 Почему россияне поддерживают войну в Украине, а белорусы - нет | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 29.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Почему россияне поддерживают войну в Украине, а белорусы - нет

Разница в отношении белорусов и россиян к войне в Украине объясняется разной памятью о войне, уровнем доверия власти и влиянием пропаганды, говорят опрошенные DW эксперты.

Российские войска в Донбассе, 4 марта 2022 года

Российские войска в Донбассе, 4 марта 2022 года

О высокой поддержке войны против Украины среди россиян свидетельствуют как опросы государственных социологических центров, так и независимых социологов. По данным государственного ВЦИОМ, 71% опрошенных жителей России поддерживает так называемую "спецоперацию" в противовес 21% россиян, которые не одобряют войну. Похожие результаты и у Фонда "Общественное мнение": 65%  - за и 17% - против.

Данные независимых опросов отличаются не сильно. Как пишет "Радио Свобода" со ссылкой на два опроса, проведенные группой независимых российских социологов, 71% россиян испытывают гордость из-за войны с Украиной. Результаты исследования проекта "dorussianswantwar.com", основанного активистом Алексеем Миняйло, также говорят о поддержке большинства - за войну высказались 51%, против - 27%.

В свою очередь, в Беларуси подобные опросы не проводились (или, во всяком случае, не публиковались), а данные независимых социологов говорят о непринятии войны. Так, недавний опрос Chatham House показал, что 28% поддерживают действия России, хотя и считают, что Беларусь в конфликт вступать не должна, еще 25% предпочли бы полный нейтралитет страны. А вот участие белорусских военных в войне на стороне России поддерживает лишь 3% белорусов.

Российский политолог Аббас Галлямов

Аббас Галлямов

Россияне привыкли доверять Путину во внешней политике

Впрочем, российский политолог Аббас Галлямов к данным российских опросов относится скептически, полагая, что сейчас невозможно измерить настроения россиян. "Общественное мнение находится в шоковом состоянии. А когда общество в шоке, адекватно сформулировать отношение к происходящему оно не может - им владеют эмоции, а не разум и логика". Также он указывает на атмосферу страха и недоверия в обществе, что заставляет несогласных просто игнорировать такие опросы.

Галлямов считает, что около трети россиян поддерживают войну уверенно, а остальные - ситуативно, под влиянием эмоций. "Россияне привыкли доверять Путину в вопросах внешней политики. Со школьной скамьи они впитали установку, что  вокруг много врагов, им надо противостоять. И когда об этом заходит речь, у большинства отключается критическое сознание. Говорят, что украинцы враги - значит враги", - считает эксперт. По его мнению, поддержку оказывают аполитичные люди, но по мере роста экономических проблем это их перестанет волновать и цифры одобрения снизятся.

У белорусов и россиян разная память о войне

Сравнивая отношение белорусов и россиян к войне, старший аналитик Центра новых идей, экс-директор института социологии НАН Беларуси Геннадий Коршунов отмечает, что аргументы об общей истории и памяти о Великой Отечественной войне не совсем корректны, ведь в обоих странах к историческим событиям относятся по-разному. "200 лет общей истории - это очень вольная трактовка, выгодная с идеологической точки зрения, но каждая сторона ее видит по-разному. В Беларуси, скорее, можно говорить об истории русификации и подчинения белорусских земель".

Старший аналитик Центра новых идей Геннадий Коршунов

Геннадий Коршунов

То же самое, по словам социолога, и с отношением к Великой Отечественной войне. Война затронула лишь европейскую часть России, поэтому у россиян восприятие, скорее, фронтовое и тыловое, в  то время как у белорусов - оккупационное, где смерть была ежедневной опасностью для всех и могла прийти с любой стороны. "Война для белорусов не черно-белая, она вся черная. И это хорошо видно по восприятию Дня Победы: в России в последние 5-7 лет это вылилось в "победобесие" с идеями и наклейками "можем повторить", а у белорусов логика другая - "никогда больше", запрет и неприятие", - считает Коршунов.

О разном восприятии Второй мировой войны рассуждает в видео на своем YouTube-канале "Казакевич. Политика" и белорусский политолог Андрей Казакевич. По его словам, для россиян - это прежде всего победа их духа, оружия и нации, а у белорусов образ войны - это трагедия с многочисленными жертвами, оккупацией и бедствиями.

Россияне доверяют власти и видят свою страну империей

Андрей Казакевич также указывает на особенности национальной идентичности в России. "Для русских нормально относиться к своей стране как к империи, которая контролирует и влияет на своих соседей, определяет судьбы мира. В такой ситуации вполне логичным является хорошее отношение к внешнеполитическим инициативам, в том числе военным. За последние десятилетия мы не видели, чтобы общество протестовало против операций в Грузии, Украине или Сирии, скорее, наоборот - это всегда рассматривалось важным элементом "вставания с колен".

Белорусский политолог Андрей Казакевич

Андрей Казакевич

Еще одним фактором различий Казакевич называет уровень доверия к госинститутам. "Несмотря на все проблемы, нет оснований полагать, что российская власть сейчас не контролирует электоральное большинство - логичным является доверие и поддержка властных инициатив. В Беларуси ситуация другая: политический кризис не преодолен, власть поддерживает не больше трети населения", - говорит белорусский политолог.

Пропаганда в России создает образ оборонительной войны

И белорусские, и российские эксперты отмечают важность пропаганды и ее различия в России и Беларуси. Политолог Казакевич отмечает, что российским властям удается контролировать информационное пространство, а в Беларуси госСМИ имеют аудиторию 25-35%. Социолог Коршунов также указывает на мощные независимые медиа в Беларуси, создающие свое пространство, несмотря на общее погружение в российские нарративы.

