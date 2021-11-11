Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германо-российские отношения

Культурные, экономические, политические отношения между Федеративной Республикой Германия и Российской Федерацией - в мультимедийных публикациях DW.

Отношения между Германией и Россией на всех уровнях и во всех форматах - от межправительственных консультаций до культурных фестивалей - одна из приоритетных тем в публикациях Deutsche Welle. "Петербургский диалог", Германо-российский форум, партнерские отношения между немецкими и российскими городами, обмен делегациями двух стран, встречи на высшем уровне, актуальные проблемы дальнейшего развития двустроннего диалога и поиски их решения оперативно отслеживаются и анализируются журналистами DW.

Германо-российские отношения - специальная рубрика DW >>>

6652920 16.09.2021 A woman receives a dose of Russia's Gam-COVID-Vac, trade-named Sputnik V coronavirus vaccine, in the Gorelskaya outpatient clinic of the Tambov Central District Hospital, in the village of Goreloe, Tambov region, Russia. Alexey Suhorukov / Sputnik

Европейский сертификат со "Спутником"? Общего ответа у ЕС нет 11.11.2021

Евросоюз не признает российские вакцины, но для привитых "Спутником V" появилась возможность получить европейский COVID-сертификат в Италии и Австрии. DW поинтересовалась планами ФРГ.
Einige Migranten haben sich in der Nähe der weißrussisch-polnischen Grenze versammelt und ruhen sich an einem Feuer aus. Mehrere Hundert Migranten haben sich nach Angaben der Behörden in Belarus zu Fuß auf den Weg zur Grenze zum EU-Nachbarland Polen gemacht. +++ dpa-Bildfunk +++

Польша обвиняет Беларусь в блокировке мигрантов в приграничной зоне 09.11.2021

По словам польского президента Дуды, режим Лукашенко "беспрецедентным образом" атакует границу Польши и ЕС, направляя туда мигрантов.
Alexei Nawalnys Reden vor Gericht sind als Buch in Deutschland herausgegeben. Das Buch steigt auf die Spiegel-Bestseller-Liste auf Platz 19. Bonn, 2021 via Alexander Smirnov Fr, 20.08.2021 19:28

Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагают молодые немцы и россияне 09.11.2021

Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".
A woman, wearing a face mask to protect against coronavirus, shows her QR code to a police officer also wearing a face mask to protect against coronavirus in a Moscow Metro (Subway) station with a poster of the 75th anniversary of the end of World War II, on the left, in Moscow, Russia, Friday, April 17, 2020. Russian President Vladimir Putin has postponed next month's Victory Day celebrations marking the 75th anniversary of the end of World War II, citing the worsening coronavirus pandemic. The new coronavirus causes mild or moderate symptoms for most people, but for some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness or death. (Sergei Kiselev, Moscow News Agency photo via AP)

"Обнуление" QR-кодов вакцинации в России. К чему это привело 08.11.2021

Часть жителей России обнаружила, что их сертификаты вакцинации стали недействительными. Какую реакцию спровоцировал инцидент, который российские власти назвали "сбоем"?

Die Präsidentenadministration der Ukraine, aufgenommen am 10.10.2013 im Zentrum von Kiew. Die Hauptstadt der Ukraine zählt knapp 3 Millionen Einwohner. Foto: Hendrik Schmidt

У Киева нет данных о скоплении войск РФ у границ с Украиной 07.11.2021

Офис Зеленского не располагает информацией о скоплении российских войск у украинской границы, заявил пресс-секретарь президента Украины.
ARCHIV 2020 *** MOSCOW, RUSSIA - MARCH 17, 2020: A view of the Minsk National Airport building. Natalia Fedosenko/TASS

Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось 07.11.2021

До марта аэропорт белорусской столицы готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag. Это вдвое больше, чем позапрошлой зимой.
U.S. Deputy Secretary of State William Burns talks to South Korean Foreign Minister Yun Byung-se during their meeting at the Foreign Ministry in Seoul in this April 27, 2013 file photo. The thorny task of convincing Russia to hand over fugitive security contractor Edward Snowden has been put in the hands of U.S. Deputy Secretary of State Bill Burns, a decorated diplomat with deep contacts in Moscow from a stint as envoy there. REUTERS/Kim Hong-Ji/Files (SOUTH KOREA - Tags: POLITICS)

CNN: Глава ЦРУ в Москве предостерег от военных действий против Украины 06.11.2021

Целью поездки главы ЦРУ в Москву было предупредить Кремль, что США следят за передвижениями войск РФ вблизи границы Украины, сообщает CNN. Вашингтон также опасается использования газа как рычага давления.
Minsker Forum in Vilnius Bildbeschreibung: Minsker Forum in Vilnius, November 2021 DW, Asta Perkunayte

