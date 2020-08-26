Какая сила заставит Лукашенко уйти? Интервью с белорусским экс-дипломатом

Лукашенко пока пользуется поддержкой госаппарата Беларуси. Но некоторые чиновники в знак протеста уходят с госслужбы. Что они думают о ситуации? Разговор DW с одним из уволившихся дипломатов.
Александр Лукашенко уничтожает все прежние достижения на президентском посту, стремясь любой ценой остаться у власти, говорит Павел Мацукевич. До начала лета он был временным поверенным в делах Беларуси в Швейцарии, а 15 августа должен был приступить к работе в Минске в должности начальника отдела анализа и прогнозирования в МИДе Беларуси. "Мне только оставалось расписаться в приказе о моем назначении. Но поскольку я сделал это заявление в Facebook, я не стал приступать к своим обязанностям. На следующий день мне позвонили и попросили забрать документы", - рассказывает Мацукевич.
Он был одним из четверых дипломатов, которые в первые дни протестов после президентских выборов 9 августа публично раскритиковали действия белорусских властей. Высказывание Мацукевича было, наверное, самым прямолинейным. "Лукашенко должен уйти", - написал он. Своим заявлением сотрудник МИДа, по собственным словам, хотел выразить "принципиальное несогласие как гражданина, чиновника и дипломата с готовностью главы государства отстаивать свою власть любыми силами и средствами, ценой благополучия нашей страны и, возможно, ценой независимости и суверенитета".
Мацукевич вернулся из Швейцарии в Беларусь в конце июня, и был поражен размахом насилия на улицах столицы и других городов в первые дни после выборов. "Я не мог себе представить, что такое может происходить в Минске", - признается он. И говорит, что решение об уходе с госслужбы принял самостоятельно - с коллегами по этому поводу не разговаривал и их настроений не выяснял. "Не хочу быть рекламой или агитировать, но призываю всех задуматься. Потому что это происходит не где-то в кино, а с нами", - подчеркивает Мацукевич.
Сегодня пришло время для морального выбора, говорит дипломат: "У каждого есть свои обстоятельства. Кто-то взял кредит, у кого-то теща против, кто-то элементарно боится. И есть основания для страха: больше 80 человек считаются пропавшими без вести. Я не уверен, что они живы". Мацукевич говорит, что и сам боится: "Я нормальный человек, - конечно, мне страшно, и мои родные переживают. Но куда более страшным в этой ситуации мне кажется молчать и смириться с тем, что происходит, закрыть глаза".
Свой шаг - уход с госслужбы - он считает самой малой потерей для себя. "Люди исчезли! Люди погибли. Люди пережили такие акты насилия... И это делалось своими же… белорусы подвергли белорусов таким вещам. Потеря работы в нынешних условиях - просто мелочь", - убежден бывший дипломат. Что он будет делать после ухода из МИДа, Мацукевич пока не знает - он считает бессмысленным строить планы. "Сейчас планировать - совершенно не серьезно, - рассуждает он. - Уходить в какой-то бизнес? Сам бизнес размышляет об уходе из Беларуси. Тут нужно переживать о судьбе отечества, как бы пафосно это ни звучало".
Мацукевич как государственник переживает за Беларусь, которая, по его словам, скатывается в глубокий кризис "только потому, что один человек не желает признать выбор народа". У Лукашенко был шанс войти в учебники истории для потомков, но сейчас, говорит Мацукевич, "все достижения, которыми мы гордились и которые можно было бы записать в актив действующего главы, обнуляются. Он умудрился даже уйти в минус".
Главной потерей Мацукевич считает наступивший после президентских выборов разрыв отношений с Западом. "Мы перестали быть экономически независимыми, лишившись западного вектора: инвестиций, кредитов, второго стула для маневра. Мы отойдем к России, не де-юре - им нужен голос на международной арене. А вот де-факто мы быстро и незаметно попадем в полную вассальную зависимость".
К внешнеполитическим потерям экс-дипломат относит потерю статуса международной переговорной площадки. "Ну кто теперь станет проводить тут переговоры?", - спрашивает он. Беларусь теряет и с большим трудом завоеванные позиции на IT-рынке, уверен Мацукевич: "Теперь нашей ключевой экспортной статьей станет молодежь".
Беларусь не была демократией, но прежние победы Лукашенко на выборах хотя бы можно было считать "легитимными внутри страны", говорит Мацукевич: "Да, тоже были акции протеста и сидельцы, - тут у белорусов память короткая, как будто это первый раз насилие к демонстрантам, как будто никто не сидел в тюрьме. Но население принимало итоги выборов".
Член президиума Координационного совета, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич идет на допрос, фото 26 августа
Совершенно очевидно, считает бывший дипломат, что объявленные итоги последних выборов не соответствуют действительности и не были приняты людьми. Продолжающиеся более двух недель акции протеста Мацукевич называет "общенациональным несогласием".
Но Лукашенко, хотя и знает об истинном положении дел ("Невозможно это не видеть", - уверен Мацукевич), действительно считает себя спасителем и выбору народа не доверяет. "Александр Григорьевич оправдывает все происходящее некими благими намерениями, но это скоростная дорога нашей страны в ад", - убежден бывший сотрудник беларусского МИДа.
Простого выхода из сложившейся ситуации в Беларуси Павел Мацукевич не видит. "Очевидно, - считает он, - что мирные протесты не представляют для действующего руководства никакой опасности". Время протестов Лукашенко использовал для того, чтобы, как говорит Мацукевич, "переформатировать" ситуацию. Он перечисляет все, что испробовали власти, пытаясь переломить ситуацию: акты насилия, по его словам, не дали эффекта, тогда были организованы альтернативные митинги, подходы к бастующим; власти привлекли пиарщиков из России, и "культивируют" по государственным СМИ страхи перед экономическими потерями от протестов. "Что-то получилось, что-то нет. Где-то ему удалось перехватить инициативу", - полагает бывший дипломат.
На этом фоне деятельность Координационного совета по транзиту власти (КС) у бывшего белорусского дипломата не вызывает оптимизма. "С одной стороны мы имеем мощного лидера, готового на все, а с другой не имеем почти ничего. Я очень уважительно отношусь к членам президиума, но очень скептически отношусь к Совету. Это люди высоких моральных принципов, но сама структура кажется мне бесполезной и опасной", - рассуждает Мацукевич.
Мацукевич считает бессмысленной инициативу КС по отзыву мандатов у депутатов. "Парламент не виден, не слышен и роли не играет", - убежден он. Критикует он и требование об отставке главы МВД, который, по его словам, "не играет главную скрипку", и другие заявления КС. "Они заняты не тем. Я бы еще понял, если бы у КС была смычка с госаппаратом, если бы кто-то намекнул на готовность какого-то транзита", - рассуждает бывший госчиновник. Но ничего этого, по его словам, не наблюдается.
Павел Мацукевич уверен, что КС следовало бы сосредоточиться на работе с трудовыми коллективами крупных государственных предприятий. "Сила, которая может поставить реальный ультиматум и склонить кого-то к переходу (в оппозицию - Ред.) - это рабочие с крупных предприятий. Когда на проходных крупных заводов типа МТЗ послышался шорох, он был услышан. Та сила, что в свое время привела Александра Григорьевича в 1994 году к власти, может его оттуда и увести", - убежден Мацукевич.
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