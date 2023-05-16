Жену Шрёдера уволили за празднование 9 мая в посольстве РФ

Со Ен Шрёдер-Ким лишилась работы после того, как вместе с мужем, экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером отпраздновала 9 мая в посольстве РФ.

Со Ен Шрёдер-Ким (Soyeon Schröder-Kim) - жену бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) - уволили из компании NRW.Global Business после того, как она 9 мая вместе с супругом посетила торжественный прием в посольстве РФ. Во вторник, 16 мая, компания NRW.Global Business, где работала Шрёдер-Ким, заявила, что прекращает с ней трудовые отношения.

"Шрёдер-Ким немедленно освобождена от должности, ее трудовые отношения с NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления", - сообщила пресс-секретарь земельного министра экономики Северного Рейна - Вестфалии Мона Нойбаур (Mona Neubaur) газете Kölner Stadt-Anzeiger.

Шрёдер-Ким занимала в NRW.Global Business должность представителя в Южной Корее. Как отметили в пресс-службе земельного МВД, компания "неоднократно указывала Шредер-Ким, что представители не должны высказываться по политически чувствительным темам, в частности, в отношении захватнической войны России против Украины".

9 мая несколько немецких политиков посетили прием российского посольства в Берлине. Отмечаемый в РФ День Победы вместе с российскими дипломатами отпраздновали, в частности, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер вместе с супругой, а также политики из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) и Александер Гауланд (Alexander Gauland). Визит политиков в российское посольство подвергся в Германии резкой критике.

Критика в адрес близкого к Путину Шрёдера

Бывший федеральный канцлер Шрёдер считается одним из приближенных президента РФ Владимира Путина. Немецкого политика критикуют за отказ однозначно осудить российское вторжение в Украину. "Работа Герхарда Шрёдера в российских энергетических компаниях вызвала много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, в том числе и в отношении нашей страны. В этом нет ничего хорошего", - заявил, в частности, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

В марте 2022 года Шрёдера лишили статусов почетного гражданина Ганновера и почетного члена правления местного футбольного клуба "Ганновер 96". Европейский парламент призвал включить Шрёдера в санкционный список российских олигархов. В мае правительственная коалиция ФРГ в составе социал-демократов, "зеленых" и СвДП лишила экс-канцлера офиса и сотрудников. Шрёдер подал иск на это решение, но проиграл.

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