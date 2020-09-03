Комментарий: "Новичок" для Навального - вызов для Запада и Путина

Отравление российского оппозиционера номер один ядом, схожим с тем, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, станет рубежом для многих. Прежде всего, для российского общества.

Спит ли Россия?

Оно, скорее всего, в открытую никак не отреагирует на случившееся. Не стоит ожидать десятков тысяч людей у Кремля, скандирующих "Не забудем, не простим!" Общественность останется с виду такой же индифферентной к судьбе Навального, как и к борьбе якобы "братского" белорусского народа за элементарные гражданские права. Но для многих отравление Навального станет вехой, возможно, решающей, в политическом самоопределении. Когда-нибудь, когда потенциал недовольства в России дойдет до уровня Минска, Гродно и Могилева, это сыграет свою роль.

Константин Эггерт

Это также критический момент для сторонников Навального. Они, скорее всего, продолжат антикоррупционные расследования. Но Алексей Анатольевич - не просто "блогер", как его любят называть кремлевские пропагандисты. Он - политический лидер, который в последнее время все чаще и все четче предлагал альтернативную повестку дня для России. Его, пусть и временный, уход с политической сцены - удар по всем критикам Кремля. Его трудно заменить. Вопрос в том, насколько сплоченными и способными к самоорганизации окажутся его сторонники.

Обвинения в "вождизме" и неспособности обрести широкую базу народной поддержки преследуют всех российских борцов с авторитаризмом на протяжении столетий, начиная едва ли не с декабристов. Драма в Омске и Берлине ставит вопрос - будет ли иначе в этот раз? Изменилась ли Россия за тридцать самых свободных (при всех оговорках) лет за ее более чем тысячелетнюю историю? Учитывая происходящее в Беларуси и Украине, преодоление постсоветского сознания идет все активнее, и рано или поздно это затронет и россиян.

Путин надеется на лучшее

Отравление Навального - вызов для Германии, Европейского Союза и вообще Запада. Объявив о том, что оппозиционера пытались "заставить замолчать" с помощью вещества из группы "Новичок", канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) сделала шаг, после которого - если теоретически не поступит внятных объяснений из Москвы - стандартных для официального Берлина и многих стран ЕС выражений "озабоченности" будет явно недостаточно.

Именно на такое "повторение пройденного" рассчитывают сейчас в Кремле. Там уже привыкли к тому, что Евросоюз расколот. Есть те, кто считает, что после Грузии, Крыма, Донбасса, малайзийского авиалайнера, убийства Немцова и интервенции в Сирии в отношении Москвы возможна лишь максимально жесткая линия. Это в основном страны Центральной Европы и Балтии. Им противостоят те, кто считает, что при любых обстоятельствах, нужно "держать дверь приоткрытой", "продолжать вести диалог" и "взаимодействовать" с официальной Россией.

Ведь без нее не развязать узел конфликта в Сирии, не замирить Ливию, не спасти ядерную сделку с Ираном... И здесь голос Берлина был всегда одним из самых громких и авторитетных. Всего несколько дней назад Меркель заявляла: судьба газопровода “Северный поток-2”, главного проекта "Газпрома" в Европе, не должна зависеть от текущих событий.

Для Владимира Путина эта позиция всегда была свидетельством слабости немцев и европейцев вообще перед лицом военно-политической непредсказуемости Кремля и энергетической зависимости от поставок того же "Газпрома". То, что - за исключением Латвии, Литвы и Эстонии - ЕС так до сих пор и не ввел обещанных санкций против режима Александра Лукашенко, лишь убеждают российского лидера в том, что неуступчивость и жесткость в отношениях с ЕС - единственно правильная линия поведения.

Эскалация конфликта - старый метод Кремля

Поскольку никакого "объективного и прозрачного расследования" отравления Навального от Москвы ожидать не приходится, вопрос о том, насколько жестко Германия и ее союзники по ЕС и НАТО ответят Москве, становится ключевым. Призывы наказать Россию звучат даже в родном для федерального канцлера Христианско-демократическом союзе (ХДС). Простое повторение высылки российских разведчиков под дипломатическим прикрытием, как это было после отравления Скрипалей, убедит Кремль, что спустя несколько месяцев можно будет вернуться к business as usual. Одних выслали - другие приедут, какие проблемы? Однако более жесткие санкции, например, приостановка или полное блокирование "Северного потока-2", скорее всего, вызовут в Кремле желание отомстить.

Эскалация напряженности - самая вероятная реакция Москвы в том случае, если Запад предпримет жесткие меры. Среди возможных акций - выход из минских соглашений, демонстративная поддержка Турции (в конфликте с Грецией) и Лукашенко - в борьбе с собственным народом плюс массовые задержания сторонников Навального в России, чтобы создать комплекс вины у "мягкотелых европейцев" и вынудить их к очередному "диалогу".

Взяв на себя ответственность за судьбу Навального, правительство Германии сделало столь серьезный шаг, что отказаться от этой моральной ответственности без потерь теперь практически невозможно.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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