Почему россияне поддерживают войну в Украине, а белорусы - нет

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Разница в отношении белорусов и россиян к войне в Украине объясняется разной памятью о войне, уровнем доверия власти и влиянием пропаганды, говорят опрошенные DW эксперты.
О высокой поддержке войны против Украины среди россиян свидетельствуют как опросы государственных социологических центров, так и независимых социологов. По данным государственного ВЦИОМ, 71% опрошенных жителей России поддерживает так называемую "спецоперацию" в противовес 21% россиян, которые не одобряют войну. Похожие результаты и у Фонда "Общественное мнение": 65% - за и 17% - против.
Данные независимых опросов отличаются не сильно. Как пишет "Радио Свобода" со ссылкой на два опроса, проведенные группой независимых российских социологов, 71% россиян испытывают гордость из-за войны с Украиной. Результаты исследования проекта "dorussianswantwar.com", основанного активистом Алексеем Миняйло, также говорят о поддержке большинства - за войну высказались 51%, против - 27%.
В свою очередь, в Беларуси подобные опросы не проводились (или, во всяком случае, не публиковались), а данные независимых социологов говорят о непринятии войны. Так, недавний опрос Chatham House показал, что 28% поддерживают действия России, хотя и считают, что Беларусь в конфликт вступать не должна, еще 25% предпочли бы полный нейтралитет страны. А вот участие белорусских военных в войне на стороне России поддерживает лишь 3% белорусов.
Впрочем, российский политолог Аббас Галлямов к данным российских опросов относится скептически, полагая, что сейчас невозможно измерить настроения россиян. "Общественное мнение находится в шоковом состоянии. А когда общество в шоке, адекватно сформулировать отношение к происходящему оно не может - им владеют эмоции, а не разум и логика". Также он указывает на атмосферу страха и недоверия в обществе, что заставляет несогласных просто игнорировать такие опросы.
Галлямов считает, что около трети россиян поддерживают войну уверенно, а остальные - ситуативно, под влиянием эмоций. "Россияне привыкли доверять Путину в вопросах внешней политики. Со школьной скамьи они впитали установку, что вокруг много врагов, им надо противостоять. И когда об этом заходит речь, у большинства отключается критическое сознание. Говорят, что украинцы враги - значит враги", - считает эксперт. По его мнению, поддержку оказывают аполитичные люди, но по мере роста экономических проблем это их перестанет волновать и цифры одобрения снизятся.
Сравнивая отношение белорусов и россиян к войне, старший аналитик Центра новых идей, экс-директор института социологии НАН Беларуси Геннадий Коршунов отмечает, что аргументы об общей истории и памяти о Великой Отечественной войне не совсем корректны, ведь в обоих странах к историческим событиям относятся по-разному. "200 лет общей истории - это очень вольная трактовка, выгодная с идеологической точки зрения, но каждая сторона ее видит по-разному. В Беларуси, скорее, можно говорить об истории русификации и подчинения белорусских земель".
То же самое, по словам социолога, и с отношением к Великой Отечественной войне. Война затронула лишь европейскую часть России, поэтому у россиян восприятие, скорее, фронтовое и тыловое, в то время как у белорусов - оккупационное, где смерть была ежедневной опасностью для всех и могла прийти с любой стороны. "Война для белорусов не черно-белая, она вся черная. И это хорошо видно по восприятию Дня Победы: в России в последние 5-7 лет это вылилось в "победобесие" с идеями и наклейками "можем повторить", а у белорусов логика другая - "никогда больше", запрет и неприятие", - считает Коршунов.
О разном восприятии Второй мировой войны рассуждает в видео на своем YouTube-канале "Казакевич. Политика" и белорусский политолог Андрей Казакевич. По его словам, для россиян - это прежде всего победа их духа, оружия и нации, а у белорусов образ войны - это трагедия с многочисленными жертвами, оккупацией и бедствиями.
Андрей Казакевич также указывает на особенности национальной идентичности в России. "Для русских нормально относиться к своей стране как к империи, которая контролирует и влияет на своих соседей, определяет судьбы мира. В такой ситуации вполне логичным является хорошее отношение к внешнеполитическим инициативам, в том числе военным. За последние десятилетия мы не видели, чтобы общество протестовало против операций в Грузии, Украине или Сирии, скорее, наоборот - это всегда рассматривалось важным элементом "вставания с колен".
Еще одним фактором различий Казакевич называет уровень доверия к госинститутам. "Несмотря на все проблемы, нет оснований полагать, что российская власть сейчас не контролирует электоральное большинство - логичным является доверие и поддержка властных инициатив. В Беларуси ситуация другая: политический кризис не преодолен, власть поддерживает не больше трети населения", - говорит белорусский политолог.
И белорусские, и российские эксперты отмечают важность пропаганды и ее различия в России и Беларуси. Политолог Казакевич отмечает, что российским властям удается контролировать информационное пространство, а в Беларуси госСМИ имеют аудиторию 25-35%. Социолог Коршунов также указывает на мощные независимые медиа в Беларуси, создающие свое пространство, несмотря на общее погружение в российские нарративы.
Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что Владимир Путин построил в РФ в стране "агитпроп", который создает его правильный образ: "Пропагандистский аппарат в течении нескольких лет натаскивал людей, что, мол, нас оскорбляют, унижают, мы поднимаемся с колен, а Запад все равно бы ввел санкции, ведь он нас ненавидит, значит Путин прав, что наносит опережающий удар". В Беларуси, по его словам, также есть пропаганда, но она лукашенковская - ведь Лукашенко заинтересован в своем собственном суверенитете, не верит в успех Путина и попытается на этом фоне наладить отношения с Западом.
Из-за пропаганды, как говорит Орешкин, россияне совершенно искренне воспринимают эту войну как оборонительную, хотя странным образом она ведется на чужой территории.
Впрочем, Дмитрий Орешкин считает, что поддержка Путина в России краткосрочная. "Она рано или поздно выдохнется, она уже начинает выдыхаться. Люди просто не хотят расставаться со своими идеями о величии и верой во Владимира Путина - это важный параметр. Думаю, общественное мнение будет поддерживать Путина до того момента, пока мы не останемся у разбитого корыта", - говорит политолог.
Российский эксперт Аббас Галлямов также полагает, что поддержка населением России войны неустойчива, ситуативна и основана на эмоциях. "Буквально через пару тройку месяцев она начнет сыпаться и цифры одобрения будут скатываться к трети. А если война превратится в затяжную типа афганской, то ее популярность упадет еще ниже. По сути, эта война добьет путинский режим, если затянется", - резюмирует Галлямов.
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