Закрытие консульств РФ и ФРГ: что говорят немецкие политики

Власти ФРГ вынуждают Россию закрыть четыре из пяти консульств в Германии в ответ на российские ограничения для германских госслужащих в РФ. В Германии говорят о "новом ледниковом периоде" в отношениях двух стран.

Новый виток ухудшения отношений между Германией и Россией: власти ФРГ 31 мая официально оповестили руководство РФ о необходимости до конца года закрыть четыре из пяти генеральных консульств России. Это, как поясняет Берлин, ответная мера на ранее принятое Москвой решение сократить число госслужащих ФРГ в России до 350 человек. Взаимное закрытие консульских представительств - самый мощный удар по дипломатическим связям за всю послевоенную историю отношений Германии и России, говорят наблюдатели.

На практике это означает, что Россия вынуждена закрыть генконсульства в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Лейпциге, оставляя за собой только посольство в Берлине и генконсульство в бывшей столице ФРГ Бонне. Германия ранее была вынуждена принять решение о закрытии генконсульств в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. Новые российские ограничения для германского дипкорпуса, вступающие в силу в начале июня, делают работу консульских представительств невозможной, объяснили в правительстве ФРГ. Их работа будет прекращена до ноября, добавил представитель кабмина.

Помимо сокращения консульской активности Германия вынуждена вернуть на родину десятки немецких учителей, а также сотрудников Института имени Гёте, так как потолок в 350 госслужащих ФРГ в России коснулся и тех, кто работал в сфере культуры и образования. Немецкая школа в Москве и представительство института имени Гёте в российской столице и в Санкт-Петербурге должны продолжить работу, хотя в целом и культурное сотрудничество двух стран будет резко сокращено.

Официальный Берлин обвиняет Москву в том, что она, сократив число госслужащих ФРГ в России, "сделала шаг в сторону эскалации", и "это необоснованное решение вынуждает правительство ФРГ к значительным ограничениям во всех сферах присутствия в России". Москва, в свою очередь, отказывается брать на себя ответственность за ухудшение двусторонних отношений и винит в нем Берлин, грозя новыми штрафными мерами.

Широкое одобрение в Германии решения кабмина ФРГ

Решение властей ФРГ вызвало одобрение со стороны представителей как правящей коалиции, так и оппозиции в бундестаге. "Последовательным" назвал шаг берлина эксперт партии свободных демократов (СвДП) Ульрих Лехте (Ulrich Lechte). Если Россия вынуждает Германию закрывать генеральные консульства в РФ, "то логично сделать то же самое с нашей стороны. Дипломатия - это искусство, которое подчиняется четким правилам. Действие требует ответа", заключил Лехте.

Социал-демократ Нильс Шмид: "Россия продолжает изолировать себя" Фото: DW/M. Soric

"Назревшим и, к сожалению, неизбежным" считает решение Берлина о закрытии российских генконсульств и председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) от партии "Союз-90"/"зеленые". С его точки зрения, было правильным - "не оставлять данную провокацию РФ без ответа". Эксперт по внешней политике от оппозиционной партии консерваторов ХДС Юрген Хардт (Jürgen Hardt) также назвал "логичным" требование к РФ закрыть генконсульства в ФРГ, поскольку такой шаг соответствует, по его словам, принятым дипломатическим правилам, "ведь Россия первой выдворила немецких дипломатов и других госслужащих".

"Россия продолжает изолировать себя"

Сокращение дипломатических связей между двумя странами - это следствие того, что "Россия намеренно всё больше и больше изолирует себя, что чувствуется и по интернет-цензуре", - заявил Нильс Шмид (Nils Schmid), эксперт по внешней политике партии социал-демократов, входящей в правящую коалицию ФРГ. Ответные меры Берлина болезненны, но соразмерны, добавил политик. Впрочем, по его мнению, хотя меры зеркальные, они "особенно сильно ударят по России, так как эта страна всегда отправляла очень много своих сотрудников в Германию. Многие из них приезжали лишь под предлогом, чтобы заниматься шпионажем", - заметил Шмид.

Бывший посол ФРГ в России Йорг фон Штудниц Фото: Müller-Stauffenberg/imago images

Германо-российские отношения находятся "в печальном положении", но ситуация стала резко ухудшаться с момента масштабного военного вторжения российской армии в Украину, заметил в интервью DW бывший посол ФРГ в России Йорг фон Штудниц (Jorg von Studnitz). Нынешнее развитие - следствие решения "путинской России отвернуться от Европы и повернуться к Азии". Закрытие генконсульств ФРГ в РФ назрело по той причине, что "раньше они были вспомогательными учреждениями для немецкого бизнеса в России, который там активно развивался", и который теперь по большей части заморожен, отметил фон Штудниц. Вторая цель генконсульств, по его словам, заключалась в том, чтобы облегчить россиянам получение шенгенских виз, ради чего, собственно, было открыто консульство в Калининграде, добавил экс-посол.

"Дальнейшая изоляция тех, кто в России выступает против войны"

Ответ Берлина на сокращение дипкорпуса и других госслужащих ФРГ в России бывший посол считает вполне ожидаемым и "правильным" и тоже обращает внимание на "функциональные различия" российских от германских генконсульств. По его убеждению, российская сторона использовала свои представительства прежде всего как "основу для того, чтобы названные дипломатами сотрудники внешней разведки РФ могли здесь работать". Будущее сведенных до минимума германо-российских отношений будет зависеть от окончания войны между Россией и Украиной, прогнозирует немецкий дипломат, активно развивавший в свое время различные форматы сотрудничества между двумя странами, в том числе "Германо-Российский Форум" и "Петербургский диалог". В случае победы России в Украине шансов на новый старт дружеских и взаимовыгодных отношений между ФРГ и РФ бывший посол не видит в перспективе "еще очень долгого времени".

Йенс Зигерт Фото: privat

И без того крайне ограниченный культурный и общественный обмен между Россией и Германией теперь практически прекратится, уверен известный знаток России, живущий в Москве журналист и общественный деятель Йенс Зигерт (Jens Siegert). По его наблюдениям, уже сегодня новый виток ухудшения двусторонних отношений сказался на выдаче виз для россиян. Заявки принимают, по его информации, только консульский отдел посольства ФРГ в Москве и представительства в нескольких городах РФ компании Visametric, уполномоченной властями ФРГ обрабатывать визовые заявки в РФ. Однако получить время для оформления визы в Visametric по факту невозможно: на июнь все места забронированы, а на июль посольство еще не открыло расписание, говорит Зигерт. "Так что и без того сложная поездка из России в Германию станет еще сложнее", - прокомментировал он запрос DW. "В целом же - еще меньше контактов, еще меньше обменов. С государственной точки зрения, все верно. Но с точки зрения частных и общественных контактов, это означает дальнейшую изоляцию тех, кто в России выступает против войны", - заключил Йенс Зигерт.

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