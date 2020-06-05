 Немецкие лоббисты против экономических санкций из-за дела Навального | Новости из Германии о Германии | DW | 03.09.2020

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Германия

Немецкие лоббисты против экономических санкций из-за дела Навального

Отравление Навального не должно стать "постоянной обузой" в отношениях ФРГ и РФ, считает глава Восточного комитета немецкой экономики, назвавший ошибочными возможные санкции против "Северного потока - 2".

Флаги Германии и России в берлинском аэропорту Тегель

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес (Oliver Hermes) не считает возможные экономические санкции в отношении России верным ответом на доказанное отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Инцидент с россиянином, помещенным на лечение в берлинскую клинику "Шарите", не должен стать "постоянной обузой в двусторонних отношениях" и наносить ущерб экономическим контактам, говорится в заявлении Хермеса, обнародованном в четверг, 3 сентября.

Вероятные штрафные меры, которые могут коснуться строящегося газопровода "Северный поток - 2", затронут не причастные с ситуации с оппозиционером компании и население России, подчеркнул он.

При этом председатель Восточного комитета немецкой экономики призвал прояснить обстоятельства преступления вместе с российской стороной. Отравление политика не оставило никого безразличным, отметил Хермес.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Находящегося в медикаментозной коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин после длительной задержки. Эксперты "Шарите" обнаружили у Навального признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Токсикологический анализ установил следы вещества из группы "Новичок"

Спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера по просьбе "Шарите" провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина. Эксперты установили следы химического вещества группы "Новичок". В правительстве ФРГ подчеркнули, что выводы спецлаборатории не подлежат сомнению.

В то же время Кремль заявляет, что Берлин пока не информировал Москву о последних выводах немецких экспертов.

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    Автор: Ирина Филатова


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