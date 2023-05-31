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Германия закрывает четыре из пяти генконсульств РФ

Ольга Лебедева
53 мин. назад

В ответ на ограничения для немецких госслужащих в России в Германии должны закрыться четыре генконсульства РФ. Тем самым в ФРГ останется посольство в Берлине и одно генконсульство.

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Посольство РФ в Берлине
Посольство РФ в БерлинеФото: Sean Gallup/Getty Images

В связи с ограничениями для немецких госслужащих в России в Германии до 31 декабря текущего года должны закрыться четыре из пяти российских генеральных консульств. О данном решении была официально проинформирована российская сторона, заявил пресс-секретарь МИД ФРГ в Берлине в среду, 31 мая.

Тем самым в Германии продолжит работу лишь посольство РФ в Берлине и одно генеральное консульство. Какие именно диппредставительства будут закрыты, не сообщается. Кроме того, будет сокращено число российских чиновников в Германии, передает корреспондент DW в Берлине. По всей видимости, ФРГ ответит зеркальными мерами на введение Москвой потолка в 350 немецких госслужащих.

Закроются генконсульства ФРГ в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске

По словам представителя германского внешнеполитического ведомства, власти РФ сделали еще один шаг по эскалации напряженности, сократив до 350 человек максимальное число немецких госслужащих в России. "И это необоснованное решение вынуждает федеральное правительство к очень значительному сокращению присутствия в России во всех сферах", - заявил он.

Сообщается, что Германия закроет три немецкие генконсульства в РФ - в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. Из-за введенных российской стороной ограничений в этих городах невозможно оказание консульских услуг, сообщается далее. Тем самым в России продолжат работу лишь посольство ФРГ, генконсульство в Санкт-Петербурге, а также небольшое число сотрудников Гете-института и немецкой школы в Москве.

Сотни госслужащих ФРГ покидают Россию

Ранее сообщалось, что Россию вынуждены покинуть несколько сотен государственных служащих Германии, в том числе дипломаты, преподаватели и другие сотрудники Гете-Институтов. В связи с сокращением присутствия российских разведывательных служб в Германии МИД России в апреле решил ввести верхнюю границу для численности сотрудников германских зарубежных представительств и посреднических организаций в России. Этот установленный Москвой предел, который будет действовать с начала июня нынешнего года, "требует большого сокращения нашего присутствия в России во всех сферах", пояснили в МИД ФРГ в ответ на запрос Süddeutsche Zeitung.

"В связи с этим односторонним, необоснованным и непонятным решением (российских властей. - Ред.) правительству ФРГ сейчас важно обеспечить минимальное присутствие в России сотрудников посреднических организаций и в то же время сохранить там свое дипломатическое присутствие", - цитирует Süddeutsche Zeitung  представителя МИД Германии. "Учитывая этот верхний предел (числа госслужащих ФРГ в России. - Ред.), в отношении российского присутствия в Германии правительство ФРГ будет следить за тем, чтобы здесь соблюдалось действительно подлинное равновесие", - добавили в министерстве.

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