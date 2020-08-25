Меркель заявила о возможной европейской реакции на случай Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 28 августа, предостерегла Россию от силового вмешательства в Беларуси и выразила надежду, что "суверенитет этой страны будет соблюден". По ее словам, граждане Беларуси, протестующие против правительства, должны иметь возможность бороться за свои права "без вмешательства извне с какой бы то ни было стороны".

Меркель критически отозвалась о заявлении президента РФ Владимира Путина о создании полицейского резерва для возможной отправки в Беларусь. "Я надеюсь, что эти силы не будут задействованы", - сказала она. Задержание около 50 журналистов вечером 27 августа в Минске Меркель назвала неприемлемым и заявила, что Германия выступает за обеспечение журналистам возможности беспрепятственно выполнять свои обязанности.

Германия не признает результаты выборов в Беларуси, подчеркнула Меркель. Однако Берлин стремится к контактам с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко, поскольку только с участием всех сторон возможно разрешить нынешний кризис. По словам Меркель, она пыталась связаться с Лукашенко, однако он отклонил запрос немецкой стороны.

Меркель отметила, что условия, в которых белорусы сейчас борются за свои права, не так благоприятны, как во время мирной революции в ГДР в 1990 году. Тогда революция стала возможной благодаря тому, что СССР не вмешался в события. Но, по словам канцлера, были и противоположные случаи, как в Праге в 1968 году, когда люди, добивавшиеся своих целей с не меньшим мужеством, потерпели неудачу.

Отношения с Россией

В то же время канцлер высказалась против изменения политического курса в отношении России. Она назвала Россию "геостратегическим игроком, с которым необходимо поддерживать диалог". По словам Меркель, федеральное правительство по-прежнему придерживается цели достижения "хороших отношений" с Россией.

При этом она признала, что отношения Германии и Европы с Россией "отягощены". Она напомнила, что наряду с нынешним кризисом в Беларуси и отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального в течение ряда лет возникают осложнения в двусторонних отношениях, вызванные, например, российской аннексией украинского Крыма и отравлением экс-агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Отравление Навального

В случае с предполагаемым отравлением Навального Меркель заявила о необходимости расследования произошедшего. "Когда будет известно больше подробностей", может быть сформулирована общая европейская реакция, сказала она. При этом канцлер сослалась на отравление Скрипаля в Великобритании, когда около 30 стран выслали российских дипломатов. "Это не немецкая проблема, хотя Германия и приняла Навального (на лечение. - Ред.)", - отметила канцлер.

Строительство "Северного потока-2"

Коснувшись проекта "Северный поток - 2" , Меркель высказалась за завершение строительства этого газопровода из России и Германию. Она заявила, что речь идет об экономическом проекте, в котором участвуют российские и европейские компании. Глава правительства ФРГ раскритиковала угрозы санкций со стороны США, стремящихся помешать завершению строительства газопровода.

Кроме того, канцлер высказалась против того, чтобы связывать между собой случай Навального и "Северный поток - 2". По ее словам, эти вопросы, как и случай с убийством бывшего чеченского полевого командира в берлинском парке Тиргартен, нужно обсуждать по отдельности.

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