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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
Герхард Шрёдер с Владимиром Путиным в Москве, 2018 годФото: Alexei Druzhinin/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Шрёдер и правые популисты посетили прием посольства РФ в ФРГ

Ольга Лебедева
1 ч. назад

На приеме 9 мая в российском посольстве присутствовали резко критикуемый в ФРГ за близость Кремлю экс-канцлер Шрёдер и лидер правопопулистской "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла.

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По данным немецких СМИ, несколько немецких политиков посетили прием российского посольства в Берлине во вторник, 9 мая. Отмечаемый в РФ День Победы вместе с дипломатами из этой страны отпраздновали бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), резко критикуемый в Германии за близость к Кремлю, а также политики из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), пишут издания Bild и Berliner Zeitung (BZ).

По их данным, бывшего немецкого канцлера сопровождала его жена Ким Со Ён, кроме того, на мероприятии присутствовали сопредседатель АдГ Тино Хрупалла (Tino Chrupalla), почетный председатель той же партии Александер Гауланд (Alexander Gauland), политик Левой партии Клаус Эрнст (Klaus Ernst) и бывший генеральный секретарь СЕПГ, последний руководитель ГДР Эгон Кренц (Egon Krenz). На опубликованной BZ фотографии Хрупалла в бело-красно-синем галстуке вручает подарок послу РФ в Германии Сергею Нечаеву, появившемуся на приеме с георгиевской ленточкой.

Критика в адрес близкого к Путину Шрёдера

Бывший федеральный канцлер Шрёдер считается одним из приближенных президента РФ Владимира Путина и критикуется за отказ дистанцироваться от него и однозначно осудить российское вторжение в Украину. "Работа Герхарда Шрёдера в российских энергетических компаниях вызвала много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, в том числе и в отношении нашей страны. В этом нет ничего хорошего", - заявил, в частности, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

В марте 2022 года Шрёдера лишили статусов почетного гражданина Ганновера и почетного члена правления местного футбольного клуба "Ганновер 96". Европейский парламент призвал включить Шрёдера в санкционный список российских олигархов. В мае бундестаг правительственная коалиция ФРГ в составе социал-демократов, "зеленых" и свободных лишила экс-канцлера офиса и сотрудников. Шрёдер подал иск на это решение, но проиграл.

Правые популисты сотрудничают с "левыми" в пророссийской политике

Правопопулистская партия АдГ в числе прочего продвигает в Германии пророссийскую повестку. В частности, в 2020 году ее руководство встречалось в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а после начала войны России против Украины представители АдГ на дебатах в парламенте выступали за запуск газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, в сентябре 2022 года несколько членов партии отправились в Россию и заявили о намерении посетить оккупированную российскими войсками часть Донбасса - хотя за эту идею их раскритиковало даже руководство самой АдГ.

Сопредседатель АдГ Хрупалла критикуется даже в своей партии за политический курс, неуместно близкий к Кремлю. По сведениям dpa, за месяц с начала войны ряды АдГ покинули несколько сотен человек из-за несогласия с позицией председателя, который заявлял, что "в эти дни нашей целью не могут быть поиски лишь одного виновного". 

В последние месяцы представители крайне правой АдГ и Левой партии сотрудничают в вопросах политики в отношении России. Американская газета The Washington Post опубликовала данные спецслужб  опланах Кремля создать в Германии антиукраинское движение с помощью одного из лидеров "левых" Зары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и ультраправых сил.

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