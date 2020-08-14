Колесникова за посредничество Меркель в белорусском диалоге

Оппоненты президента Александра Лукашенко в Беларуси могут представить себе посредничество канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) для урегулирования ситуации в стране. Такое мнение высказала в среду, 19 августа, в Минске Мария Колесникова, глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской.

"Конечно, мы приветствуем любую попытку организовать диалог в рамках гражданского общества", - цитирует Колесникову, входящую в состав Координационного совета по транзиту власти, агентство dpa.

Глава штаба напомнила о состоявшемся 18 августа телефонном разговоре Меркель и российского президента Владимира Путина по ситуации в Беларуси. "Пока я не знаю, на чем настаивают Меркель и Путин", - призналась Колесникова. - Однако любые позитивные шаги, которые помогут нам объединиться, очень приветствуются".

Если бы была возможность того, что "партнеры по ЕС, Российская Федерация или Украина" помогут начать такой диалог с белорусским правительством, "мы были бы очень признательны", добавила она.

Лукашенко просил Путина передать Меркель просьбу о невмешательстве

Между тем пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт прокомментировала ситуацию в эфире передачи "60 минут" телеканала "Россия 1". "Президент нашей страны попросил своего российского коллегу (Владимира Путина. - Ред.) передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас", - заявила Эйсмонт. По ее словам, Лукашенко на данном этапе не видит необходимости в разговоре с Меркель.

Москва не видит необходимости в посредничестве

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь также призвал все стороны не пытаться использовать ситуацию в Беларуси, "чтобы подорвать", по его мнению, "нормальный, взаимоуважительный диалог между властью и обществом, сделать его провокационным". По словам министра, Москва не видит необходимости в чьем-либо посредничестве для урегулирования ситуации в Беларуси, "белорусский народ со своей мудростью сам может разобраться в нынешней ситуации", считает Лавров.

"Движение - в сторону Беларуси"

На пресс-конференции в Минске, 19 августа Мария Колесникова также ответила на вопрос DW о том, являются ли нынешние протесты в стране движением в сторону ЕС или России. По мнению Колесниковой, речь идет о "движении в сторону Беларуси, за нашу независимость, наш суверенитет". При этом политик не исключила, что подобная динамика, возможно, наметилась в стране "впервые за сто лет". "Мы хотим, чтобы все наши партнеры уважали… это желание белорусского народа", - резюмировала она.

Протесты не стихают десятый день

Центральная комиссия Беларуси по выборам (ЦИК) 14 августа обнародовала окончательные официальные итоги президентских выборов. Согласно ее данным, за Лукашенко проголосовали 80,10 процента избирателей (4 661 075 человек), за его основную соперницу Тихановскую - 10,12 процента (588 622 человека). Тихановская в свою очередь утверждает, что там, где комиссии подсчитали голоса честно, ее поддержка составила от 60 до 70 процентов.

В Беларуси уже деcятый день не стихают акции протеста и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. В первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость.

Смотрите также:

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало протестов После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые задержания К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Стихийные акции Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Точки сбора протестующих Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жажда перемен У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Призывы к миру Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало разгона и применение спецсредств После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Баррикады на дорогах и пострадавшие На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Обвинение в массовых беспорядках К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Градус насилия вырос В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые жертвы 10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Протесты продолжаются В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Дневные акции мирного протеста У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Задержанных начали выпускать на свободу Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жесткий ответ протестующим Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели. Автор: Виктория Зарянка

