Мигранты, климат, интеграция. Что обещают партии в ФРГ перед выборами

Крупные немецкие партии, представленные в бундестаге, перед сентябрьскими выборами в парламент, от итогов которых зависит, кто станет новым канцлером Германии, ведут борьбу за голоса избирателей. В предвыборных программах ведущими темами являются внешняя и внутренняя политика, вопросы миграции, обороны, торговли и защиты климата. DW собрала ключевые положения в позициях партий по этим вопросам.

Защита климата

Блок правящих в ФРГ консервативных партий: Христианско-демократического союза (ХДС) и его братской баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) в своей предвыборной программе уделяет важное место вопросу защиты климата, при этом подчеркивая, что Германия должна оставаться ведущей индустриальной страной. Главной же целью, которую ставят перед собой партии, является достижение климатической нейтральности еще до середины текущего столетия. При этом ХДС и ХСС делают ставку на "инновационные технологии и экономические инвестиции". Глава ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder) в отличие от председателя ХДС и кандидата в канцлеры ФРГ Армина Лашета (Armin Laschet) выступает за отказ от угля уже в 2030 году, а не в 2038, как было решено ранее.

Также входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) стремится к достижению климатической нейтральности до 2045 года. Согласно программе этой партии, электричество в стране должно вырабатываться к 2040 году только за счет возобновляемых источников энергии, а все общественные здания должны быть оснащены солнечными батареями. Кроме того, ФРГ должна стать ведущей страной в сфере водородных технологий.

Участники одной из акций в защиту климата (Гамбург, 2020)

Партия "Союз-90"/"Зеленые", традиционно выступающая в защиту климата, уже к 2030 году намерена добиться климатической нейтральности Германии, а министерству защиты окружающей среды она обещает предоставить право вето, которым оно может воспользоваться при принятии любого закона, если он идет вразрез с Парижским соглашением о защите климата, принятым в 2015 году. Кроме того, "зеленые" намереваются кардинально повысить плату за выбросы CO2.

Для Свободной демократической партии (СвДП) в контексте защиты климата речь, прежде всего, идет о рынке и конкурентоспособности. Так, например, предписанный законодателями переход на электромобильность либералы отвергают. А вредные выбросы в атмосферу они намерены регулировать с помощью выплат за эмиссию CO2.

Правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) вообще исходят из того, что изменение климата не зависит от человека и его жизнедеятельности. Поэтому Германии необходимо выйти из Парижского соглашения по защите климата. Электроэнергия, по замыслу АдГ, должна, как и раньше, вырабатываться за счет каменного и бурого угля. АЭС должны продолжать свою работу.

Левая партия, в свою очередь, выступает за "социально-экологическую смену системы", потому что "разрушение окружающей среды неотделимо от социальных отношений при капитализме". Использование общественного транспорта на близкие расстояния партия предлагает сделать бесплатным.

Вопросы миграции

ХДС под руководством Ангелы Меркель (Angela Merkel) с 2015 года был партией, довольно приветливо настроенной по отношению к мигрантам. В нынешней предвыборной программе речь идет о том, что миграция должна быть упорядочена и подчинена четким правилам. Миграцию с целью получения социальных льгот партия отвергает. Правонарушителей из числа мигрантов предлагает депортировать на родину. Но, с другой стороны, все мигранты, разделяющие западные ценности, владеющие языком и соблюдающие немецкие законы, должны иметь возможность жить в стране.

СДПГ в своей предвыборной программе выступает за упрощенную процедуру двойного гражданства и предлагает расширить возможности воссоединения семей мигрантов. Так, братьям и сестрам несовершеннолетних мигрантов, оказавшихся в стране без сопровождения взрослых, социал-демократы предлагают разрешить въезд в Германию.

Ангела Меркель

"Зеленые" видят Германию миграционной страной. И предлагают новый закон о миграции, обеспечивающий приезжим доступ к рабочим местам и обучению. Фирмы и предприятия, предоставляющие такие места для беженцев и мигрантов, должны получать поддержку от государства.

Либералы из СвДП также считают, что Германии не обойтись без мигрантов, но при этом делают ставку на экономические интересы страны. Председатель партии Кристиан Линдер (Christian Lindner) заявил в июле изданию Münchner Merkur: "Мы нуждаемся в трудолюбивых и умных мигрантах, которых мы будем отбирать сами". Для этого партия планирует разработать миграционный закон, в котором будут содержаться четкие критерии для мигрантов: уровень образования, знание языка, востребованность на рынке труда.