Первый день "Минского форума": в Вильнюсе и с Тихановской 05.11.2021

На "Минском форуме" в Вильнюсе обсудили истоки белорусской государственности, особенности национальной идентичности и порассуждали о будущем Беларуси. Открыла форум Светлана Тихановская.
Eine Beamtin der Bundespolizei bewacht zwei Migranten, die zuvor im Stadtzentrum von Frankfurt (Oder) nahe der deutsch-polnischen Grenze aufgegriffen wurden. In Brandenburg und Sachsen füllen sich die Aufnahmeeinrichtungen mit Menschen, die aus Irak, Syrien oder Afghanistan über Belarus, Polen und das Baltikum nach Deutschland kommen. +++ dpa-Bildfunk +++

Нелегальные мигранты все чаще нарушают границы Германии 05.11.2021

В октябре германско-польскую границу на всем ее протяжении пытались нелегально пересечь более 5 тыс. человек. С начала ноября в ФРГ прибыли почти 600 мигрантов из Беларуси.
Ivan Safronov, an adviser to the director of Russia's state space corporation, stands in a cage in a courtroom in Moscow, Russia, Thursday, July 16, 2020. Safronov, who rose to prominence as a journalist writing about Russia's defense industry, was arrested earlier this month on treason charges. The case against Safronov has elicited outrage and is seen by many as retaliation for his work as a journalist. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) |

Немец в деле Сафронова: кто такой Демури (Дитер) Воронин 05.11.2021

Озвученный в деле Ивана Сафронова немецкий след якобы ведет к Демури Воронину, арестованному в начале года в Москве по схожим обвинениям. DW поговорила с теми, кто его знал.
This handout satellite image released by Maxar Technologies and taken on November 1, 2021 shows a view of armored units and support equipment amid the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - The Pentagon is monitoring the Ukraine region closely amid reports of a new buildup of Russian troops on the country's border, Pentagon spokesman John Kirby said on November 1. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

Война нервов. Аналитики о стягивании войск России к границе с Украиной 04.11.2021

Украинское Минобороны заявляет о концентрации около 90 тысяч российских военных вблизи границы с Украиной. Есть ли угроза обострения ситуации и как ее оценивают западные эксперты?
MOSCOW, RUSSIA – MAY 9, 2018: A view of Evolution, Empire, City of Capitals, Naberezhnaya, Mercury City, Federation, Eurasia, OKO, Neva towers of the Moscow International Business Centre. Stanislav Krasilnikov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS07F07E

Bloomberg: В Москве-Сити отмывают деньги хакеров и даркнета 04.11.2021

По данным Bloomberg, четыре компании, имеющие офисы в башне "Федерация", обналичивают криптовалюту, полученную незаконным путем. Против одной из них США уже ввели санкции, в отношении другой идет расследование.

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Сертификация "Северного потока - 2" может затянуться до мая 2022 года 03.11.2021

Ввод в эксплуатацию нового германо-российского газопровода может надолго задержаться из-за рассмотрения в Еврокомиссии, сообщает Bloomberg. Глава МИД РФ Лавров полагает, что формальности могут быть улажены к началу года.
This handout satellite image released by Maxar Technologies and taken on November 1, 2021 shows tanks, armoured personnel carriers and support equipment amid the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - The Pentagon is monitoring the Ukraine region closely amid reports of a new buildup of Russian troops on the country's border, Pentagon spokesman John Kirby said on November 1. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

Москва опровергла сообщения СМИ о стягивании войск к границе с Украиной 03.11.2021

Официальный представитель МИД РФ назвала сообщения о перемещении российских войск к границе Украины "информационным залпом по истине". Ранее в СМИ были опубликованы снимки, возможно, указывающие на переброску войск РФ.
This handout satellite image released by Maxar Technologies and taken on November 1, 2021 shows a view of armored units and support equipment amid the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - The Pentagon is monitoring the Ukraine region closely amid reports of a new buildup of Russian troops on the country's border, Pentagon spokesman John Kirby said on November 1. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

Politico опубликовал спутниковые снимки войск РФ вблизи Украины 02.11.2021

По данным журнала Politico, снимки, сделанные в Ельне Смоленской области, указывают на переброску российских войск к украинской границе. В Киеве никакой концентрации сил РФ не заметили.
FILE PHOTO: FILE PHOTO: A Facebook logo is displayed on a smartphone in this illustration taken January 6, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo/File Photo

Основатель Gulagu.net сообщил об исчезновении его аккаунта в Facebook 02.11.2021

Правозащитный проект Gulagu.net сообщает о пытках в российских колониях. Основатель проекта Владимир Осечкин заявил, что из Facebook удалена его страница, и обвинил в этом российские спецслужбы.
Показать еще