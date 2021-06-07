Лидер правых популистов: ФРГ нужны равнозначные отношения с США и РФ

Германия должна поддерживать равнозначные и хорошие отношения с США и Россией, заявил сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) в интервью медиакомпании DW 2 сентября. Перед выборами в бундестаг, намеченными на 26 сентября, DW проводит интервью с лидерами всех партий, представленных в немецком парламенте. АдГ является крупнейшей оппозиционной партией в нынешнем составе бундестага, на прошлых выборах она набрала 12,5 процента голосов.

"Готовность к диалогу - главное для решения проблем и конфликтов"

"Мы хотим хороших отношений и, прежде всего, диалога со всеми странами в Европе и мире. Ведь готовность к диалогу - главное для решения проблем и конфликтов", - подчеркнул Хрупалла. Говоря о России, он заметил, что "не все происходящее там он одобряет", однако "необходимо эти вопросы открыто обсуждать и пытаться решить".

Сергей Лавров и Тино Хрупалла

Созданная в 2013 году АдГ с начала конфликта в Украине выступает против санкций ЕС в отношении России и за "нормализацию отношений" с Кремлем. Делегации АдГ в прошлые годы несколько раз посещали Москву по приглашению российской стороны, их принимали в МИД и Госдуме.

Последнюю встречу Тино Хрупаллы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в декабре 2020 года немецкая газета FAZ прокомментировала так: "В Москве встретились те, кто и так является частями единого целого. Представителей антиевропейской и враждебно настроенной к демократии немецкой партии принял глава МИД авторитарного российского режима, который пытается вбить клин между странами ЕС и ослабить западные демократические государства". Представители АдГ также несколько раз посещали аннексированный Россией Крым, за что их жестко критиковали в Германии.

АдГ выступала против осуждения режима Лукашенко за репрессии

На вопрос журналиста о том, как АдГ представляет себе "хорошие отношения и диалог" с режимом Александра Лукашенко на примере ситуации с Марией Колесниковой, которой за участие в протестах после президентских выборов 2020 года грозит до 12 лет лишения свободы по обвинению в экстремизме, угрозе нацбезопасности и попытке захвата власти, и должна ли она предстать перед судом, Хрупалла ответил "нет". По его словам, участвуя в протестах, Колесникова "воспользовалась своими основными правами, и за это людей не должны преследовать ни в одной стране".

Александр Лукашенко

Однако в ходе дебатов по ситуации в Беларуси в бундестаге в сентябре 2020 года АдГ была единственной партией, выступившей против осуждения и введения санкций в отношении режима Лукашенко за репрессии против лидеров протестного движения. Депутат от АдГ, выступая тогда, назвал происходящее в Беларуси похожим на события в Сирии, Ираке и Украине, а общим знаменателем - подход западных стран, которые начинают без разбора поддерживать оппозицию.

Сопредседатель АдГ за прием из Афганистана только местных сотрудников

На вопрос о том, что делать с беженцами из Афганистана после захвата власти в стране "Талибаном", Хрупалла высказался исключительно за прием в Германии только лиц, сотрудничавших с бундесвером, и членов их семей и против приема афганцев, работавших для немецких неправительственных организаций в стране - поскольку это "размывает понятие "местных сотрудников" и "невозможно проконтролировать, действительно ли они работали для НГО и в какой функции".

Запись интервью с Тино Хрупалло в берлинской студии DW

Сопредседатель АдГ обвинил федеральные власти в очередном обмане, сказав, что из 4000 прибывших в Германию афганцев только 136 были местными сотрудниками, помогавшими бундесверу, а именно этот критерий, по его словам, называло правительство.

По данным федерального МВД, в ходе эвакуации рейсами из Кабула в Германию прибыли более 4500 человек, из них 138 местных сотрудников и 396 членов их семей. Из 4,5 тысячи 403 были гражданами ФРГ и 3849 имели афганский паспорт.

АдГ - за "защиту немецких границ с применением оружия"

Хрупалла считает, что в случае нового миграционного кризиса Германия должна последовательно защищать свои границы. Если нелегальные мигранты попытаются пересечь границу, применяя силу, то "защита границы в крайнем случае должна быть обеспечена с применением оружия".

Хрупалла также выразил радость по поводу того, что нынешний канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) не выставляет свою кандидатуру на предстоящих выборах. По его словам, Меркель "принесла Германии больше вреда, чем любой глава правительства ФРГ до нее".

"Влияние человека на изменение климата очень мало"

Отвечая на вопрос об изменении климата, сопредседатель АдГ заявил, что "влияние человека на этот процесс очень мало, и еще меньше вклад Германии". "Однако мы не отрицаем изменение климата как таковое", - уточнил он. Хрупалла признал, что разрушительное наводнение в Германии связано с изменением климата, при этом возложил вину за жертвы от него на федеральные власти, по вине которых, как он считает, не сработала система оповещения о катастрофе.

При этом он отметил, что наводнения в Германии были и в 15-18 веках, задолго до индустриализации. АдГ выступает за выход Германии из Парижского соглашения по климату, продолжение использования угольной и атомной энергетики.

Доля Германии в мировых выбросах углекислого газа - 1,85%. При этом немцы составляют 1,07% населения земли. По данным Еврокомиссии, в Германии в приходится 8,5 тонн CO2 на одного жителя в год, в то время как в среднем в мире этот показатель составляет около 5 тонн (в США - 15,52 тонны, в Китае - 8,12 тонны. - Ред.).

Хрупалла: Власти в ходе пандемии "распространяли страх и панику"

АдГ в течение пандемии коронавируса последовательно выступала против большинства ограничительных мер, вводимых немецкими властями. В конце интервью он описал это так: "Страх и паника распространяются (нынешними властями. - Ред.) во всех сферах, будь то климат или коронавирус. Как будто создается новая религия, за счет которой у граждан вытаскивают деньги из карманов на новые индульгенции, такие как налог на СО2". Многие представители АдГ открыто поддерживают ковид-диссидентов и их движение Querdenker ("Мыслящие нестандартно").

Правый экстремизм: отделения АдГ - под наблюдением спецслужб

В руководстве АдГ не утихают разногласия по поводу ее курса, в последние пару лет партия совершила настолько сильный крен вправо, что ею заинтересовались немецкие спецслужбы, в задачи которых входит наблюдение за политическими экстремистами. Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) в марте 2020 года объявило правоэкстремистским внутрипартийное объединение АдГ под названием "Крыло". Наблюдение за ним спецслужбы вели с 2019 года.

Кроме того, в июне 2020 года BfV взяло под наблюдение земельное отделение АдГ в Бранденбурге. Под присмотром спецслужб также находятся отделения молодежной организации АдГ "Молодая альтернатива" в Бремене, Тюрингии, Нижней Саксонии и Баден-Вюртемберге.

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