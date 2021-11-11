Германо-российские отношения

Культурные, экономические, политические отношения между Федеративной Республикой Германия и Российской Федерацией - в мультимедийных публикациях DW.
Отношения между Германией и Россией на всех уровнях и во всех форматах - от межправительственных консультаций до культурных фестивалей - одна из приоритетных тем в публикациях Deutsche Welle. "Петербургский диалог", Германо-российский форум, партнерские отношения между немецкими и российскими городами, обмен делегациями двух стран, встречи на высшем уровне, актуальные проблемы дальнейшего развития двустроннего диалога и поиски их решения оперативно отслеживаются и анализируются журналистами DW.
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Ввод в эксплуатацию нового германо-российского газопровода может надолго задержаться из-за рассмотрения в Еврокомиссии, сообщает Bloomberg. Глава МИД РФ Лавров полагает, что формальности могут быть улажены к началу года.
Официальный представитель МИД РФ назвала сообщения о перемещении российских войск к границе Украины "информационным залпом по истине". Ранее в СМИ были опубликованы снимки, возможно, указывающие на переброску войск РФ.