АдГ из всех партий в бундестаге настроена наиболее критично в вопросах миграции. В своей предвыборной программе она предлагает вопросы предоставления убежища решать на национальном, а не на европейском уровне. Немецкие границы надежно защитить от нелегальных мигрантов, убежище предоставлять только тем людям, которых бундестаг сочтет особенно нуждающимися в защите и чья культура не противоречит западным ценностям и общественному порядку.

Левая партия выступает за то, чтобы беженцы из регионов, где идет война, получали поддержку и имели возможность надежно и легально прибыть в Германию. Кроме того, партия предлагает всем беженцам предоставить право оставаться в стране.

Евроинтеграция

ХДС и ХСС хотят, чтобы критерии финансовой стабильности, которые были отменены на время пандемии, вновь, как можно скорее, вступили в силу. Выпуск совместных облигаций для финансирования восстановления экономик стран Евросоюза после пандемии должен остаться единовременной мерой и ни в коем случае не превратить ЕС в объединение должников.

СДПГ, в отличие от консерваторов, наоборот выступает за совместную европейскую инвестиционную политику, начавшуюся во время пандемии. Целью должен стать настоящий фискальный, экономический и социальный союз. Кроме того, в ЕС должна быть введена минимальная зарплата, единая для всех стран.

"Зеленые" выступают за усиление роли Европарламента. А живущие в ФРГ граждане других государств-членов ЕС должны получить право баллотироваться в земельные ландтаги. Кроме того, ЕС должен начать реформы, направленные на защиту окружающей среды и экологии.

Либералы высказываются в своей программе за принятие общеевропейской конституции. За это выступает и Левая партия. Но если СвДП делает акцент на федерализм и децентрализацию, то левые - на распределение материальных благ сверху вниз и введение единой минимальной налоговой ставки.

Согласно программе АдГ Германия должна выйти из ЕС, поскольку "в последние годы Евросоюз взял курс на трансформацию в сверхмощное государство с плановой экономикой. А евро как общеевропейская валюта потерпел крах".

Оборона и военные союзы

ХДС и ХСС поддерживают цель НАТО, согласно которой каждая страна-член этого объединения выделяет на оборону сумму, равнозначную двум процентам своего ВВП. В Германии сейчас оборонные расходы составляют 1,5 процента ВВП. Блок консервативных партий выступает за создание единой европейской армии, а также за увеличение численности бундесвера со 184 000 до 203 000 человек.

СДПГ, в отличие от консерваторов, более критично настроена в отношении нормы в 2 процента ВВП на оборону. При этом социал-демократы хотят лучше оснастить бундесвер, чтобы на него могли положиться партнеры по ЕС и НАТО.

"Зеленые" в своей программе выступают против расходов на оборону в 2 процента, атомного оружия и газопровода "Северный поток - 2".

Либералы ратуют за увеличение роли Германия на международной арене. Для этого должен быть создан Национальный совет безопасности. Кроме того, СвДП выступает за создание европейского оборонительного союза.

АдГ в своей программе высказывается за укрепление связей с РФ, несмотря на аннексию Крыма. Кроме того, партия выступает за постоянное членство ФРГ в Совбезе ООН. Бундесвер не должен участвовать в международных миссиях, а стать лишь чисто оборонительной структурой.

Левая партия в своей программе выступает за выход ФРГ из НАТО и за создание коллективной системы безопасности с участием РФ. Все военные базы должны быть закрыты.

Внешняя торговля

Консерваторы делают ставку на глобализацию, потому что в Германии каждое четвертое рабочее место зависит от экспорта. ХДС и ХСС хотят усилить роль ВТО. Переговоры о создании свободной экономической зоны должны быть продолжены как можно скорее.

Для СДПГ речь идет об устойчивом развитии. В фокусе - торговля аграрной продукцией и сотрудничество с мелкими фермерскими хозяйствами, соблюдающими экологические стандарты. Кроме того, партия обещает жестче регулировать экспорт немецкого вооружения.

"Зеленые" хотят, чтобы торговля не вредила климату и ориентировалась на стандарты устойчивого развития. Например, при экспорте должны быть соблюдены условия по защите климата. В ЕС должен быть введен запрет на импорт тех товаров, которые производятся с нарушением прав человека.

Либералы традиционно выступают за свободу торговли. Вопрос создания зоны свободной торговли с США должен быть решен как можно скорее. А судьба "Северного потока - 2" должна быть решена на уровне ЕС, говорится в программе партии.

АдГ в вопросах внешней торговли стремится к сотрудничеству с РФ и КНР. Эта партия выступает за отмену санкций в отношении РФ и за "Северный поток - 2". Что касается Китая, то ФРГ должна поддержать проект "Нового шелкового пути".

Левые в своей программе выступают против любых соглашений о свободной торговле, в том числе с США, и требуют запретить экспорт оружия из ФРГ.

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