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что Владимир Путин построил в РФ в стране "агитпроп", который создает его правильный образ: "Пропагандистский аппарат в течении нескольких лет натаскивал людей, что, мол, нас оскорбляют, унижают, мы поднимаемся с колен, а Запад все равно бы ввел санкции, ведь он нас ненавидит, значит Путин прав, что наносит опережающий удар". В Беларуси, по его словам, также есть пропаганда, но она лукашенковская - ведь Лукашенко заинтересован в своем собственном суверенитете, не верит в успех Путина и попытается на этом фоне наладить отношения с Западом.

Российский политолог Дмитрий Орешкин

Дмитрий Орешкин

Из-за пропаганды, как говорит Орешкин, россияне совершенно искренне воспринимают эту войну как оборонительную, хотя странным образом она ведется на чужой территории.

В России поддержка войны - краткосрочная

Впрочем, Дмитрий Орешкин считает, что поддержка Путина в России краткосрочная. "Она рано или поздно выдохнется, она уже начинает выдыхаться. Люди просто не хотят расставаться со своими идеями о величии и верой во Владимира Путина - это важный параметр. Думаю, общественное мнение будет поддерживать Путина до того момента, пока мы не останемся у разбитого корыта", - говорит политолог.

Российский эксперт Аббас Галлямов также полагает, что поддержка населением России войны неустойчива, ситуативна и основана на эмоциях. "Буквально через пару тройку месяцев она начнет сыпаться и цифры одобрения будут скатываться к трети. А если война превратится в затяжную типа афганской, то ее популярность упадет еще ниже. По сути, эта война добьет путинский режим, если затянется", - резюмирует Галлямов.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

  • Запорожье, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Эвакуация мирных жителей из Запорожья. Также в фотохронике войны в Украине от 29 марта - освобожденный Тростянец, разрушения в Броварах, погибшие солдаты и мирные жители, беженцы в православном монастыре в Германии, хлеб для Киева и граффити "The Dream" в Барселоне.

  • Николаев, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    90-летняя София Бойко в центре Красного Креста в городе Николаев. Прибыла сюда одна без сопровождающих - среди других беженцев из районов боевых действий.

  • Запорожье, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Дети в машине и белая повязка на стеклоочистителе автомобиля с семьей беженцев в Запорожье.

  • Краков, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Зал для временного размещения беженцев из Украины в польском Кракове.

  • Гётшендор, 27 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Православный мужской Свято-Георгиевский монастырь РПЦ в бранденбургском Гётшендорфе в Германии. Сейчас здесь приняли двадцать беженцев из Украины.

  • Тростянец, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Город Тростянец в Сумской области Украины после освобождения от российских войск.

  • Николаев, 29 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Спасатели выносят тело погибшего человека после ракетного обстрела города Николаев. По официальной информации украинской стороны, в результате авиаудара по зданию областной администрации погибли семь человек, 22 человека пострадали. В условиях войны оперативно проверить информацию не предоставляется возможным.

  • Тростянец, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Тела двух убитых российских солдат около города Тростянец в Украине.

  • Харьков, 26 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Братская могила для погибших жителей Харькова на городском кладбище.

  • Мариуполь, 27 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Тело погибшего человека в осажденном Мариуполе.

  • Варшава, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Вывеска посольства Российской Федерации в столице Польши Варшаве.

  • Барселона, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Владимир Путин за решеткой. Граффити "The Dream" итальянского художника Сальваторе Бенинтенде ("TVBoy") в испанском городе Барселона.

  • Лукьяновка, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Разрушенный частный дом в селе Лукьяновка Броварского района Киевской области Украины.

  • Бровары, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    По данным украинских властей, вооруженные силы Украины в начале этой недели освободили города Ирпень и Макаров, а также отбили наступление под городом Бровары, где сделана эта фотография.

  • Бровары, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    "Маша и Медведь" в разрушенном крестьянском хозяйстве в Броварах под Киевом.

  • Бровары, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Украинские солдаты и уцелевший во время российского обстрела черный теленок. Еще одна фотография из Броваров.

  • Лиманы, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    После обстрела. Комната в одном из домов в селе Лиманы в Николаевской области Украины.

  • Киев, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Памятник княгине Ольге, Апостолу Андрею, Кириллу и Мефодию на Михайловской площади в Киеве. На фотографии - скульптурные изображения создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка.

  • Киев, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Украинский солдат около одного из КПП в Киеве.

  • Киев, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Для жителей и защитников города. Только в этой киевской пекарне в Оболонском районе ежедневно производят 120 тонн свежего хлеба. Здесь работают почти пятьдесят человек.

  • Запорожье, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Добровольцы в городе Запорожье во время перерыва на обед.

  • Львов, 27 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Почти как до войны. Внутри кафе во Львове. Этот город на западе Украины стал воротами в Европу для многих спасающихся от войны людей.

  • Лондон, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Российское вторжение в Украину. Фрагмент граффити уличного художника Энди Робертсона на Трафальгарской площади в Лондоне.

  • Пиза, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Антивоенная демонстрация в итальянском городе Пиза.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 44:01

Страна-агрессор: как Беларусь заплатит за войну в Украине?

Аудио- и видеофайлы по теме

Бело-сине-белый флаг - новый символ российского протеста (28.03.2022)  

Западные эксперты о Путине в роли Лукашенко, усилении репрессий и провале "спецоперации" в Украине (11.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

План из 10 пунктов для беженцев из Украины: о чем договорился Совет ЕС  

33-й день войны в Украине: главные события  

Президент Украины дал большое интервью российским журналистам  