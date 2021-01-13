 Почему в России такой интерес к бизнесу с Мекленбургом - Передней Померанией | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 02.06.2021

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Германия

Почему в России такой интерес к бизнесу с Мекленбургом - Передней Померанией

"Северный поток - 2" и лоббирующая его премьер-министр Мануэла Швезиг, протеже Герхарда Шрёдера, обеспечили экономически слаборазвитому региону бывшей ГДР повышенное внимание Москвы.

Росток, 2.6.2021. Мануэла Швезиг открывает День России

Росток, 2.6.2021. Премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании Мануэла Швезиг открывает "День России"

Мало какой регион ФРГ пользуется сегодня столь большим вниманием российских властей и приближенного к ним бизнеса, как Мекленбург - Передняя Померания (MV).

А ведь эта федеральная земля, расположенная на севере бывшей ГДР у берегов Балтийского моря, по всем ключевым экономическим показателям неизменно занимает в Германии одно из последних мест и обладает весьма слабой, по немецким меркам, индустриальной базой. К тому же Россия находится лишь на 15-м месте в списке внешнеторговых партнеров этого региона, важнейшими из которых являются Нидерланды, Польша, Дания, Франция и Китай.         

Сеанс прямой связи с ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге    

Тем не менее, в состоявшемся 2 июня в конференц-центре Ростока в гибридном очно-цифровом формате "Дне России" приняли участие и 1-й заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков (его шеф Денис Мантуров с объявленным в программе приветствием, правда, так и не выступил), и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев (приехавший в этот немецкий регион во второй раз за пять недель), и Александр Дрозденко - губернатор Ленинградской области, которая вот уже почти 20 лет является официальным партнером MV.

Конференция День России в гибридном формате: Сергей Нечаев в Ростоке на фоне трансляции с ПМЭФ

Конференция "День России" в гибридном формате: Сергей Нечаев в Ростоке на фоне трансляции с ПМЭФ

Конференцию под официальным названием "4-й День предпринимателей: Россия в Мекленбурге - Передней Померании" специально провели параллельно с открывавшимся в тот же день Петербургским международным экономическим форумом, и именно с ПМЭФ-2021 были подключены по видеосвязи почти все российские участники. Тем самым региональное по своей сути мероприятие как бы превратилось в часть события с глобальной повесткой.

На ПМЭФ-2021 находился и глава московской Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Маттиас Шепп (Matthias Schepp), который, сославшись на еще не опубликованный опрос, объявил, что среди работающих в России фирм из Германии царит "сенсационно хорошее настроение": 94% процента довольны или удовлетворены своим бизнесом в РФ, только у 6% дела в РФ идут плохо.

Другой ключевой немецкий лоббист двустороннего экономического сотрудничества Оливер Хермес (Oliver Hermes), глава берлинского Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV), прислал в Росток видеодоклад, озаглавленный „Германия и Россия - от энергетического сотрудничества к сотрудничеству в области охраны климата".

"Северный поток - 2" - главная причина взаимного интереса

В докладе Оливер Хермес обрисовал будущее германо-российского бизнеса, каким оно ему видится: Россия отказывается от автаркии и протекционизма, решительно берет курс на защиту климата, развивает водородную энергетику и возобновляемые источники энергии, с их помощью постепенно переходит к производству зеленого водорода и качает его в Германию, в частности, по "Северному потоку - 2", который непременно надо достроить. 

В порту Мукран складированы трубы для недостроенного участка Северного потока - 2

В порту Мукран складированы трубы для оставшегося пока недостроенным участка "Северного потока - 2"

О "Северном потоке - 2", о том, как он важен для сотрудничества двух стран, какие перспективы он открывает и насколько неоправданными являются санкции против него, говорили очень многие участники конференции. В том числе, естественно, и коммерческий директор оператора газопровода, принадлежащей "Газпрому" швейцарской компании Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид (Reinhard Ontyd), который тепло поблагодарил земельные власти за поддержку проекта. 

