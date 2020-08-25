 Меркель заявила о возможной европейской реакции на случай Навального | Новости из Германии о Германии | DW | 28.08.2020

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Германия

Меркель заявила о возможной европейской реакции на случай Навального

Глава правительства ФРГ на большой летней пресс-конференции ответила на вопросы журналистов о протестах в Беларуси, отравлении Навального и проекте "Северный поток - 2".

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 28 августа, предостерегла Россию от силового вмешательства в Беларуси и выразила надежду, что "суверенитет этой страны будет соблюден". По ее словам, граждане Беларуси, протестующие против правительства, должны иметь возможность бороться за свои права "без вмешательства извне с какой бы то ни было стороны".

Меркель критически отозвалась о заявлении президента РФ Владимира Путина о создании полицейского резерва для возможной отправки в Беларусь. "Я надеюсь, что эти силы не будут задействованы", - сказала она. Задержание около 50 журналистов вечером 27 августа в Минске Меркель назвала неприемлемым и заявила, что Германия выступает за обеспечение журналистам возможности беспрепятственно выполнять свои обязанности.

Германия не признает результаты выборов в Беларуси, подчеркнула Меркель. Однако Берлин стремится к контактам с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко, поскольку только с участием всех сторон возможно разрешить нынешний кризис. По словам Меркель, она пыталась связаться с Лукашенко, однако он отклонил запрос немецкой стороны.

Меркель отметила, что условия, в которых белорусы сейчас борются за свои права, не так благоприятны, как во время мирной революции в ГДР в 1990 году. Тогда революция стала возможной благодаря тому, что СССР не вмешался в события. Но, по словам канцлера, были и противоположные случаи, как в Праге в 1968 году, когда люди, добивавшиеся своих целей с не меньшим мужеством, потерпели неудачу.

Отношения с Россией

В то же время канцлер высказалась против изменения политического курса в отношении России. Она назвала Россию "геостратегическим игроком, с которым необходимо поддерживать диалог". По словам Меркель, федеральное правительство по-прежнему придерживается цели достижения "хороших отношений" с Россией.

При этом она признала, что отношения Германии и Европы с Россией "отягощены". Она напомнила, что наряду с нынешним кризисом в Беларуси и отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального в течение ряда лет возникают осложнения в двусторонних отношениях, вызванные, например, российской аннексией украинского Крыма и отравлением экс-агента Сергея Скрипаля в Великобритании. 

Отравление Навального

В случае с предполагаемым отравлением Навального Меркель заявила о необходимости расследования произошедшего. "Когда будет известно больше подробностей", может быть сформулирована общая европейская реакция, сказала она. При этом канцлер сослалась на отравление Скрипаля в Великобритании, когда около 30 стран выслали российских дипломатов. "Это не немецкая проблема, хотя Германия и приняла Навального (на лечение. - Ред.)", - отметила канцлер.

Строительство "Северного потока-2"

Коснувшись проекта "Северный поток - 2" , Меркель высказалась за завершение строительства этого газопровода из России и Германию. Она заявила, что речь идет об экономическом проекте, в котором участвуют российские и европейские компании. Глава правительства ФРГ раскритиковала угрозы санкций со стороны США, стремящихся помешать завершению строительства газопровода.

Кроме того, канцлер высказалась против того, чтобы связывать между собой случай Навального и "Северный поток - 2". По ее словам, эти вопросы, как и случай с убийством бывшего чеченского полевого командира в берлинском парке Тиргартен, нужно обсуждать по отдельности.

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Расследование: обнаружена схожесть отравлений Навального и бизнесмена Гебрева

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    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

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  • Специальная техника направляется к центру Минска.

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    С утра к центру города, где должен был стартовать объявленный накануне "Марш новой Беларуси", начали подвозить военных и спецтехнику.

  • К середине дня центр Минска был уже перекрыт.

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    Оцепление

    К середине дня центр Минска был уже перекрыт.

  • Минобороны заявило, что берет под охрану и защиту мемориалы и памятники, созданные после войны. Военное ведомство и МВД пригрозили использовать армию.

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    Минобороны заявило, что берет под охрану и защиту мемориалы и памятники, созданные после войны, и пригрозило использовать армию для подавления протестов.

  • На Площади независимости выстроились в цепь женщины, держа в руках цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Женщина - драйвер протеста

    На Площади независимости выстроились в цепь женщины, держа в руках цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты.

  • Почтив минутой молчания память погибших во время протестов, протестующие двинулись через весь Минск к стеле Минск - город-герой на проспекте Победителей.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Минута молчания в память о погибших

    Почтив минутой молчания память погибших во время протестов, протестующие двинулись через весь Минск к стеле "Минск - город-герой" на проспекте Победителей.

  • Вокруг стелы выставлено ограждение, колючая проволока и оцепление из военных.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    К стеле не приближаться!

    Приблизиться к стеле демонстранты не могли - вокруг нее было выставлено ограждение, колючая проволока и оцепление из военных.

  • Некоторые протестующие пытались вступить в диалог с оцеплением, утверждая, что источником власти является народ.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Попытка убедить силу словом

    Некоторые протестующие пытались вступить в диалог с оцеплением, утверждая, что источником власти является народ.

  • Однако члены Координационного совета для трансфера власти попросили демонстрантов отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - и люди их послушались.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Не допускать провокаций

    Однако члены Координационного совета для трансфера власти попросили демонстрантов отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - и люди их послушались.

  • Координационный совет оппозиции потребовал вернуть конституцию 1994 года, ограничивающую президентские сроки. Предложено провести по этому вопросу республиканский референдум. Также совет требует отставки всего руководства МВД Беларуси и собирается инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Оппозиция хочет вернуть старую конституцию

    Координационный совет оппозиции потребовал вернуть конституцию 1994 года, ограничивающую президентские сроки. Предложено провести по этому вопросу республиканский референдум. Также совет требует отставки всего руководства МВД Беларуси и собирается инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов.

  • По различным оценкам, на улицы Минска вышли от 150 000 до 250 000 человек.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Самая массовая акция протеста

    По различным оценкам, на улицы Минска вышли от 150 000 до 250 000 человек. Государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил лишь о 20 тысячах участников.

  • Александр Лукашенко прилетел на вертолете к президентской резиденции, Дворцу независимости. На нем бронежилет, в руках - автомат.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    В бронежилете и с автоматом

    Александр Лукашенко прилетел на вертолете к президентской резиденции, Дворцу независимости. На нем бронежилет, в руках - автомат.

  • Перед резиденцией Лукашенко колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись неподалеку от оцепления, люди скандировали Уходи! и Саня, ты уволен!. Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    "Саня, ты уволен!"

    Перед резиденцией Лукашенко колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись неподалеку от оцепления, люди скандировали "Уходи!" и "Саня, ты уволен!". Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

  • 50 тысяч жителей Литвы выстроились в цепь от Вильнюса до границы с Беларусью.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    "Путь свободы"

    В тот же день в поддержку белорусов 50 тысяч жителей Литвы выстроились в цепь от Вильнюса до границы с Беларусью. Свою акцию они назвали "Путь свободы".

    Автор: Евгений Жуков


 

Контекст

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