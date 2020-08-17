 В Беларуси Координационный совет оппозиции сформировал президиум | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.08.2020

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Беларусь

В Беларуси Координационный совет оппозиции сформировал президиум

В президиум Координационного совета по трансферу власти в Беларуси вошли семь человек, в том числе соратница Тихановской Мария Колесникова и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко.

Члены Координационного совета по мирному трансферу власти в Беларуси , 18 августа 2020 года

Члены Координационного совета по мирному трансферу власти в Беларуси

В Беларуси Координационный совет (КС) оппозиции, созданный сторонниками экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской для организации передачи власти в стране, в среду, 19 августа, объявил о том, что сформировал президиум.

Как передает корреспондент DW в Минске, в него вошли лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, соратница Светланы Тихановской, глава избирательного штаба экс-банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова, юрист Максим Знак, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, а также Павел Латушко - экс-директор Купаловского театра, уволенный с этого поста за его сочувствие белорусской оппозиции.

Лукашенко считает работу КС "попыткой захвата власти"

О создании создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Беларуси заявила 14 августа находящаяся на тот момент в Литве Светлана Тихановская. По словам члена КС Максима Знака, цель этого органа состоит в том, чтобы "обеспечить согласие в обществе и принятие гражданским обществом мер для разрешения сложившегося кризиса".

19 августа в Минске состоялось первое заседание нового органа. Незадолго до этого президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает деятельность Координационного совета "попыткой захвата власти в стране". "Они требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - заявил он 18 августа на заседании Совбеза.

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