Собственно, "Северный поток - 2" и есть главная причина высокого взаимного интереса Мекленбурга - Передней Померании и России. В этой федеральной земле, в Любмине, находится приемный терминал строящегося газопровода (как и действующего первого "Северного потока"). Здешний порт Мукран является логистической базой стройки, где складированы предназначенные для нее трубы, в порты Росток и Висмар на стоянку и для модернизации не раз заходили трубоукладчики "Академик Черский" и "Фортуна". 

Мануэла Швезиг призывает к диалогу с Россией

Так что неудивительно, что едва ли не самым активным политическим сторонником и защитником этого проекта в сегодняшней Германии стала социал-демократический премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), открывавшая конференцию и участвовавшая в первой панельной дискуссии.

Герхард Шрёдер в 2014 году во время выступления на первом Дне России в Ростоке

Герхард Шрёдер в 2014 году во время выступления на первом "Дне России" в Ростоке

"Именно в трудные времена, - подчеркнула она, имея в виду нынешний глубокий кризис в отношениях между ЕС и РФ, - важно сохранять диалог, несмотря на основополагающие расхождения, в том числе в вопросе отношения к оппозиции". Это единственное критическое в адрес Москвы придаточное предложение стало своего рода уступкой Мануэлы Швезиг своим многочисленным критикам в ФРГ, которые упрекнули ее у в том, что она сочла возможным проводить у себя "День России" на фоне резко ужесточившихся в РФ репрессий против любых инакомыслящих.

Впрочем, организаторам данного германо-российского формата к критике не привыкать. Первая такая конференция состоялась в Ростоке 1 октября 2014 года на фоне аннексии Крыма и ровно через два месяца после введения секторальных экономических санкций ЕС против России из-за развязанной ею войны в Восточной Украине, которая обернулась, в частности, сбитым российской установкой "Бук" пассажирским "Боингом" MH17. Тогда главным спикером был бывший канцлер ФРГ и бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), убеждавший собравшихся в ошибочности санкций.

Герхард Шрёдер и создание "фейкового фонда" для поддержки "Северного потока - 2"

Инициатором той конференции был тогдашний премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании Эрвин Селлеринг (Erwin Sellering), тоже социал-демократ. Его преемница на этом посту не только продолжила практику проведения "Дней России", но и поддерживает хорошие отношения с Герхардом Шрёдером. Он явно протежирует внутри партии 47-летнюю Мануэлу Швезиг, которой 26 сентября предстоят земельные выборы, а в перспективе, возможно, пост председателя СДПГ.

Перед штаб-квартирой СДПГ в Берлине экологисты протестуют против поддержки социал-демократами Северного потока - 2

Перед штаб-квартирой СДПГ в Берлине экологисты протестуют против поддержки социал-демократами "Северного потока - 2"

Хорошие отношения с Герхардом Шрёдером, который формально руководит Nord Stream 2, наверняка способствовали созданию в Мекленбурге - Передней Померании в январе 2021 года регионального фонда под называнием "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV"). Фонд получил от этой компании и тем самым фактически от "Газпрома" стартовый капитал в размере 20 млн евро.

Ведь ключевая задача этого "фейкового фонда", как прозвали его недоброжелатели, состоит в том, чтобы содействовать достройке "Северного потока - 2" путем выведения из-под санкций США фирм, являющихся поставщиками проекта или оказывающих ему сервисные услуги.

Водородная экономика становится первостепенной германо-российской темой

Председателем правления фонда стал, кстати, ныне 71-летний Эрвин Селлеринг, который на нынешней, четвертой конференции "День России" участвовал в работе той из шести групп, которая весьма предметно и с большим числом референтов и зрителей обсуждала возможности партнерства в области водородной энергетики. Это тема все больше выходит сейчас на первый план в германо-российских экономических отношениях: за последние пару месяцев она оказывалась в центре внимания уже целого ряда двусторонних конференций и форумов.

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    Автор: Илле Симон, Максим Нелюбин


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