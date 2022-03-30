 В немецкой партии АдГ идет конфликт из-за курса в отношении России | Новости из Германии о Германии | DW | 31.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В немецкой партии АдГ идет конфликт из-за курса в отношении России

В правопопулистской партии неоднозначно относятся к позиции ее лидера Тино Хрупаллы по поводу войны в Украине. Некоторые полагают, что ему не место на посту руководителя партии.

Председатель АдГ Тино Хрупалла

Председатель "АдГ" Тино Хрупалла

В руководстве правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) разгорелся конфликт вокруг курса ее председателя Тино Хрупаллы (Tino Chrupalla) в отношении России и российского вооруженного вторжения в Украину. На заседании правления АдГ 25 марта звучало и мнение, что Хрупалле больше не место на посту председателя партии, сообщило в четверг, 31 марта, агентство dpa со ссылкой на информированные источники.

Газета Süddeutsche Zeitung еще 29 марта сообщала, что в руководстве АдГ начался крупный конфликт из-за курса Хрупаллы, открыто идут дискуссии о том, должен ли он и впредь оставаться во главе партии. На июнь запланирован очередной съезд "Альтернативы для Германии", делегаты которого в числе прочего обсудят вопрос о будущем руководстве партии.

Позиция в отношении России

Согласно сообщениям, конфликт в АдГ разгорелся из-за усиливающихся разногласий между "восточным" и "западным" крылом партии, а также спорной позиции Хрупаллы по войне в Украине. По сведениям dpa, с конца февраля ряды АдГ покинули несколько сотен человек. На конец 2021 года в этой партии числились около 30 тысяч членов.

Массовый выход из членства АдГ связывают с речью Хрупаллы на внеочередном заседании бундестага 27 февраля, через несколько дней после начала российского вторжения в Украину. Тогда шеф АдГ заявил: "В эти дни нашей целью не могут быть поиски лишь одного виновного". Он также напомнил о воссоединении Германии в 1990 году и в связи с этим призвал "особенно в нынешнее время не забывать о вкладе России для Германии и Европы".

Тино Хрупалла также обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в "возрождении холодной войны"  из-за намерения правительства Германии закупить современные вооружения на 100 млрд евро. "Мы отвергаем новую гонку вооружений, и эти 100 миллиардов, господин Шольц, - полный абсурд", - сказал он. Агентство dpa отмечает, что эти слова Хрупаллы по сути расходятся с программой АдГ, где подчеркивается важность укрепления бундесвера.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

  • Луцк, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Тушение пожара после обстрела нефтебазы в городе Луцк. Также в фотохронике войны в Украине от 30 марта - разрушенное здание администрации в Николаеве, акция "Мы не привыкнем к войне" во Львове, выгоревший школьный класс, дистанционное обучение, украинский флаг на советском танке в Берлине.

  • Здание администрации в Николаеве, разрушенное 29 марта в результате ракетного удара.

    Война в Украине - 30.03.2022

    Здание администрации в Николаеве, разрушенное 29 марта в результате ракетного удара. По данным ГСЧС на 10:00 утра 30 марта, число погибших под завалами составило 14 человек. Более 35 человек ранено

  • Запорожье, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Дима, три года, был ранен во время обстрелов осажденного Мариуполя. Эвакуирован в город Запорожье.

  • Запорожье, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    98-летняя жительница Мариуполя, вывезенная из этого разрушенного города в Запорожье.

  • Мариуполь, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    В Мариуполе продолжают хоронить погибших жителей на улицах около домов.

  • Мариуполь, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Выгоревший школьный класс в Мариуполе - в районе города под контролем войск РФ и пророссийских сепаратистов.

  • Одесса, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Ежи и кошка на пляже в Одессе. Несмотря на воздушные сирены, как сообщают местные СМИ, ночь на 30 марта здесь прошла спокойно.

  • Бровары, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Борис, 58 лет. Эвакуирован в Бровары из поселка Барышевка в Киевской области.

  • Харьков, 28 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Один из разрушенных жилых районов на окраине города Харьков.

  • Запорожская область, 28 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Одно из подразделений территориальной обороны Украины на линии фронта в Запорожской области.

  • Киевская область, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Украинские солдаты на линии обороны около Киева.

  • Львов, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Молитва в католическом Гарнизонном храме Апостолов Петра и Павла во Львове.

  • Львов, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Прибитые пары обуви на символической карте Украины с городами в районах боевых действий, из которых не могут выбраться многие жители. Акция "Мы не привыкнем к войне" во Львое.

  • Гауда

    Война в Украине - 30.03.2022

    Украинские беженцы в городе Гауда в Нидерландах. Активную помощь людям из Украины оказывает также королевская семья - в частности, в одном из замков - Het Oude Loo - в середине апреля будет открыт центр для беженцев.

  • Молдавия

    Война в Украине - 30.03.2022

    Дистанционное обучение. Марго, 9 лет, из Одессы - сейчас временно находится в Молдавии.

  • Больцано, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Детский рисунок в центре Красного Креста в итальянском городе Больцано.

  • Франкфурте-на-Майне, 29 март

    Война в Украине - 30.03.2022

    "Бездействие убивает. Поддержите санкции". Призыв на месте проведения пикетов напротив консульства Российской Федерации во Франкфурте-на-Майне.

  • Берлин, 30 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Полицейские снимают украинский флаг с танка на территории мемориала павшим советским солдатам в берлинском районе Тиргартен.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 04:16

За что правые популисты из "Альтернативы для Германии" чтут Россию (03.09.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему правые популисты сильны на востоке ФРГ: в Саксонии у АдГ - 1 место на выборах в бундестаг  

Как сделка с правыми популистами в Тюрингии потрясла всю Германию (06.02.2020)  

Реклама

Самые читаемые

Канцлер Шольц: ФРГ будет оплачивать российский газ в евро или долларах  

Комментарий: Вот и сдулись газово-рублевые понты Путина  

Австрия не будет платить за российский газ рублями  