В немецкой партии АдГ идет конфликт из-за курса в отношении России

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В правопопулистской партии неоднозначно относятся к позиции ее лидера Тино Хрупаллы по поводу войны в Украине. Некоторые полагают, что ему не место на посту руководителя партии.
В руководстве правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) разгорелся конфликт вокруг курса ее председателя Тино Хрупаллы (Tino Chrupalla) в отношении России и российского вооруженного вторжения в Украину. На заседании правления АдГ 25 марта звучало и мнение, что Хрупалле больше не место на посту председателя партии, сообщило в четверг, 31 марта, агентство dpa со ссылкой на информированные источники.
Газета Süddeutsche Zeitung еще 29 марта сообщала, что в руководстве АдГ начался крупный конфликт из-за курса Хрупаллы, открыто идут дискуссии о том, должен ли он и впредь оставаться во главе партии. На июнь запланирован очередной съезд "Альтернативы для Германии", делегаты которого в числе прочего обсудят вопрос о будущем руководстве партии.
Согласно сообщениям, конфликт в АдГ разгорелся из-за усиливающихся разногласий между "восточным" и "западным" крылом партии, а также спорной позиции Хрупаллы по войне в Украине. По сведениям dpa, с конца февраля ряды АдГ покинули несколько сотен человек. На конец 2021 года в этой партии числились около 30 тысяч членов.
Массовый выход из членства АдГ связывают с речью Хрупаллы на внеочередном заседании бундестага 27 февраля, через несколько дней после начала российского вторжения в Украину. Тогда шеф АдГ заявил: "В эти дни нашей целью не могут быть поиски лишь одного виновного". Он также напомнил о воссоединении Германии в 1990 году и в связи с этим призвал "особенно в нынешнее время не забывать о вкладе России для Германии и Европы".
Тино Хрупалла также обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в "возрождении холодной войны" из-за намерения правительства Германии закупить современные вооружения на 100 млрд евро. "Мы отвергаем новую гонку вооружений, и эти 100 миллиардов, господин Шольц, - полный абсурд", - сказал он. Агентство dpa отмечает, что эти слова Хрупаллы по сути расходятся с программой АдГ, где подчеркивается важность укрепления бундесвера.
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