зеленых" в интервью консервативной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung потребовали расследовать на федеральном уровне "переплетения между земельным правительством в Шверине и российским государственным концерном "Газпром", как выразился новый сопредседатель партии Омид Нурипур (Omid Nouripour). А его однопартиец, глава комитета по делам ЕС в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) заявил, что парламентское расследование "абсолютно необходимо".

Мануэла Швезиг с работником газпромовской компании Nord Stream 2 AG в октябре 2020 в Любмине

Мануэла Швезиг с работником газпромовской компании Nord Stream 2 AG в октябре 2020 в Любмине

На региональном уровне такое расследование в любом случае будет - специальная комиссия земельного парламента в Шверине приступит к работе уже в мае. Приведет ли все это в конце концов к отставке Мануэлы Швезиг, пока не ясно. Но совершенно очевидно, что политическая карьера восходившей звезды немецких социал-демократов разрушена. "Осенью после триумфальной победы на выборах она считалась в СДПГ сильной женщиной, - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, - теперь Швезиг придется смириться с имиджем бывшей марионетки Путина".

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    Спустя еще три месяца, 9 декабря 2005 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявляет, что Герхард Шрёдер возглавит комитет акционеров компании, которую со временем переименуют в Nord Stream. Его зарплата составит 250 000 евро в год. Весной 2006 года бывший канцлер через суд запретит обвинять его в Германии в том, что он "дал контракт" фирме, в которую вскоре перешел работать.

  • Герхард Шрёдер вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером на компрессорной станции Портовая 6 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Вовсе не свадебный генерал

    На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

  • Владимир Путин при подписании соглашения о Южном потоке 16 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Агитация за "Южный поток"

    На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

  • Символический пуск Северного потока 8 ноября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    "Северный поток": дело сделано

    8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

  • Герхард Шрёдер 1 октября 2014 года на форуме День России в Ростоке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новая задача: борьба с санкциями

    С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.

  • Карикатура на Путина и Шрёдера

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Непоколебимая дружба

    Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин нра ВЭФ 4 сентября 2015 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Тайное назначение в Nord Stream 2

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  • Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Командировка в Париж

    В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Карьера в "Роснефти"

    В 2017 году Герхард Шрёдер совершает новый рывок в своей карьере менеджера. 29 сентября, оставаясь на двух должностях в структурах "Газпрома", он одновременно становится председателем совета директоров "Роснефти", хотя это и ведет к конфликту интересов. Ведь обе компании конкурируют друг с другом в нефтяном и газовом бизнесе. В то же время обе контролируются государством и тем самым Кремлем.

  • Акция протеста в Берлине против назначения Герхарда Шрёдера в Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Акция протеста в Берлине

    За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

  • Карикатура Сергея Ёлкина: Шрёдер прыгает в бассейн с нефтью

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Прыжок в большую нефть

    А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

  • Герхард Шрёденр обнимает Владимира Путина

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Украина требует санкций против Шрёдера

    18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков

    Автор: Андрей Гурков


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Экс-советник Меркель о Путине, санкциях и "Северном потоке-2" (24.01.22)  

Германия откажется от угля, газа и нефти из России? (25.03.2022)  

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